8 признаков, по которым вы сможете вычислить человека с ограниченным мышлением

Приходилось ли вам слышать что-то вроде «Старовата ты для такого цвета волос» или «Какой модели твой телефон?» Такие выражения обычно считаются признаком плохого воспитания. Отчасти это правда, но еще они могут свидетельствовать об ограниченном мышлении. Так что в следующий раз, когда вам такое ляпнут, не сердитесь. Скорее всего, собеседник не стремится вас обидеть, просто его мышление заштамповано дальше некуда.

О том, что движет такими людьми и как самому не быть «учителем» для окружающих, в статье от AdMe.ru

Туннельное мышление — это ловушка нашего мозга, и каждый может попасть в нее

Ограниченное мышление еще называют туннельным видением, проводя параллель с нарушением периферийного зрения. Это сосредоточение на одной мысли, принимаемой за истинную, и отказ от альтернативы. Люди с таким образом мыслей чаще всего настроены на негатив, категоричны, боятся перемен и склонны к осуждению. Часто это навязчивые советчики. При этом болезненно реагируют, если их мнение остается без поддержки. Психолог Мэттью Маккей исследовал ограниченное мышление и выделил 8 моделей.

1. Сверхобобщение

Мы склонны делать глобальные выводы на основании пары ярких (чаще неприятных) случаев. Например: «В этом магазине всегда обманывают!», «Этот сосед никогда не отдает долги!», «С модельной внешностью все дается легко». Привычка к таким обобщениям делает человека циничным и ведет к пораженческим настроениям. Зачем барахтаться, если все уже решено за нас?

2. Катастрофизация

Риски пугают каждого. Но человек с туннельным мышлением не видит альтернативных вариантов развития событий и зацикливается на одном из худших сценариев. Например: «А что, если тебя не возьмут на престижную работу, когда сделаешь татуировку?» Еще не появившаяся проблема становится серьезным препятствием для первого шага к переменам.

3. Долженствование

Примеры: «В наше время матери одевались поприличнее», «Женщина должна быть хозяйственной женой», «Мужчина должен много зарабатывать», «Я должен быть сильным». Человек с таким типом туннельного мышления как будто имеет свод правил и любое отклонение от него воспринимает как нечто возмутительное. Как ни странно, от долженствования мучается сам носитель, а не те, кому он высказывает свои бесконечные претензии. Мир для такого человека заключен в строгие рамки, а возможности для развития закрыты.

4. Фильтрация

Люди с таким типом мышления не рассматривают явление целиком, зато автоматически сосредотачивают свое внимание на негативе. Все добрые и позитивные стороны событий такие люди не замечают, а то и критикуют, будто специально выискивая недостатки. Например, выражения «Зачем они тратят деньги на путешествие, лучше бы копили на ипотеку» или «Ты так здорово похудела, правда, теперь щеки обвисли» говорят о том, что человек попал в когнитивную ловушку фильтрации.

5. Преувеличение

Склонным к преувеличению людям часто говорят: «Из мухи слона раздул». Они любят рассуждать, как все плохо, и могут быть токсичными в общении. Например, фраза «В провинции нет перспектив, тебе надо переезжать в столицу» — яркий пример преувеличения.

6. Черно-белое мышление

Для такого мышления характерны категоричность и отсутствие золотой середины. Или плохо, или хорошо. Идеальный образ мечты мешает найти подходящий дом, работу, вторую половинку.

«Мой товарищ верил, что если спросить у девушки „А вам нужна банка?“ и она скажет „Нужна“, то жена она будет хозяйственная. Сам он был рассеянный. И свято полагал, что краны в квартире должен ремонтировать сантехник, а менять розетки — электрик. И не мог он найти ту, которой была нужна банка. И вот как-то в парке завязался разговор с симпатичной девушкой. „А вам банка нужна?“ А она в ответ: „Нужна!“ „Я, — говорит, — замуж ее чуть не позвал в ту же секунду“. А она в ответ: „А вам отвертка нужна?“ — „Нет“, — с улыбкой ответил мой товарищ». klim81185

7. Чтение мыслей

Личные предположения о мыслях другого человека принимаются как истинные. Опираясь на стереотипы, интуицию или небольшой опыт, можно сделать ошибочные выводы о человеке и спровоцировать конфликт. «Коллега спросила про моего друга. Он точно ей понравился», «Дочь снова не убрала комнату, и в дневнике одни тройки. Все делает мне назло», «Кому она нужна с двумя детьми? Вот и злится».

8. Персонализация

В отличие от предыдущей модели, персонализация подразумевает сосредоточенность только на себе. Человек постоянно сравнивает себя с остальными, его сильно тревожит мнение окружающих. Такое искажение характерно для людей с низкой самооценкой. Человек зацикленный на себе часто терзает себя: «Все думают, какая я неуклюжая», «Все вокруг так странно смотрят на меня», «Чего я добился к 30/40 годам?».