8 способов помочь ребенку справиться со стрессом и при этом не навредить его психике

Все родители хотят лишь блага для своих детей. Однако желание облегчить жизнь своему чаду или уберечь его, выраженное в неправильной форме, порой может привести к непреднамеренному усугублению ситуации и проблемам с психикой у ребенка в будущем. Так, утешая расстроенного малыша едой, мы просто не задумываемся о том, что это может привести к эмоциональным перееданиям во взрослом возрасте, а запрещая носиться по дому под предлогом «чтобы не поранился», банально не даем выплеснуть стресс.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, что могут предпринять родители, чтобы помочь своему эмоционально перегруженному ребенку.

8. Пресекайте поведение, а не эмоции

Существует разница между тем, чтобы испытывать гнев, и тем, чтобы что-то делать в гневе; грустить и устраивать истерику тоже разные вещи. Действие, действительно, требует наказания. Однако фразы вроде «Держи себя в руках», «Сделай нормальное лицо», «Не плачь» направлены на то, чтобы подавить именно эмоции, а не изменить поведение. И это большая проблема: в конечном счете ребенок может решить, будто все яркие ощущения — даже радость, счастье и восторг — не имеют права на выплеск, и станет замкнутым. Вместо этого необходимо научить ребенка различать эмоции и называть их, чтобы, испытывая стресс, он не впадал в панику, а мог сказать, что его тревожит.

7. Исключите необходимость поторапливать ребенка

В стрессовые периоды упорядоченность жизни играет большую роль. Это становится неким оплотом стабильности, дает почувствовать человеку, что он хоть что-то точно контролирует в своей жизни. Поэтому, чтобы помочь ребенку в эмоционально сложный период, лучшее, что вы можете сделать, — это пересмотреть и составить оптимальный распорядок дня. Такой, в котором будет место как учебе, так и отдыху, как встрече с друзьями, так и теплым семейным ужинам. Это должно быть продуманное расписание, при котором ребенок без труда и спешки будет завершать все дела вовремя и самостоятельно, не ощущая на себе вашего давления.

6. Не утешайте подарками

Другая крайность в попытках успокоить ребенка — это покупка чего-либо. Такой подход также не решает проблему, не развивает эмоциональный интеллект и парадоксальным образом делает ребенка еще более несчастным. Ведь эта взаимосвязь заставляет его думать, будто душевные раны залечиваются новыми приобретениями, что, конечно же, не так. В будущем такой ребенок по привычке продолжит искать успокоения в шопинге, вместо того чтобы находить удовлетворение в достижении целей, любви, общении и выражении чувств.

5. Не пытайтесь быть рядом 24/7

Порой чувствительные родители могут ощущать собственную вину за стресс у ребенка. Может возникнуть желание впредь проводить каждую свободную минуту рядом, чтобы больше не упустить ничего важного. Однако это изначально благое намерение способно привести к гиперопеке. В результате ребенок может стать либо избалованным, либо безвольным. Важно помнить, что ему необходимо учиться независимости и самостоятельно контролировать собственную жизнь. А для этого необходимо обеспечить ему возможность бывать наедине с собой.

4. Не запрещайте, а перенаправляйте физическую активность

Известно, что при малоподвижном образе жизни в организме наблюдается серьезный всплеск кортизола. Поэтому физическая активность играет крайне важную роль в психическом здоровье, а значит, в том, что, подвергаясь стрессу, дети начинают активничать, есть определенная логика. Заставляя ребенка сидеть смирно, мы лишь усугубляем его эмоциональное состояние. Однако это не значит, что нужно терпеть неадекватные проявления активности. Лучше перенаправить энергию ребенка: отпустить погулять, записать в спортивную секцию или предложить потанцевать, вместо того чтобы просто бегать.

3. Не заставляйте заводить друзей

Категорически не одобрять друзей своих детей — известная крайность, в которую впадают некоторые родители. Но существует и другая сторона, о которой говорят реже, — это слишком активные попытки социализировать ребенка и навязать ему дружбу с кем-то. В таких ситуациях в ход идет все: подсказки, кого пригласить в гости, кому и что написать, куда пойти и как себя вести. Но при этом всем забываются желания самого ребенка и не принимаются в расчет его истинные симпатии. Прежде чем включаться в эту часть его жизни, важно в первую очередь его разговорить и узнать, кто ему нравится, чего он боится, и только затем давать ненавязчивые рекомендации.

2. Не пытайтесь отвлечь едой

Согласно исследованиям, стрессовое переедание — это приобретенная модель поведения. Поскольку стресс в норме естественным образом приводит к снижению аппетита, тот факт, что человек привык компенсировать эмоциональные переживания едой, говорит о том, что его приучили к этому в детстве. Соответственно, попытка отвлечь ребенка едой такой же неудачный способ, как и покупка новых вещей и игрушек. В перспективе это создаст в его голове неправильные взаимосвязи и не научит справляться с чувствами здоровым способом.

1. Не решайте все проблемы за ребенка

Стремясь облегчить жизнь ребенка, родители невольно начинают делать за него слишком много. Это, в свою очередь, лишает его возможности приобрести собственные жизненные навыки и стать самостоятельным. Кроме того, привычка делать за ребенка то, что он, по сути, может сделать сам, — это непреднамеренный сигнал о том, что вы не уверены в его способностях, что может привести его к выученной беспомощности. Чтобы этого не произошло, лучше не брать обязательства на себя, а научить его эффективно распределять время и хвалить за успехи.