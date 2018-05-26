8 способов вернуть доверие любимого человека, когда кажется, что все уже потеряно

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Идеальных отношений, как и идеальных людей, не существует. 23 % мужчин и 19 % женщин признались, что изменяли своим партнерам. Но больший интерес вызывают другие данные. Из тех пар, которые обращаются к психологу за помощью после измены, 70 % остаются вместе. В этой статье мы расскажем, как работать над отношениями, чтобы вернуть доверие партнера.

AdMe.ru собрал советы, которые чаще всего психологи дают парам, пережившим предательство и решившим сохранить отношения, несмотря ни на что. Изменяют как мужчины, так и женщины, поэтому советы будут полезны для обоих партнеров в паре.

1. Не пытайтесь уменьшить боль, вызванную поступком

Обманутому человеку очень важно знать, как все было на самом деле. Когда вы искренне пытаетесь отвечать на вопросы, вы можете сознательно или нет утаивать некоторые детали или ограничиваться общими ответами. И при этом будете считать, что не солгали. Ваш партнер почувствует, что от него что-то скрывают. А некоторые детали будут всплывать со временем, и это превратит жизнь того, кого обманули, в кошмар. По крупицам собирая все произошедшее, он будет постоянно удерживать в голове картину ужасного предательства, и его жизнь превратится в ад. Но и избегание разговоров о случившемся не лучшее решение. Не нужно что-то скрывать и недоговаривать. Чтобы пройти через этот сложный этап, нужно пережить самое худшее и прочувствовать боль, иначе исцеление не наступит. Не пытайтесь минимизировать страдания, ведь лучшее лекарство в этом случае — время.

2. Говорите всю правду и даже чуточку больше

Доверие в отношениях — очень хрупкая штука. Если вы однажды были пойманы на лжи, лучшая стратегия поведения — говорить любимому человеку всю правду. Практикующий психолог Роберт Вайсс отмечает, что восстановить доверие можно, только сделав полную прозрачность обязательной частью ваших отношений. И это касается даже мелочей. Если вы собираетесь с другом в бар, так и скажите своей второй половинке. Не нужно придумывать более «безобидные» локации, в которых вы якобы находитесь.

3. Не переходите в атаку

Тому, кто хочет заслужить доверие, придется нелегко. Выслушивание негативных замечаний и комментариев в свой адрес станет его повседневной реальностью в начале пути, и это нужно пережить обоим партнерам. Не стоит переходить в атаку. Когда вы говорите «Ты и сам тоже не ангел», вы пытаетесь оправдать себя, и это нормальная реакция психологической защиты. Но подумайте, что это может вам дать. Злость вашего любимого человека вполне объяснима. Не говорите ему в ответ неприятные вещи, если цель — сохранить отношения, а не разрушить их.

4. Откажитесь от ролей подсудимого и обвинителя

Когда самое страшное — признание в обмане — уже позади, наступает самый сложный этап. Если вы решили остаться вместе, не стоит играть роли подсудимого и обвинителя. Такое поведение не укрепляет доверие, оно дает совершенно противоположный результат. «Обвинитель» будет пытаться выместить свою злобу, и он будет придумывать новые и новые квесты и задания для того, кто лишился его доверия. «Подсудимый» будет пытаться заполучить индульгенцию, и у него тоже будет накапливаться злоба по мере того, как попытки будут заканчиваться ничем. Лучшее решение в этом случае — оставаться спокойным и прямо сказать партнеру, что вы готовы искупить вину, но постоянные укоры и упоминания о ней не помогут в этом.

5. Не втягивайте других людей

Решение остаться вместе после предательства принимали вы оба, и ответственность за это лежит только на вас двоих. Именно поэтому вы не должны втягивать в процесс выяснения отношений других людей, будь то друзья, родственники или ваши собственные дети. Это касается и того, кто совершил предательство, и того, кто решил найти в себе силы его простить. Разговоры о случившемся должны вестись только в паре, без постороннего вмешательства, осуждения и сочувствия. Психотерапевт Джо Корт уверен, что единственный, кто может быть третьим в таких беседах, — семейный психолог.

6. Дайте партнеру больше доступа

Пустите партнера в совершенно личные уголки: соцсети, СМС в телефоне, звонки. Если вы решили быть честным, то скрывать вам все равно нечего. Подобный шаг поможет партнеру успокоиться, больше вам довериться. Со временем обманутый человек поймет, что постоянные проверки не нужны. А когда доверие в паре восстановится, они прекратятся.

7. Совершайте символические действия

Доктор Джим Уолкоп, брачный консультант из Нью-Йорка, советует своим клиентам, пришедшим к нему с желанием пережить измену или любое другое предательство, совершать символические действия. Это может быть что-то такое, что дарило вам обоим радость, когда вы только начинали встречаться и были счастливы. Вы можете ходить в кино на последний сеанс или на прогулку в парк, кормить лебедей на пруду. Во время таких занятий нужно воздержаться от обвинений и не вспоминать о случившемся. Это поможет накопить больше положительных совместных воспоминаний. Для любителей экстрима есть и другие варианты: отправиться в путешествие, переехать в другой город или страну. Это тоже сильная эмоциональная встряска, которую оба должны воспринимать как точку отсчета, от которой отношения начинаются заново.

8. Не ждите моментального прощения

Не стоит ждать, что прощение наступит моментально, и не нужно давить на партнера. Вряд ли это приведет к чему-то, кроме новых вспышек негатива. Лучшее, что можно сделать, — начать прислушиваться к чувствам и потребностям своего партнера. Боль, которую он ощущает, очень сильна, она просто не может прекратиться в один момент. Это нормально. Решая сохранить отношения после предательства, оба в паре должны быть готовыми к тому, что все не будет как прежде и вначале будет очень тяжело. И все же статистика, свидетельствующая, что 70 % пар остаются вместе после семейной терапии, обнадеживает.

Приходилось ли вам сталкиваться с предательством в отношениях и смогли ли вы восстановить доверие с любимым человеком? Поделитесь в комментариях.