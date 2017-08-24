8 способов вырастить детей, которые будут независимы от гаджетов

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Современные дети едва ли не с пеленок на ты с компьютерами, смартфонами и планшетами. Эта тенденция вызывает обеспокоенность у родителей, педиатров и психологов, которые говорят о возможных негативных последствиях чрезмерного увлечения гаджетами. Как же обезопасить наших детей в современных реалиях? AdMe.ru выделил 8 основных принципов здорового взаимодействия детей и цифровых устройств.

1. Определите предельно допустимое время, проводимое ребенком за цифровыми устройствами

Время, которое ребенок может проводить у экрана телевизора и цифровых устройств, зависит от его возраста. Авторитетная в этом вопросе Американская академия педиатрии дает следующие рекомендации: От рождения до 18 месяцев: никаких экранов, включая телевизор. Исключение составляют только сеансы видеосвязи по скайпу с любимой бабушкой и другими родственниками.

От 2 до 5 лет: время, проводимое у экранов в день, — не больше 1 часа. В этот час входит все: смартфон, телевизор, планшет и компьютер.

Для детей старше 6 лет стоит установить определенный предел времени, проводимого за цифровыми устройствами (большинство специалистов говорят максимум о 2 часах в день). При этом важно удостовериться, что гаджеты не отнимают время у сна, физической активности и других видов деятельности, необходимых для здоровья и развития ребенка.

2. Не запрещайте — предлагайте другие варианты

Забрать смартфон / планшет / ноутбук и сказать «займись чем-нибудь» — это верный путь к истерике. Нужно предложить альтернативную, интересную совместную деятельность: спорт, походы, рисование, чтение, рыбалку с папой — в зависимости от возраста и предпочтений ребенка.

3. Будьте примером

Дети копируют поведение своих родителей. Если мама с книгой, вероятность того, что ребенок тоже захочет книгу, гораздо выше, чем если мама проводит время преимущественно с телефоном. Пересмотрите свои отношения с гаджетами. Как много времени вы им уделяете? Насколько часто проверяете почту, обновления ленты или новости? Выделяете ли вы себе дни, свободные от интернета и цифровых устройств?

4. Будьте посредником и проводником в общении ребенка с цифровым миром

Покажите ребенку, что интернет и цифровые устройства — это не только развлечение, но и источник информации, кладезь знаний. Побуждайте детей исследовать, задавать вопросы, будьте и сами готовы отвечать и делиться опытом.

5. Обращайте внимание на качество контента, которым интересуется ребенок

До 9 лет возможность доступа в интернет и посещаемые ребенком сайты должны контролироваться родителями. Лучше если в приоритете будут образовательные программы и сайты, которые помогали бы ребенку тренировать навыки внимания, общения, запоминания, стимулировали его познавательный интерес. Желательно использовать функцию «родительский контроль», которая ограничивает список доступных для ребенка сайтов.

6. Обозначьте зоны, которые будут свободны от интернета и цифровых устройств

Выделяйте зоны (спальня, детская) и время (семейный обед, ужин, поездки на природу), которые всегда будут свободны от интернета и цифровых устройств. Не надо ставить компьютер в комнате ребенка. Дайте ему понять, что приносить в спальню, детскую, за обеденный стол планшет или смартфон нельзя. Педиатры также рекомендуют избегать взаимодействия ребенка с цифровыми устройствами и экранами в течение 1 часа перед сном.

7. Помогите подростку понять принципы сетевой жизни и избежать возможных ошибок

До 12 лет — лучше никаких соцсетей. Для подростка старше 12 лет важно присутствие в социальных сетях, ведь это период, когда он учится понимать себя, понимать, каков он в глазах других, и ищет одобрения окружающих. Важно в этот момент быть рядом и помочь подростку лучше понять принципы сетевой жизни. Однако не включайте своих детей в число друзей в соцсетях и тем более не оставляйте комментариев на стене и под снимками — помните о праве ребенка на личное пространство.

8. Предупреждайте о рисках

В том возрасте, когда вы разрешаете ребенку «гулять» в сети без вашего присмотра, ему нужно рассказать, какие там есть опасности. Важно объяснить: про то, как реагировать на интернет-травлю;

про настройки приватности;

расскажите об опасных последствиях открытого доступа к персональной информации;

поговорите с ребенком о скачивании материалов и плагиате;

расскажите ребенку, что все, что мы публикуем в интернете, попадает в публичный доступ и остается там навечно и что ко всему, что мы там находим, необходимо относиться критично и с осторожностью;

дайте понять ребенку, что он всегда может обратиться к вам в случае проблемы, не боясь, что вы его отчитаете.