8 способов прекратить неинтересный разговор, не обидев собеседника

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Нередко мы не можем завершить неприятную, скучную или просто затянувшуюся беседу, потому что боимся обидеть собеседника. И теряем собственное время, выслушивая пространный монолог бывшей одноклассницы о проблемах с начальством, жалобы двоюродной тети на хронический гастрит или перечисление видов ламината от коллеги, занятого ремонтом. Но деликатно уйти от разговора, не испортив при этом отношений, вполне возможно.

AdMe.ru нашел способы, как вежливо свернуть разговор, оставив о себе приятное впечатление у собеседника.

1. Остановите собеседника жестами

Иногда человек так увлечен рассказом, что непонятно, как тактично прервать его. Автор книги «Наука общения» Ванесса ван Эдвардс в обучающем видео рассказала о приемах, которые помогут вам остановить говоруна. Для начала приоткройте рот, чуть подавшись к человеку, как будто собираетесь что-то сказать (жест «рыба»). Это заставит собеседника если не остановиться, то быстрее закончить свою мысль. Если это не помогло, протяните к собеседнику руку, приостанавливая его (жест «закладка»). И, наконец, коснитесь его руки. Обычно прикосновение заставляет на миг замолчать даже самых болтливых. Воспользовавшись паузой, вы можете повернуть разговор в нужное вам русло, а затем плавно завершить его.

2. Признайтесь в «некомпетентности»

Если разговор вам неинтересен, смело признавайтесь, что вы не разбираетесь в теме: «К сожалению, не смогу поддержать этот разговор, я не в курсе политических событий», «Признаться, я не очень хороший собеседник в вопросах цветоводства», «Прости, я не в курсе последних тенденций моды».

3. Сошлитесь на принципы

Когда люди задают вам бестактные вопросы, спешат поделиться свежими сплетнями или поднимают неприятную тему, вы вправе четко обозначить свою позицию: «У меня есть правило — не обсуждать личную жизнь (воспитание детей, религиозную принадлежность)». Обычно упоминание личных принципов вызывает уважение и собеседник заговаривает о чем-то другом.

4. Скажите комплимент

Длинный монолог коллеги или родственницы можно остановить, сказав что-то приятное или «вспомнив» интересную новость: «Понимаю тебя, это очень сложная ситуация... Ой, только что заметила: ты стала по-другому краситься? у тебя новые сережки? платье? сумочка?», «Кстати, ты слышала о том, что...».

5. Перебивайте не собеседника, а сами себя

Если на вас выливают поток рассказов о собственной жизни, «присоединитесь» к собеседнику фразой вроде «Да, и у меня похожая ситуация» или «И не говори, со мной то же самое было» и начните рассказывать свою историю. На середине спохватитесь, что потеряли счет времени: «Ох и заболтала я тебя! Не буду отвлекать, извини, что задержала!» Когда вы прерываете самого себя, а не собеседника, у него не возникает психологического дискомфорта от завершения разговора.

6. Спросите, чем конкретно вы можете помочь

Если человек бесконечно жалуется на жизнь, спросите, можете ли вы помочь и чем. Это покажет ваше участие и в то же время прервет поток жалоб. Как правило, нытики просто ищут «свободные уши», поэтому ответят, что в их ситуации помочь ничем нельзя. Теперь вы можете закрыть тему, сказав: «Дай знать, если потребуется помощь».

7. Уйдите под благовидным предлогом

На нейтральной территории (на конференции, вечеринке) вы всегда можете ускользнуть от навязчивого собеседника, спросив, где тут туалет, или предложив принести напиток. Если же коллега подошел к вашему рабочему месту и болтает, не желая уходить, проводите его сами: продолжая разговор, выйдите из-за стола (например, с кружкой, чтобы налить чай) и сделайте несколько шагов. Человек вынужден будет последовать за вами, вы доведете его до его места, а затем спокойно вернетесь к работе.

8. Используйте приложение «Фальшивый звонок»

Если ваш собеседник абсолютно непробиваем и горит желанием продемонстрировать вам все 500 селфи из Египта, воспользуйтесь приложением «Фальшивый вызов». Оно сымитирует телефонный звонок, который позволит вам улизнуть без лишних слов.

Бонус: 3 простых шага, чтобы завершить разговор

Блогер Чарли Хуперт на своем канале «Искусство харизмы» предлагает простую схему завершения разговора: 1. Прервать собеседника: «Погоди», «Отлично! Извини, но...». 2. Сказать, чем вы займетесь вместо этого разговора: «Не хочу тебя прерывать, но я бегу на работу», «Если вы не против, пойду возьму что-нибудь в баре». 3. Закончить разговор приятными и искренними словами: «Как здорово было встретиться с тобой!», «Спасибо, было интересно поболтать», «Надеюсь, вы хорошо проведете здесь время». Не оправдывайтесь, говорите спокойно, уверенно и с улыбкой. 99 % людей поймут вас и не будут настаивать на продолжении беседы. Если же кто-то разозлится или обидится — что ж, вы сделали все, что могли: были вежливы, честны и попытались сказать что-то приятное. Не стоит стремиться угодить всем без исключения.

А у вас были ситуации, когда вы не знали, как закончить разговор?