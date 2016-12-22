8 вещей, которые никогда не сделает зрелый мужчина

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Вы задумывались о том, когда именно взрослеют мужчины и что это вообще значит? Ведь можно быть не по годам сознательным и взрослым в 15 лет, а можно так и не созреть до старости. Мы в AdMe.ru поразмышляли над тем, какие все-таки качества и принципы отличают эмоционально зрелого мужчину от человека, которому еще стоит «подрасти». И да, дело далеко не только в возрасте.

«Почему бы тебе не покраситься в блондинку?», «Эх, если бы ты похудела на пару килограммов» — мужчина, который любит вас, никогда не выскажется о вашей внешности подобным образом. Если он так поступает, он вовсе не хочет помочь, как может показаться. Он намеренно пытается занизить вашу самооценку, сделать так, чтобы вы не чувствовали себя достаточно уверенно, чтобы уйти от него. Зрелый мужчина никогда не опустится до пустой критики в угоду своей самооценке.

В здоровых отношениях у партнеров нет необходимости что-то прятать друг от друга, будь то сообщения или контакты в телефонной книжке. Однако это не означает, что ваш партнер имеет право шарить у вас по карманам или читать вашу личную переписку. Если ваш мужчина так поступает — он не демонстрирует ничего кроме неуверенности в себе и неуважения к вам.

Помните, как в подростковом возрасте все мы убегали в свой собственный мир при столкновении со сложностями? Зрелый мужчина понимает, что невозможно решить проблему, не встретившись с нею лицом к лицу, — и в отношениях, и в семье, и в работе. Но это не значит, что он всегда лезет на рожон, нет, он просто знает, когда нужно решать проблему, а когда стоит избежать ссоры.

Быть мужественным — это не значит быть безэмоциональным сухарем. Мудрый мужчина не боится, что его осудят, если он проявит чувственность, романтичность или сентиментальность. Он просто знает, что не растеряет свою мужественность, если продемонстрирует немного эмоций. Кроме того, это способствует здоровым отношениям.

Некоторые мужчины могут спустить остаток зарплаты на «царский» ужин, не подумав, что на эти деньги предполагалось прожить всю следующую неделю. Или сорваться посреди недели на вечеринку, а после прогулять работу. Такие мужчины не готовы планировать наперед и задумываться о последствиях. Если в юности это было простительным явлением, то для мужчин в возрасте это, мягко говоря, странно. Это не значит, что нужно жить без спонтанности, просто следует всегда помнить и о завтрашнем дне.

Мужчинам надо проводить время в мужской компании пару раз в неделю, для их психологического комфорта это совершенно необходимо. Но мудрый мужчина понимает, что все же его компаньон по жизни — это его женщина. А те мужчины, которые часто прислушиваются к советам друзей, игнорируя мнение своей половинки, скорее всего, имеют психологические проблемы, подвержены постороннему влиянию или слишком инфантильны. Хотя они сами, скорее всего, думают, что так они подчеркивают свою независимость и мужественность.

Зрелый мужчина уделяет время родителям, даже если их отношения не очень доверительны. Он понимает, что тем, кто заботился о нем так долго, нужно его внимание. Но при этом он не переходит ту грань, когда кто-то из родителей (обычно мать) начинает занимать в жизни слишком много места, практически вытесняя из нее всех остальных.

Сюда относится не только физическое, но и моральное насилие. При признаках любого типа насилия уходите без промедления и перестаньте искать оправдания человеку, который попытался его применить. Несмотря на то, что он будет объяснять свое поведение тяжелым детством, трудным днем или даже перекладывать вину на вас.

То, как мужчина относится к женщине, зависит, конечно же, не только от его характера и жизненного опыта, но и от поведения самой женщины, ведь над отношениями работают оба партнера. Например, женщинам стоит остерегаться других распространенных ошибок, чтобы не снижать градус доверия в паре.