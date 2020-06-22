8 верных признаков того, что вы гораздо симпатичнее, чем могли себе представить

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Как верно подметил Марк Твен, «сравнение — это смерть радости». А сравнивать себя сегодня можно сколько угодно: с утонченной Карой Делевинь, с «эталонной» Анджелиной Джоли. Да что далеко ходить — даже подруги на фото в инстаграме выглядят как модели. Так что от радости не остается и следа.

Мы в AdMe.ru уверены: нас читают красивые люди, которые по какой-то странной причине частенько себя недооценивают. Чтобы исправить ситуацию, мы собрали признаки того, что вы гораздо привлекательнее, чем думаете.

1. Люди злятся, когда вы сами себя критикуете

У женщин восприятие собственной привлекательности напрямую зависит от формы и размеров тела. Мы сравниваем их с тем, что видим в глянце или интернете, и, как правило, сравнение это не в нашу пользу. Окружающие менее критичны к нашей внешности и видят более реальную картину: мы привлекательны. Поэтому каждый раз, когда вы критикуете себя, они подсознательно сравнивают себя с вами, и, естественно, не в свою пользу. Такое вот тройное сравнение получается. Так что в каждом вашем «Я толстая!» подруга слышит личное оскорбление. И вообще, чем больше вы уверены в себе, тем краше для окружающих. И, наоборот, потухший взгляд и отсутствие улыбки превращает вас из ослепительной красавицы в обычную симпатягу. Хотя знаю, что реальность — это просто реальность, а не версия от Disney, в фантазиях мое лицо представляется мне гораздо лучше, чем то, что я вижу в зеркале. Когда люди говорят мне, что видят перед собой красавца, я оглядываюсь, чтобы понять, о ком они говорят. Мы все постоянно приуменьшаем свои достоинства. © Maurice Stella / quora

Уверенность в себе очень важна. Иногда даже человек с весьма средней, типичной внешностью может показаться очень привлекательным, потому что он доволен собой и излучает уверенность. Если люди думают, что вы уже привлекательны, а вы при этом даже не уверены в себе, просто представьте, что произойдет, когда вы полюбите свою внешность. © Cameron Lofte / quora

2. Вам не говорят комплименты

Иногда самая банальная зависть не позволяет людям по достоинству оценить вас в новом наряде и осыпать комплиментами, поэтому вместо них вы получите обидные или бессмысленные комментарии. Но чаще всего люди уверены, что вы и так знаете, насколько ослепительны, и думают, что вы и так получаете кучу комплиментов, потому и молчат, чтобы не повторяться и не говорить очередную банальность. Поймите вы, что комплимент кому-то более привлекательному, чем ты, — это вызов. Люди хотят восхищаться тем, что им близко и знакомо, тем, чего не могут достичь. Требуется уверенность в себе и смелость, чтобы открыто признать, что другой человек красив. © Al Reid / quora

Я часто слышала от парней: «Я не хочу делать тебе комплименты, потому что тебе, наверное, и так их постоянно говорят» или «Я не хочу быть таким, как все». Большинство думает так, и я вообще остаюсь без внимания. Обидно, потому что я люблю раздавать и получать похвалы. Но самое интересное — то, что большинство комплиментов в жизни я получила от других красивых женщин. © Josephine Dahl / quora

3. При вас окружающие меняют свое поведение

Когда появляетесь вы, шумные люди «превращаются» в серьезных и тихих, а скромные становятся душой компании? Примите это как комплимент. Перемены в поведении вызваны тем, что человек нервничает в вашем присутствии и обдумывает свое поведение. Более того, при виде симпатичного человека окружающие автоматически расправляют плечи и втягивают живот. Таким образом они прихорашиваются, чтобы произвести впечатление. Я понимаю, что нравлюсь собеседнику, каждый раз, когда в разговоре он начинает подбирать слова. Так что, если человек обычно импульсивен, выкрикивает слова или использует нецензурную лексику, а при вас становится скромным и тихим, чтобы поддержать разговор, знайте: вы ему нравитесь. © Alan Smith / quora

Я знаю потрясающе красивых людей, и они поделились со мной опытом: если вы привлекательны, люди начинают вести себя «странно». Дело в том, что так на них влияет ваша внешность: они хотят вам понравиться и для этого стремятся продемонстрировать свои лучшие качества. © Caroline Brann / quora

4. Вас внимательно слушают, даже если вы не говорите чего-то серьезного

Существует так называемый эффект ореола. Он основан на том, что одна черта в человеке, например привлекательность, изменяет в сознании окружающих восприятие других черт. То есть если человек думает, что вы прекрасны, то автоматически для него вы также амбициозны, интересны и знаете все о моде, теории вероятности, питании морских свинок и использовании углеводородного топлива. Если собеседник, слушая вас, еще и внимательно смотрит, наклонив голову набок, то можете быть уверены в своей обворожительности. Вот что я заметил: если ты хорош собой, собеседники смеются даже над плохими шутками. Мне вообще не нужно стараться: что бы я ни сказал, все идет на ура и воспринимается с повышенным вниманием. © Paul Warren / quora

