8 вещей, которые окружающие узнают о вас при первой встрече. Хотите вы этого или нет

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Вам когда-нибудь было интересно, что о вас думают люди? Кажется, что мы умеем надежно скрывать свои чувства. Однако окружающие могут узнать о вас больше, чем вы готовы рассказать. Язык тела, манера одеваться и говорить выдадут ваши тайные мысли и переживания. Уже в первую минуту встречи собеседник решает, можно вам доверять или нет.

AdMe.ru поможет вам узнать, какое впечатление вы производите на незнакомцев.

1. Одиночество

Чтобы разглядеть одинокого человека, экстрасенсом быть не нужно. Внешность выдает семейное положение за пару секунд. Агрессивный стиль. Слишком яркая одежда и готовность смеяться над шутками нового знакомого кричат об одиночестве. И мужчин это пугает. Все из-за эволюции: парни по своей природе охотники, говорят антропологи, и ни за что не подойдут к кому-то очень яркому.

Поклонение вещам. Если вы разговариваете со своей машиной («Ну же, малышка, заводись») или сдуваете пылинки с телефона, это тревожный сигнал. Окружающие видят, что вам не хватает общения. А психологи знают: только одинокие люди видят в вещах человеческие черты.

Холодные руки. У одиноких людей температура тела ниже, чем у общительных.

2. Самовлюбленность

Мало кому захочется иметь дело с тем, кто без ума только от себя. Обычно нарциссы раскрываются во время общения. Но есть мелочи, которые выдают самовлюбленного человека с первого взгляда: Повышенное внимание к своей внешности, состоянию тела и гардеробу. Нарцисс будет снимать соринки с одежды и оплакивать сломанный ноготь. Просто потому, что он перфекционист и не терпит несовершенства ни в себе, ни в окружающих.

Нарушает правила и гордится этим. Самовлюбленный человек подрежет вас на повороте и не поморщится. Социальные нормы для него ничего не значат.

Такое поведение говорит о неуверенности в себе вперемешку с завышенными ожиданиями. И требует консультации психолога, который приведет самооценку в порядок.

3. Стресс

Даже посторонние люди могут узнать, когда на душе у вас скребут кошки. Для этого вам необязательно рыдать и заламывать руки. Наше тело подает четкие сигналы SOS: Поднятые плечи. А еще напряженная шея и подбородок. В стрессовых ситуациях тело создает защитный панцирь из мышц. Человек подсознательно защищает себя от окружающих.

Повышенное потоотделение. Мокрые ладони говорят о сильном волнении.

4. Неуверенность

Девиз неуверенного в себе человека — «не хочу никого обидеть». Он надевает маску добряка, хотя в глубине души мечтает посильнее стукнуть какого-нибудь хама. Вот что видят окружающие: Вы готовы потерпеть неудобство, лишь бы люди не смотрели косо. Уступить место в автобусе безбилетнику или пропустить скандалиста без очереди — обычное дело при недостатке уверенности.

Высмеиваете свои недостатки в компании, чтобы повеселить, по сути, чужих людей.

«Извините» — ваше любимое слово. Это как щит, которым неуверенные люди заранее прикрываются от недовольства окружающих.

5. Тайные эмоции

Пытливый наблюдатель раскусит вас по одному лишь движению глаз. Нейробиологи недавно рассказали, что скрывает взгляд человека: Быстрые движения глаз говорят об импульсивности и взрывном характере.

Широко раскрытые глаза выдают удивление. Собеседник сразу поймет, что вы заинтересованы. Часто этим пользуются продавцы, чтобы сбыть никому не нужный товар.

«Ленивый» взгляд не имеет ничего общего с самоуверенностью. Медленные движения зрачков говорят лишь об усталости.

6. Успешность

Незнакомые люди делают первые выводы о том, насколько вы успешны, за 100 миллисекунд. Вас уже разобрали на атомы и собрали обратно, а вы и не заметили. Вот вещи, которые буквально кричат о том, что у вас все хорошо: Часы и обувь. Хорошие часы скажут о вас больше, чем дорогой телефон или ключи от автомобиля в руке.

Украшения. Сережки могут разнообразить даже самый простой образ. Дешевая бижутерия кричит об инфантильности. Скромные, но качественные украшения могут многое сказать о статусе человека.

Руки. Дорогие украшения не стоят ничего, если ваш маникюр в ужасном состоянии. Аккуратные ногти и увлажненная кожа показывают, что вы заботитесь не только о себе, но и о впечатлении, которое производите на окружающих.

7. Застенчивость и недоверие

Люди, которые никому не доверяют, стараются спрятаться. Конечно, нырять под офисный стол неприлично. Зато можно использовать язык тела и жестов. Застенчивый человек всегда держит что-нибудь перед собой. Это может быть стакан кофе, сумка или папка, прижатая к груди. Вы отделяете себя от собеседника и подаете ему знак, что с вами лучше не связываться.

Не устраивайте лишних преград. Расслабьтесь — и люди начнут вам доверять.

8. Одежда тоже выдает черты характера

Ваша одежда скажет окружающим больше, чем резюме на 100 страниц. Нейтральные оттенки говорят: «я в домике». Люди, которые носят одежду приглушенных тонов и избегают аксессуаров, застряли в привычной колее. Они не хотят высовывать нос из зоны комфорта.

Мешковатые наряды свидетельствуют о том, что вы неправильно воспринимаете свое тело и стесняетесь его. Скорее всего, вы кажетесь себе гораздо больше, чем есть на самом деле.

Куча модных лейблов. Поклонники модных брендов отчаянно нуждаются в одобрении окружающих. А еще ценят свой статус.

Костюм «заботливая мама». Джинсы и толстовки живут в гардеробе у тех, кто ставит нужды семьи выше своих собственных.