8 странных психологических причин, которые заставляют людей влюбляться друг в друга

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А вы когда-нибудь задумывались над причинами влюбленности? Почему из такого множества людей выбирают именно вас или именно вы? Ученые, отбросив всю лишнюю романтику, выявили вполне конкретные причины, которые способствуют возникновению прекрасного чувства. Интересно? Тогда углубляйтесь в статью.

AdMe.ru знает, что сердцу не прикажешь, но понять его некоторые мотивы все-таки можно.

1. Вы любите стоять у окна

Специалисты по языку тела утверждают, что гораздо больше шансов привлечь внимание противоположного пола на вечеринке, если вы встанете у окна или около комнатных растений. Оказывается, именно эти места в помещении больше других любят общительные люди. А вот риск остаться незамеченным возрастает, если держаться у стены, сидеть за столом или постоянно находиться около бара.

2. Ваш собеседник ест пирожное

Интересное исследование провели американские ученые: оказывается, желание завести отношения как у мужчин, так и у женщин возрастает, если в момент общения они едят пирожные. Так что если вам захочется кого-то очаровать, то зайдите в кондитерский отдел и купите парочку сладких зелий.

3. Вы смотрели друг на друга больше 2 минут

В эксперименте незнакомцев попросили смотреть друг другу в глаза в течение 2 минут. Позже участники исследования сообщили о возникновении привязанности и даже зарождения чувств.

4. Вы угостили собеседника теплым напитком

Оказывается, если согреть человека, то можно вызвать симпатию. Поэтому если вы хотите предложить кому-нибудь пойти с вами на свидание, то угостите его сперва теплым напитком.

5. Вы «тот» тип

Исследования показали, что женщины считают привлекательными тех, кто очень похож на нынешнего или недавнего партнера. А вот у мужчин результаты другие: их притягивает новизна.

6. Вы колете ботокс

Несмотря на то что многие мужчины выступают за естественную красоту, ученые говорят: все же они немного лукавят. Исследования показали, что женщины, которые прибегают к уколам ботокса, кажутся наиболее привлекательными и реже остаются в одиночестве. Самое интересное, что чем больше уколов красоты делает человек, тем чаще его оценивают как молодого, здорового и красивого.

7. Вы счастливы

Счастливые женщины гораздо больше привлекают мужчин, чем те, кто привык ходить с гордым видом. А вот с мужчинами все наоборот: наименее привлекательными оказались те, кто выглядел счастливым, а высокую оценку женщины отдали кандидатам с горделивым видом.

8. Вы умеете играть на музыкальных инструментах

Или у вас хотя бы есть футляр от гитары. Французские ученые провели эксперимент: попросили молодого человека знакомиться с девушками на улице. В первом случае у него была спортивная сумка, а во втором — футляр от гитары. Около 300 девушек согласились дать номер телефона, когда видели музыкальный инструмент.

А что может заставить влюбиться вас? Какие черты характера или внешности вы замечаете в первую очередь?