5. Вам посылают невербальные сигналы

Язык тела всегда отправляет нам скрытые послания. Если научиться их расшифровывать, станет легче понимать, что думают, глядя на нас, окружающие. Признаками того, что вы нравитесь собеседнику, могут быть поднятые брови и улыбка. Это буквально можно расшифровать как «мне очень нравится то, что я вижу». Облизывание губ означает, что вы выглядите не хуже малинового пралине, а это очень почетно. Не забывайте про жесты симпатии: в вашем присутствии начинают улыбаться, приглаживать волосы, поправлять галстук, рубашку, одергивать пиджак, смахивать пылинки. Безошибочно определял симпатию так: девушка смотрит на меня дольше 2 секунд, улыбается, начинает трогать свои волосы и облизывает губы, а потом кидает быстрые взгляды в мою сторону, чтобы понять, смотрю я или нет. © Mike Wilks / quora

Единственная причина, по которой незнакомец может поднять бровь, увидев вас, — это то, что вы красивы и он хочет поговорить с вами. Это бессознательная реакция, люди делают это бесконтрольно. Вообще, первая встреча — кладезь информации, ведь человек вас еще не знает и не может контролировать поведение. Так что, если хотите узнать, как выглядите, — смотрите на первую реакцию. © Charissa Enget / quora

6. К вам тянутся незнакомцы

Если совершенно незнакомые люди ставят лайки под вашими фото в соцсетях, а на улице так и норовят выспросить дорогу, знайте: выглядите вы отлично. Окружающие тянутся к тому, что приятно их глазу, они хотят приобщиться к этой красоте. К тому же симпатичные люди кажутся более открытыми и добрыми. Однажды я шла по улице, а незнакомая девушка посмотрела на меня и сказала: «Прекрасно выглядишь, у тебя красивые волосы». Когда занималась волонтерской помощью пожилым людям, одна женщина сказала, что я хорошенькая. Обычно в выходные я готовлюсь к учебе в библиотеке. Как-то я сидела за столом, и ко мне подсел молодой человек. Он занимался своими делами. После того как я сдала книги и вернулась к столу, я обнаружила, что он оставил мне записку, в которой были такие слова: «Ты очень милая! Удачи в учебе». Сначала я был шокирована, и смущена, и... счастлива. У меня не было возможности сказать спасибо. Но это было очень мило. © Kylie Truong / quora

7. Люди относятся к вам либо очень хорошо, либо очень плохо

Если вас либо любят, либо ненавидят, значит, вы настолько яркий и привлекательный человек, что не оставляете и шанса равнодушию. Когда я попала в модельный бизнес, люди начали судачить обо мне за моей спиной: как я выгляжу, хороший я человек или нет, да и вообще, кто я такая, чтобы думать, что я лучше остальных. Хотя, конечно, я и приблизительно так не думала. Но всем было до меня дело. © Zoe Wright / quora

8. На вас внимательно смотрят дети

Фраза «Красота — в глазах смотрящего» отлично подойдет, чтобы описать детское восприятие привлекательных людей: исследования доказали, что новорожденные обладают хорошо развитой системой восприятия. Так что, если на вас внимательно смотрит ребенок, помните: малыши охотно вглядываются только в красивые лица, а при виде не самых привлекательных быстро теряют интерес и отворачиваются. Поэтому, чтобы поднять самооценку, почаще улыбайтесь малышам. И напоминайте детям, как они прекрасны, — в противном случае через пару десятков лет уже они зайдут на какой-нибудь психологический сайт и будут искать похожую статью, чтобы удостовериться в своей привлекательности. Родители были уверены: если говорить мне о том, что я хорош собой, я вырасту эгоистичным. Всего год назад, впервые в моей жизни, я услышал, как одни люди беседовали и сошлись на том, что я «весьма привлекателен». Это меня просто шокировало! Так что не стоит недооценивать важность слов о привлекательности для детей — самолюбие легко растоптать раз и на всю жизнь. © Samari Smith / quora

В детстве бабушка называла меня «на любителя». А фееричную фразу «Мне сказали, что внучка красивая выросла, а я спросила: „Да где же? Просто обаятельная“» помню до сих пор. Дошло до меня, что я красивая, когда муж таки смог мне доказать, что «обаятельность» тут ни при чем, к 27 годам. Никогда не считала себя достойной внимания. Если говорили, что я красивая, — искала подвох, в упор не понимала намеков и знаков внимания, думала, это такая игра или шутка. Будут у меня дети, и им буду говорить, что они красивые. © julides / pikabu

Расскажите, а по каким признакам вы определяете, что вы в ударе и нравитесь окружающим?