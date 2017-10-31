8 поворотных пунктов в жизни, которые мало кто замечает

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У нас для вас две новости. Первая: впереди много вещей, которые случатся независимо от вашего желания. Вторая: все они к лучшему, хоть это и не сразу понятно. AdMe.ru собрал для вас самые важные события, которые изменят ваше отношение ко многому.

1. Вы простите себя

Простить себя — это самое сложное и самое важное из того, что нужно сделать. А до того, как это произойдет, малейшая промашка будет вспоминаться нам бессонными ночами. Может, хватит уже заново переживать то, чего нельзя исправить никаким образом?

2. Вы отпустите прошлое

Хотя сейчас верится с трудом, но когда-нибудь вы простите всех тех, кто причинил вам боль и огорчения. Не потому что постигнете какую-то тайную истину, а потому, что поймете, что постоянное переживание прошлого не только не изменит его, но и не даст шанс получить то настоящее, которое вы заслуживаете.

3. Вы примете свое несовершенство

Стремление к совершенству — отличная черта характера. Но она не должна мешать получать от жизни удовольствие и превращать ее в одно сплошное соревнование с собой. Когда вы наконец примете свое несовершенство, вы постигнете главный секрет счастливой жизни.

4. Вы скажете «прощай!»

Мы часто тянем за собой отношения и людей, с которыми уже давно пора попрощаться. Нахлестываем мертвую лошадь и ждем, что она унесет нас к горизонту. Учитесь избавляться от того, что не делает вас лучше или счастливее.

5. Вы рискнете

Даже если вы считаете себя самым рациональным человеком на свете, то все равно рано или поздно решитесь на поступок, который удивит не только всех ваших знакомых, но и вас самих. Просто потому, что захотите узнать, как бывает по-другому.

6. Вы попросите прощения

С этим не стоит затягивать, ведь прощение дарит спокойствие. А спокойствие положительно влияет на качество жизни. Вроде бы очевидная вещь, но ею пренебрегает большинство людей и продолжает носить в сердце раздражающее ощущение вины.

7. Вы поверите в свои силы

Однажды вы поверите в себя. Это может случиться в ситуации, которая никак не повлияет на вашу жизнь, а может — в судьбоносный момент. Неважно. Главное, что, почувствовав это один раз, вы перестанете нуждаться в одобрении со стороны окружающих.

8. Вам станет все равно

Мы слишком сильно зависим от общественного мнения и не всегда понимаем, что обкрадываем себя, отказываясь от простых удовольствий. К сожалению, изменить привычке жить с оглядкой на других сложно. Но те редкие моменты безразличия к чужому мнению, которые случаются время от времени, бесценны.