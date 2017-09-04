9 исследований, которые объясняют, в чем секрет прочных отношений
Приятно находиться в компании со своей второй половинкой. И чтобы наслаждаться друг другом, не боясь расставаний, полезно прислушаться к чужому опыту.
AdMe.ru узнал, к каким выводам пришли ученые, которые наблюдают за жизнью нескольких тысяч пар, всерьез изучают любовь и знают пару проверенных наукой методов для укрепления отношений.
8. Пропускать по бокалу вина вместе
Пары, которые вместе употребляют алкоголь (в разумных дозах и изредка), легче справляются с проблемами в отношениях и чаще могут похвастаться долгим и крепким союзом.
Почему: дело не в самом алкоголе, а в том, насколько пары близки, чтобы проводить время вместе. Большинство людей отдыхают в баре или смотрят спортивный матч с пивом и чипсами только в компании с близкими друзьями.
7. Забыть о гордости, но не забывать о себе
Скромность в отношениях, когда человек способен прислушиваться к чувствам, мыслям и переживаниям другого, помогает парам преодолевать вместе не одно десятилетие совместной жизни.
Почему: способность абстрагироваться от личных желаний и точек зрения помогает вовремя увидеть, что беспокоит другого человека и подобрать правильный «ключик» к решению проблемы.
6. Чем больше общих денег, тем крепче отношения
Если зарплата обоих супругов больше среднего, шансы на развод уменьшаются в 2 раза. А у пар со средним постоянным доходом риск развода меньше лишь на треть.
Почему: финансовое неблагополучие — серьезное испытание для каждого. Не всегда люди готовы пожертвовать чем-то своим ради чужих желаний, находясь в нужде. Поэтому многие ссоры возникают на почве денежных вопросов.
5. Работать и учиться, познавать себя и мир вокруг
Люди, у которых есть как минимум один диплом о высшем образовании, разводятся почти в 5 раз реже тех, кто закончил только среднюю школу. И обычно ищут себе партнера с похожими интересами (а не противоположными, как считается).
Почему: знания делают нас самодостаточными, поднимают самооценку и помогают трезво оценивать партнера. Выбор становится более осознанным. А благодаря саморазвитию партнерам в паре никогда не будет скучно друг с другом.
4. Со свадьбой лучше вообще повременить
Пары, которые до свадьбы встречались 3 года и дольше, разводятся на 39 % реже тех, кто устроил свадьбу в первые два года знакомства.
Почему: вряд ли эта находка кого-то удивит, но может стать предостережением для тех, кто с первого взгляда теряет голову от любви. Не стоит жениться или выходить замуж, не узнав человека как следует.
3. Любовь — это нечто большее, чем просто деньги или красота
Влюбляться из-за денег или красоты — не самая лучшая стратегия. Мужчины, которые ценят в партнерше в первую очередь ее внешность, разводятся в 1,5 раза чаще. То же самое касается женщин, которых в мужчине привлекает его огромный банковский счет.
Почему: крепкие отношения строятся на том, насколько люди совместимы по своим внутренним качествам, характеру и привычкам. Благодаря им можно прийти к богатству и увидеть красоту настоящую, внутреннюю.
2. Чтобы стать счастливее, нужно делиться временем, любовью и другими приятными вещами
Пары, в которых партнеры проявляют щедрость по отношению друг к другу, в 5 раз чаще описывают свой брак как счастливый.
Почему: щедрость воспринимается многими как форма комплимента. Неожиданный подарок или приглашение быть вместе на каком-то особенном для человека мероприятии говорят о высокой степени доверия и близости отношений.
1. И чаще говорить волшебные слова
Более 500 крепких пар было исследовано, чтобы подтвердить простую истину: если чаще говорить слово «спасибо», отношения с большей вероятностью продлятся дольше среднего.
Почему: ощущение поддержки и благодарности укрепляет отношения. Особенно когда вы разделяете обязанности. Благодарите друг друга даже за мелочи, потому что на самом деле никто никому ничего не должен.
Бонус: опасные месяцы, когда стоит быть начеку
Согласно недавнему исследованию американских социологов, в марте и августе пары разводятся чаще. К такому выводу ученые пришли, проследив за судьбой тысяч пар с 2001 по 2015 гг.
Почему: с приходом весны меняется гормональный фон, из-за чего хочется поставить окончательную точку при наличии разногласий и активнее двигаться дальше. А вот разрывы в августе многие связывают с тем, что дни становятся короче и наблюдаются общий упадок настроения и повышенная раздражительность.
Фото на превью depositphotos