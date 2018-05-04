8 типов мужчин, с которыми никогда не получится счастливой семьи

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За последние 10–15 лет средний возраст вступления в брак вырос до 28–32 лет, как утверждают исследования. Все больше людей стремятся оставаться свободными, и в частности это касается мужчин, которые не желают заводить длительных отношений. Но не все озвучивают свои намерения оставаться холостым на первом же свидании. Более того, многие люди даже сами не осознают, что не готовы или не способны на что-то серьезное.

AdMe.ru собрал несколько типов мужчин, с которыми долгой и счастливой семейной жизни не получится. Важная деталь: признаки того или иного типа есть почти у каждого мужчины, но мы говорим именно о ярко выраженных особенностях характера, которые изменить не выйдет, как бы вам этого ни хотелось.

1. Маменькин сынок

Если главный праздник в году у мужчины — день рождения мамы, а любое решение он сначала обсуждает с ней, то лучше и оставить такого ухажера рядом с маминой юбкой. В любви к семье нет ничего плохого, даже наоборот, но, когда мама контролирует любой шаг своего чада, которому уже — на минуточку — под 40, это уже ненормально. Не стоит пытаться переделать такого мужчину, в вашей семье главой всегда будет его мама, и именно она однажды может решить, что вы совсем не подходите ее сыночку.

2. Бабник

Тут все просто: такие мужчины любят не вас — они любят сам процесс, себя в нем и в целом просто «любят любовь». Для бабника количество — главный критерий успеха, цель и даже некая миссия. Почти каждая женщина рядом с таким мужчиной думает, что она — та самая, которая полностью поменяет бабника, но в итоге единственной, кого поменяли, станете вы: он очень скоро найдет вам замену. Или две. Или даже три, все еще продолжая называть вас единственной.

3. Эгоист

Быть эгоистом порой очень полезно, но эта опция должна включаться лишь в конкретных случаях, а не быть «заводской установкой» и не руководить каждым словом и поступком. Мужчина-эгоист заметен сразу. Он все вокруг организовывает с комфортом для себя: место и время встреч, то, чем вы займетесь, какой ресторан выберете... И так можно продолжать бесконечно. Помните, что для эгоиста вы тоже некий комфорт, и вы нужны ему до тех пор, пока не создаете проблем и не требуете чуть больше внимания, чем фикус на подоконнике.

4. Нарцисс

Недалеко ушел от эгоиста, только нарцисс ищет не комфорт — он жаждет внимания и признания. И единственный человек, которого нарцисс способен безоговорочно любить, — это он сам. Даже рядом с вами он восхищается тем, как хорош. Такие мужчины ставят свое «я» на первое место, смотрят на всех свысока и хвастают чуть ли не каждым шагом. Если вы не стремитесь к роли вечной «фрейлины» при Его Величестве, то быстрее ставьте точку и удаляйте номер из записной книжки.

5. Ведомый

Сначала кажется, что такой партнер идеален: он соглашается на все ваши предложения, разделяет интересы и с восторгом выполняет все указания. Пока не оказывается, что даже соус к пицце он не может выбрать сам. Рядом с ведомым мужчиной вам все придется решать самой, а еще нести полную ответственность за партнера. Если вы не хотите тащить на себе все ваши отношения, уходите от такого мужчины: он не станет волевым и решительным вдруг в одно прекрасное утро.

6. Закоренелый холостяк

Ему уже далеко за 40, а он ни разу не был женат? Или две его предыдущие девушки ушли спустя много лет отношений, так и не дождавшись предложения? Конечно, причины могут быть разными, но чаще всего мужчина просто не хочет брать на себя ответственность и всеми силами избегает любых намеков на свадьбу. Просто потому, что ему прекрасно одному и одиночество его нисколько не тяготит. Вы не станете ему близким человеком, в котором он будет нуждаться, а так и останетесь посторонней.

7. Критик

Уже на втором свидании он критикует ваш внешний вид, к четвертому записывает в фитнес-зал, а через два месяца настоятельно рекомендует перестать общаться с некоторыми вашими подругами. И вроде бы все от чистого сердца и во благо, но кому понравится, что им вечно командуют как 5-летним ребенком? Такие отношения приведут вас в ловушку, ведь чем ближе вы будете становиться, тем яростнее и многограннее будет критика. Такой мужчина порой даже не понимает, в чем он неправ, а именно поэтому что-то изменить практически невозможно.

8. Ревнивец

Ревнует — значит любит. Именно так мы привыкли считать. Но между легкой ревностью и ее патологической формой есть огромная разница. Если в первом случае мужчина скорее самоутверждается в своем выборе за счет чужого одобрения, то второй вариант — это почти болезнь. Любой взгляд, слово чужого мужчины, открытый наряд или яркий макияж воспринимаются как готовность изменить. С ревнивцем вы всегда будете под подозрением. Но разве не доверие — основа отношений?

А какие типы мужчин, с которыми серьезных отношений не построишь, встречались вам? Расскажите о своем опыте в комментариях.