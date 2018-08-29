8 точных признаков того, что вы гораздо привлекательнее, чем думаете

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Всем людям свойственно периодически сомневаться в своих силах и искать в себе всяческие изъяны. В некоторых случаях это полезно, так как подталкивает к саморазвитию. Но чаще всего конструктивная самокритика перерастает в деструктивное самобичевание, мешающее полноценной и счастливой жизни. Именно для тех людей, которые сейчас проходят через этот сложный период, и для всех, кто сталкивается с ним периодически, мы и подготовили эту статью.

Во имя адекватной самооценки AdMe.ru предлагает вам ознакомиться с тонкими психологическими нюансами в поведении окружающих, которые прямо или косвенно указывают на то, что вы гораздо привлекательнее, чем думаете.

1. Люди редко говорят вам комплименты

Вспомните, как часто случалось такое, что вы были уверены в себе на все 100 % и думали, что все взгляды будут устремлены на вас, но в итоге так и не слышали в свой адрес ни одного комплимента? Логично, что после такого человек невольно начинает сомневаться в себе и думать, что с ним что-то не так. Однако подобное развитие событий указывает на прямо противоположный факт: вы блистательны. В чем причина? Просто люди думают, что вы и так знаете, насколько хороши, и не нуждаетесь в дополнительном напоминании об этом. А другие и вовсе могут подумать, что вы наверняка устали от излишнего внимания к себе. Поэтому, если вам не говорят о вашей красоте напрямую, это вовсе не значит, что люди так не думают.

2. Когда вы все же получаете комплименты, они звучат небрежно

Рассмотрим другую грань этой проблемы: вам и так редко делают комплименты, но когда вы их все же получаете, они в основном небрежные и безэмоциональные, будто об этом не стоит и говорить, будто это подразумевается само собой. Девушки в основном обижаются на такую подачу, так как считают, что такие слова неискренни. Но на самом деле этому, напротив, остается только порадоваться, потому что человек, который говорит вам комплименты в таком тоне, воспринимает вашу привлекательность как данность, и лишь поэтому он не видит смысла акцентировать на этом внимание.

3. Незнакомцы нередко стараются установить с вами зрительный контакт

Все просто: непродолжительный взгляд в вашу сторону, завершающийся легкой улыбкой, — это дружелюбный сигнал. Долгий взгляд прямо в глаза (конечно, также с улыбкой, а не серьезный, который может означать агрессию) уже передает сильную эмоцию и говорит о том, что это явная попытка установить контакт. Есть и третий вариант: если человек в течение какого-то времени продолжает смотреть на вас даже после того, как вы это заметили (то есть задерживает взгляд, уже отворачиваясь), то это явный признак того, что вами заинтересовались не на шутку, но пытаются быть тактичнее, чтобы это не выглядело как бесцеремонное разглядывание.

4. При взгляде на вас люди приподнимают брови

Вскидывание бровей обычно происходит машинально и неосознанно, когда мы видим привлекательного человека. Серьезно, раньше вы могли не придавать этому значения и не замечать за собой, но в следующий раз попробуйте отследить этот момент, когда увидите кого-то, кто вам понравится. У этой поведенческой особенности есть парочка подтекстов (и ни один из них не связан с удивлением). Во-первых, так мы невербально сигнализируем о том, что настроены дружелюбно и не представляем угрозы. Во-вторых, это подсознательная попытка шире открыть глаза, чтобы лучше разглядеть то, что привлекло наше внимание.

5. Собеседник периодически делает губы «уточкой»

Другая вещь, которую мы неосознанно делаем, когда видим приятного нам человека, — это вытягивание губ «уточкой». Конечно, в данном случае не подразумевается продолжительная и нарочитая гримаса, как для селфи. Речь идет о секундном, но не единоразовом жесте. Связано это, как ни странно, с желанием поцеловаться. В каком-то смысле это можно сравнить с облизыванием губ, только, в отличие от него, данный жест менее выразительный (в хорошем смысле) и совсем не пошлый. Если во время общения с девушкой или парнем вы отвлекаетесь, отворачиваетесь или прикрываете глаза, а затем случайно замечаете этот мгновенный жест — вы знаете, что он означает.

6. С вами не пытаются держать дистанцию — напротив, активно сокращают ее

Часто ли вы пытаетесь быть ближе к людям, к которым не испытываете ничего или даже чувствуете неприязнь? Скорее всего, на этот вопрос вы ответите отрицательно, ведь с такими людьми мы стараемся держать дистанцию, хотя бы на расстоянии вытянутой руки. Если же кто-то во время общения вызывает у нас сильные положительные эмоции, то пространство волшебным образом сокращается, и даже присутствуют краткие прикосновения к руке или предплечью. Вы наверняка замечали нечто подобное в ходе непринужденной беседы, когда вы вместе со своим визави заливисто смеялись над какой-то шуткой. Особенно актуален и выразителен этот сигнал, когда в сближении нет объективной необходимости (к примеру, в виде надвигающейся толпы или тесного помещения).

7. Все обычно удивляются, когда узнают, что у вас есть комплексы

Если всякий раз люди откровенно удивляются, когда слышат от вас о комплексах и низкой самооценке, — это верный признак того, что ваша проблема надуманная, и со стороны кажется, что у вас все прекрасно. Глядя на вас и оценивая вашу внешность, люди считают, что вы уверены в себе и самодостаточны. На самом деле неопровержимым доказательством этого является не столько удивление, сколько раздражение по поводу того, что у вас, при ваших-то достоинствах, еще есть какие-то тараканы в голове. Подобные красноречивые реакции вы вполне могли видеть в фильмах, например в сценах, где какая-нибудь девушка с внешностью модели говорит, что она толстая, тем самым вызывая бурю негодования у действительно полной подружки.

8. Люди зачастую либо очень обходительны, либо крайне неприветливы с вами