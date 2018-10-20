8 признаков того, что вы пережили старые отношения и готовы начать новые

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Новые отношения смогут вылечить нас от болезненного расставания или одиночества. Психологи уверены, что это заблуждение, а начинать с кем-то встречаться нужно только разумно: спустя время и зная наверняка, что вы готовы к новой главе. К слову, считается, что женщины тяжелее переносят боль от расставания, но возвращаются в нормальное состояние быстрее, чем мужчины, отпуская ситуацию. А вот вторые могут страдать не так усердно, но иногда их переживания затягиваются на долгие периоды и им требуется больше времени, чтобы созреть для новых отношений.

AdMe.ru узнал, по каким признакам можно понять, что настало время попробовать впустить в свою жизнь кого-то особенного.

1. Прошлое не вызывает негативных эмоций

Случайно встретившись со своим бывшим, вы не падаете в обморок, не дрожите от испуга и не шепчете в спину проклятия. К своему прошлому вы теперь относитесь с теплой благодарностью, ведь оно подарило вам много хорошего. Ваше спокойствие говорит о том, что вы не станете тащить прошлые отношения за собой и пытаться исправить допущенные ошибки, а будете строить что-то кардинально новое.

2. Вы не боитесь одиночества

Как бы парадоксально это ни звучало, но вы никогда не бываете так готовы к новым отношениям, как в тот момент, когда совсем к ним не готовы. Вы не печалитесь о том, что одиноки, не сидите дома в ожидании любви, не проверяете каждую секунду сообщения, а наполняете свою жизнь тем, что вам действительно интересно.

3. У вас есть собственные увлечения и друзья

Когда мы находимся в отношениях, мы волей-неволей начинаем перенимать интересы своего партнера. При расставании эти увлечения так и остаются с нами. Спустя время вы понимаете, что гребля - это совсем не то, к чему лежит душа, а вот дедушкин фотоаппарат, который пылится на антресолях, наконец-то дождался своего часа. Вы начинаете делать то, что вам всегда нравилось или что давно хотелось попробовать. Кроме всего прочего, у вас есть собственные друзья, с которыми вы общаетесь не потому, что так нужно, а потому, что это действительно интересно. Словом, вы готовы к новым отношениям, если жизнь больше не заканчивается только на одном человеке.

4. Вы готовы не только получать любовь, но и отдавать

За время, в течение которого вы не были в отношениях, внутри вас скопилось столько тепла и нежности, что ими можно было бы согреть половину мира. И теперь вы точно понимаете, что созрели для отношений, - не только потому, что вам хочется чьих-то объятий и поддержки, а еще и потому, что сами готовы обнимать и любить.

5. Вы спокойно реагируете на чужие отношения

Вы снова можете смотреть мелодрамы без слез и искренне радоваться, если ваши знакомые женятся или признаются друг другу в любви. Вы не завидуете друзьям и тем, кто стал счастлив раньше, чем вы, потому что знаете: однажды с вами произойдет нечто подобное.

6. Возникло желание ходить на свидания

Мысль о том, что вы с кем-то познакомитесь и придется заново рассказывать о себе, узнавать другого человека, не тяготит, а даже вызывает интерес. После расставания прошло достаточно времени, и вам снова хочется очаровывать и очаровываться.

7. Умение говорить "нет"

За время, проведенное в одиночестве, вы научились выстраивать свои границы и теперь точно знаете, какие качества в партнере вам точно не подойдут. Вы сможете с легкостью сказать "нет" любому человеку, если видите, что отношения с ним не приведут к чему-то хорошему. Чтобы ничего не забыть, рекомендуется составить список достоинств, которые вы хотели бы видеть в будущем партнере.

8. Готовность идти на компромиссы

Ваши границы очень крепкие, но, объективно глядя на мир, вы понимаете, что другому человеку в вас тоже может что-то не понравиться. Вы готовы к обсуждениям и способны идти на компромиссы. Например, вы готовы отказаться от вредных привычек или приобрести полезные, пересмотреть свои взгляды на некоторые вещи и попробовать что-то новое.

Расскажите, тяжело ли вы переносите одиночество?