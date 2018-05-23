8 способов стать счастливее для тех, у кого есть всего 10 минут в день

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Пессимизм — это не черта характера. Это скорее воспитание и отчасти привычка — смотреть на мир с недоверием, враждебностью, ждать подвохов с синдромом «яжеговорил». Чтобы выйти из замкнутого круга плохого настроения, неудовлетворенности жизнью и жалоб, иногда нужно чуть больше, чем ничего.Полезным привычкам достаточно уделять всего 10 минут в сутки.

AdMe.ru собрал самые действенные методы нажать на паузу.

1. Тройное «спасибо»

Умение благодарить — отличительная черта счастливых людей. Возьмите в привычку каждый день трижды искренне говорить «спасибо» — друзьям, членам семьи, приятным событиям или хорошей погоде. Всего несколько минут, проведенных в благодарности, напомнят о хорошем, поднимут настроение и научат ценить незаметные на первый взгляд, приятные моменты.

2. Мыслям тоже надо отдыхать

На каждом смартфоне есть функция таймера или будильника. Отсчитайте на нем 10 минут. Отключите звук. Сядьте в тихое место, где вас никто не потревожит. Постарайтесь ни о чем не думать: это не так просто, как кажется на первый взгляд! Отпустите мысли о прошлом и переживания о будущем, прислушайтесь к ощущениям внутри себя. Сосредоточьтесь на дыхании, расслабьте тело. Просветление, может быть, и не придет, но чувство легкости и спокойствия — вполне.

3. Откажитесь от смартфона

И от планшета. И от ноутбука заодно. Конечно, не навсегда: гаджеты помогают нам в учебе, работе, скрашивают досуг. А еще жестоко убивают время. Откажитесь от «пятиминутного» утреннего пролистывания ленты новостей: это не самое лучшее начало дня. Посвятите это время чему-то более полезному и приятному: составьте список дел, поиграйте с домашним питомцем, почитайте книгу или просто позвольте себе понежиться в кровати лишних 10 минут.

4. В здоровом теле...

Занятия спортом заряжают энергией, улучшают качество сна, повышают работоспособность и настроение. Для этого необязательно корпеть часами в спортзале: начните с 10-минутных видеоуроков, широко распространенных на просторах интернета. Это лучше, чем начинать бегать с понедельника.

5. Открываем дневники, пишем домашнее задание

Начните утро с дневника. Эта на первый взгляд трудозатратная практика, предложенная Джулией Кэмерон (Julia Cameron) в труде «Путь художника», займет не более 10 минут в день. «Утренние страницы» стоит писать сразу после пробуждения. Пусть это будет первое, что приходит вам в голову, без раздумий и редактирования. Опишите, что вам снилось, что тревожит, о чем мечтаете, какие ситуации заставляют переживать, что радует и волнует. Автор предлагает излагать мысли на 3 страницах ежедневно. Начните с 10 минут! Такая своеобразная медитация позволит очистить ум от досаждающих мыслей и расширит возможности для творчества.

6. Ожидание праздника лучше самого праздника

Лучший способ проснуться с легкостью и хорошим настроением — запланировать что-то приятное с вечера. Это может быть уход за цветами, приготовление нового блюда, встреча с другом или чтение любимой книги, которая давно ждала своего часа. Посвятите 10 минут перед сном планированию приятного занятия, которым займетесь завтра, — и оно обязательно скрасит даже неудачный день.

7. Фото на память

Чем вам запомнился прошедший день? Что в нем было особенного? Возьмите в привычку фиксировать на камеру один — самый красивый и впечатляющий — момент в день. По пути на работу или с работы, в магазин, в сад за ребенком. Уже через месяц у вас соберется потрясающий альбом, созданный из ярких моментов, которые отвлекли от будничных мыслей и помогли разглядеть прекрасное. Простая и при этом гениальная идея принадлежит успешному предпринимателю Мо Гавдату (Mo Gawdat), автору книги «Формула счастья».

8. Потанцуем?

Этот способ борьбы с хандрой может показаться до наивности простым. Но от этого он не менее действенный — ведь не зря люди танцуют, когда им весело и хорошо. Танцевать на улице или на работе решится не каждый, но дома под любимую музыку — это прекрасная возможность лишний раз улыбнуться, отвлечься и зарядиться отличным настроением.

Такие нехитрые методы помогли многим людям справиться с трудностями и стать счастливее. Хотите так же? Попробуйте: тем более это займет всего 10 минут в день. Невысокая цена для счастья, согласитесь.