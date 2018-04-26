8 вещей, которые никогда не делают умные люди

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Понять свои эмоции и уметь справиться с ними — способность, присущая умным людям. Они не держат зла, умеют отпустить ситуацию и всегда готовы двигаться дальше. Рецепт счастья таких людей заключается не только в их действиях, но и в том, чего они не делают.

Мы в AdMe.ru понимаем: определить точно, что именно отвечает за успех таких людей, трудно. Гораздо проще заметить, чего они стараются избегать, и сделать из этого выводы.

1. Не упускают возможности сэкономить

Способность управлять своими финансами — одна из отличительных черт умных людей. Существует много деталей, которым стоит уделять внимание. Установка дополнительного крана с фильтром избавит от необходимости покупать очищенную воду в бутылках и быстро окупится. Заправка картриджей вместо покупки новых — еще одна разумная инвестиция. В сети много качественного контента, и тратиться на подписку журнала неразумно. Важно уметь выжимать максимум из того, что вы имеете и за что уже заплатили.

2. Не полагаются на других

Хорошо, когда в вашей жизни есть люди, на которых можно положиться. Но когда вы постоянно рассчитываете на кого-то, это делает вас слабее. У вас может быть блестящий ум и выдающиеся способности, но все это не сможет принести пользу, если вы всегда будете ждать помощи других. Стоит задуматься, действительно ли вам не по плечу решить сложную задачу. Страх сделать что-то не так, сделать хуже, не справиться — это барьеры, за которыми находится решение вашей проблемы.

3. Не соглашаются с тем, что им на самом деле не нравится

Слово «нет» — мощный инструмент, и им нужно пользоваться. Когда вы отказываетесь взять на себя новые обязательства, вы получаете возможность справиться с теми, которые уже имеются. Умение говорить «нет» — это ваша страховка от неправильного выбора. Знайте себе цену. Не соглашайтесь с тем, что вам не нравится. В противном случае люди станут пользоваться вашей безотказностью, а вы будете чувствовать себя не на своем месте.

4. Не держат зла

Злиться и испытывать негативные эмоции после неприятной ситуации нормально. Так мы реагируем на стресс. Но если прошло много времени, а вы по-прежнему таите обиду, это только вредит вам. Копить негативные эмоции — значит постоянно пребывать в состоянии стресса, а умные люди стараются этого избегать. Да и на вашем здоровье это отразится не лучшим образом.

5. Не полагаются на удачу

«Верить в лучшее и быть готовым к худшему» — фраза, которой стоит руководствоваться, когда вы вкладываете много времени и сил в какое-либо дело. Надежда на то, что все пройдет по сценарию, мотивирует, а готовность к худшему избавит вас от разочарования в случае неудачи. Однако если человек бездействует и ждет чего-то от судьбы, это обычная лень. Умные люди не позволяют удаче греться в лучах славы за тяжелую работу, в которую они вложили свои сердце и душу.

6. Не отказываются от своих идей из-за того, что они кому-то не нравятся

Каждый имеет право на конструктивную критику в свой адрес. Она помогает понять, почему ваша идея или продукт не идеальны. Но нельзя отказываться от того, что для вас очень важно, из-за чьих-то догадок. Неодобрение ваших замыслов может быть связано с тем, что люди попросту боятся вашего опыта и хотят помешать вашему развитию. Если вы хотите запустить бизнес-проект, опубликовать статью или что-то еще, собирайте больше отзывов, работайте над ошибками, но не позволяйте себе отказаться от мечты из-за чужого мнения.

7. Не живут прошлым

Умение проигрывать — важная составляющая успеха. Если вы потерпели поражение, значит, вы рисковали, пытаясь добиться чего-то большего. Двигайтесь дальше и не цепляйтесь за прошлые ошибки. Да, о них нужно помнить, чтобы не повторить. Но если вы будете жить прошлым, оно станет настоящим и лишит вас будущего.

8. Не позволяют испортить себе настроение

Вряд ли можно назвать счастливым человека, чье расположение духа и самооценка зависят от того, как он выглядит на фоне других. Нужно уметь радоваться даже самым маленьким победам и успехам и не позволять мнению со стороны затмевать вашу радость. Точка зрения окружающих субъективна и не может говорить о реальном положении вещей.

Увидели в списке что-то знакомое, не так ли? Поделитесь в комментариях тем, как вы изменили свои взгляды и поведение.