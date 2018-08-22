8 стереотипов, которые мешают нам воспринимать друг друга такими, какие мы есть

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Отношения между мужчиной и женщиной всегда были предметом споров и обсуждений, но наличие стереотипов еще больше их усложняет. Мы предлагаем пересмотреть старые устои и перестать заморачиваться над тем, что считали правильным еще во времена наших бабушек. Пора понять, что нет ничего плохого в том, что мужчина ухаживает за своим внешним видом, а женщина может сделать первый шаг.

AdMe.ru проанализировал основные стереотипы, с которыми пора бы уже попрощаться.

Стереотип № 1: Мужчина должен быть чуть красивее обезьяны

Внешность не главный козырь, но опрятный вид играет большую роль. Стрижка, маникюр, приятный запах — все это говорит о том, что человек, независимо от пола, с заботой относится к себе и к окружающим. По статистике, количество мужчин, регулярно посещающих салоны красоты, растет, и в этом нет ничего постыдного, ведь всем нам комфортнее иметь дело с тем человеком, который следит за собой.

Стереотип № 2: Дети — смысл жизни женщины

Так сложилось, что сначала все ждут, когда женщина выйдет замуж. Потом — когда родит ребенка и будет идеальной хозяйкой, женой и заботливой мамой. Но правда в том, что дети — это необязательно самое большое и единственное желание женщины. А иногда они вообще в ее планы не входят. И мы не должны относиться к этому с осуждением. Не стоит превращать наличие детей в единственный интерес и основной смысл жизни. Ведь главное, чтобы человек был счастлив, и неважно, какого он пола.

Стереотип № 3: Отцовского инстинкта не существует

Роль папы в воспитании ребенка так же важна, как и роль мамы. Давно прошли те времена, когда отцы уходили на войны и за добычей для семьи, отсутствуя неделями, месяцами, а то и годами. Логично, что воспитание ложилось по большей части на мам. А вот почему этот стереотип все еще существует поныне, когда уже не надо охотиться на мамонтов и отвоевывать земли, — неизвестно. Например, в Швеции папы все чаще берут отпуск по уходу за ребенком вместо мамы.

Стереотип № 4: Все женщины мечтают выйти замуж

Психолог Барбара Диганги уверена, что женщина, которая согласна на все ради брака, — это пережиток патриархального общества. Столетия бесправия женщин не прошли даром: многие до сих пор верят, что отношения (и уж тем более брак) — это такой вид социальной защиты. Но ведь сейчас гораздо больше возможностей для развития женщины в бизнесе или в любой другой сфере, чем во времена наших бабушек, когда полноценно трудиться мог только мужчина. И почему бы этими возможностями не пользоваться?

Стереотип № 5: Для женщины важен толстый кошелек мужчины

Наличие денег у мужчины говорит нам о его ответственности, дисциплине, целеустремленности и многих других личных качествах, которые очевидно цепляют. Но вот достойный ли он человек для построения серьезных отношений, по его кошельку сказать сложно, и современные женщины об этом знают.

Стереотип № 6: Для женщины на первом месте семья, а для мужчины — карьера

Женщины, стремящиеся построить карьеру, и мужчины, увлеченные домом и детьми, воспринимаются обществом как исключения. Но ведь лучше, когда каждый занимается тем, что ему нравится? Если у вас в семье именно так, то это вполне гармоничные отношения, и неважно, кто из вас взял на себя какую роль.

Стереотип № 7: Женщины слишком эмоциональны

О легкомысленности, безответственности и эмоциональности женщин не слышал только ленивый. Но так ли это в действительности? Ученые решили ответить на данный вопрос и провели исследование. Оно показало, что прекрасная половина человечества отлично справляется со сложными ситуациями и умеет контролировать эмоции. А мужчины эмоциональны не меньше женщин, но их научили выражать только определенные эмоции, а от остальных — защищаться.

Стереотип № 8: Первый шаг — за мужчиной

Этот стереотип порождает множество проблем и для женщин, и для мужчин. Одним надо доказывать свою «мужественность» и решимость, другим — притворяться слабыми и загадочными, вместо того чтобы прямо заявить о своем интересе. Первый шаг — это всего лишь проявление заботы и инициативы. Любому мужчине будет приятно, если женщина сделает этот шаг и даст понять, что он ей небезразличен (чему есть подтверждения в исследованиях).

От какого стереотипа будет сложнее всего отказаться? Какие стереотипы вы бы еще добавили?