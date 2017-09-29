8 тревожных признаков того, что ваша пара распадется

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Мы все мечтаем о счастливых, гармоничных и долгосрочных отношениях. Однако совершенно безоблачных отношений не бывает. Все пары проходят через кризисы. Кому-то удается их преодолеть, а какие-то союзы распадаются. AdMe.ru обобщил основные ошибки и сценарии взаимодействия партнеров, которые, по мнению психологов, могут привести к разрыву отношений в паре. Но ошибки на то и ошибки, чтобы их исправлять или даже, зная о них, не допустить.

1. Слияние друг с другом

Самыми хрупкими оказываются союзы, в которых партнеры очень сильно привязаны друг к другу, полностью растворяясь один в другом. На языке психологии это называется «слиянием». В слиянии нет «Я» и «Ты» есть только одно тотальное «Мы». Рано или поздно у кого-то из партнеров возникает ощущение раздражения и усталости от другого, второй же партнер, чувствуя это, испытывает боль и обиду. Так начинается кризис. Такие пары чаще всего расходятся, причинив друг другу много страданий.

2. Иллюзия того, что партнер думает и чувствует так же, как и вы

Людям свойственно бессознательно приписывать другим свои собственные чувства, потребности и желания (в том числе неосознаваемые или «запретные»). Так работает широко описанный в теории психоанализа механизм проекции. Именно работой механизма проекции можно объяснить, например, необоснованное чувство ревности. Серьезные конфликты нередко возникают потому, что многие из нас отказываются принимать факт того, что наш партнер по-другому воспринимает мир, иначе оценивает поведение окружающих людей. Важно понять и принять очевидное: все мы — разные люди. Непонимание этого простого факта может закончиться для пары печально.

3. Недостаток общения

Порой влюбленные говорят: нам не нужны слова, ведь мы созданы друг для друга. И это большое заблуждение. Слушать и слышать другого, выражать свои чувства, делиться мыслями и желаниями — вот ключ к гармоничным отношениям. Мало общаясь, мы рискуем однажды обнаружить, что партнер — вовсе не такой, каким казался. Пары, которые пренебрегают общением, многое теряют, ведь глубину отношений можно сохранить, только день за днем открывая друг друга.

4. Отсутствие совместных планов

Порой в начале отношений молодые пары, опьяненные своими чувствами, не желают строить планов на будущее. Когда же острота отношений притупляется, будущая совместная жизнь представляется смутно, а порой мысль о ней вызывает невольный страх. Если мы хотим построить долгосрочные отношения, важно быть готовыми обсуждать совместное будущее и не бояться острых вопросов, таких как дети и их рождение (впоследствии — вопросы воспитания детей), финансы, личное пространство, готовность к моногамным отношениям и пр.

5. Спасательство в отношениях

Отношения, когда один из партнеров включается с головой в проблемы другого, стараясь вылечить, защитить, предложить решение, изначально очень крепкие. «Жертва» получает эмоциональные бонусы в виде внимания, ей сложно отказаться от удобного положения ребенка, которого есть за что пожалеть, и есть кому заступиться, а «спасатель» чувствует, что кому-то необходим. В дальнейшем прогноз развития подобных отношений неблагоприятен. Или «больной» выздоравливает и ему больше не нужен «спасатель», или осознает, что любимый человек играет на его зависимости. Но чаще всего «излечение» невозможно, так как обоим партнерам выгодна их позиция.

6. Лень и отсутствие усилий

Многие пары, особенно молодые, убеждены, что гармония между ними должна возникнуть сразу без каких-либо усилий с их стороны. А когда сталкиваются с проблемами в сексе или сложностями в совместной жизни, то им кажется, что отношения обречены. Именно поэтому они даже не пытаются решить вместе возникающие в отношениях трудности. Важно понимать, что отношения, как сексуальные, так и общечеловеческие, строятся не спеша. И на каждом этапе развития пары — заново.

7. Неразрешенные конфликты

В результате неразрешенных конфликтов возникают горечь, злоба и отчаяние. Очень важно отдавать себе отчет в удерживаемом раздражении и гневе в адрес партнера. Чтобы ситуация не дошла до разрыва отношений, паре необходимо решиться и начать обсуждать проблему. Важно помнить, что конфликты — это этап, через который проходит множество пар и который можно преодолеть. А вот если удерживать в себе или отрицать раздражение в адрес партнера, то действительно можно погубить любовь.

8. «Выдохшееся» сексуальное влечение

Из-за спада сексуального влечения у пар со стажем, партнеры отдаляются друг от друга, возникает взаимная агрессия и раздражение. Именно интимные отношения делают пару парой, а не соседями по квартире. Важно понимать, что радость прикосновений, которую вы давали друг другу вначале, стоит беречь, растить и уделять этому время.