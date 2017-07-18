8 вещей, которые полезнее для счастья, чем даже самый идеальный муж

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Многие уверены, что счастье женщины — выйти замуж и родить детей. Но на самом деле существует гораздо больше вещей, без которых сложно наслаждаться жизнью. AdMe.ru собрал советы о том, к чему важно стремиться в жизни, даже если у вас уже есть самый лучший в мире муж и десяток замечательных детей.

Крепкое здоровье

В здоровом теле — счастливый дух. С крепким иммунитетом не страшны никакие трудности и жизнь наполняется новыми красками: никакой головной боли, постоянных простуд и ноющих мышц. Достаточно просто следить за здоровьем и заниматься спортом, чтобы быть в тонусе.

Работа, которая нравится

Не ради денег, а во имя любви. В большинстве случаев к финансовому успеху приходят те, кто занимается любимой работой. Той, которая помогает самореализоваться, приносит радость и не наскучит. Если всю жизнь вы работали в банке, но всегда мечтали стать кондитером, рискните. Оно того стоит.

Настоящие друзья

Встречаются так же нечасто, как настоящая любовь. Настоящий друг — это человек, которому доверяешь больше, чем себе, который действительно тебя понимает, обладает похожими ценностями и интересами, с которым можно разделить и счастье, и горе. Тогда рядом всегда будет человек, на которого можно положиться.

Увлечения, которые вдохновляют

Интересы и хобби нужны для самореализации. Уделяйте немного времени тому, что делает вас счастливее, развлекает или развивает. Не бойтесь начинать с нуля. Анна Мозес начала рисовать в 76 лет, чтобы побороть скуку, а через несколько лет уже продавала свои картины за миллионы долларов.

Сбережения и финансовая независимость

Приготовьте подушку безопасности на черный день. Кто-то сдает квартиру, кто-то рисует картины, выращивает цветы, разводит щенков или просто старательно копит деньги. Что бы ни случилось завтра, отложенные заранее средства пригодятся. Вам или вашим близким.

Уважение к себе и своим желаниям

Знайте себе цену и не уступайте в ней другим. Прислушивайтесь к себе и откажитесь от всего, что наполняет вас тоской и раздражением. Смените окружение — зачем терпеть кого-то рядом из вежливости? Найдите работу, где вас ценят больше. Наконец, расстаньтесь с другим человеком, если вас связывают лишь тонны взаимных обид и упреков.

Близкое знакомство с самой собой

Себя не выбирают. Какая есть — такую и люблю. Подходить к себе нужно с заботой. Показывать себе хорошие фильмы. Водить в кафе, дарить подарки. Кормить себя полезным, периодически гладить по щеке и говорить, что все будет хорошо. Любить, в общем.

Настоящая любовь