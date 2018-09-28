8 способов без слов очаровать любую женщину

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Умение заинтересовать человека, не сказав ему ни слова, — очень важный навык в нашем мире, где на лишние разговоры порой просто не бывает времени, а первое впечатление очень важно. Правильный глубокий взгляд и несколько верных телодвижений могут помочь добиться того, что не удается многим и за долгое время общения.

Мы в AdMe.ru раскрываем 8 основных секретов того, как без слов впечатлить и заинтересовать девушку, которая еще ничего о вас не знает.

1. Смотрите ей в глаза при любой возможности

Если вы умеете по-настоящему пронзительно смотреть в глаза, то вам не придется ничего говорить, чтобы произвести на нее впечатление или заинтересовать. Как ни странно, но взгляд способен сказать куда больше любых слов и, что важно, быстрее. Однако стоит учитывать продолжительность зрительного контакта. Переборщив с ним, вы рискуете, наоборот, испугать ее, показавшись извращенцем или маньяком.

2. Не отступайте — в самом прямом смысле этого слова

Даже если вам тяжело приближаться к людям и вы неизменно держите дистанцию, попробуйте преодолеть себя. Когда девушка делает шаг в вашу сторону, не отодвигайтесь. Отступив, пусть даже из-за того, что вы перенервничали, вы даете ей повод решить, что вы замкнуты или она вам вовсе не нравится. Если вы замечали за собой такое, то ни в коем случае нельзя бежать от таких ситуаций, говорят психологи. Наоборот, соберите все свое самообладание и сделайте первый шаг навстречу девушке, которая вам понравилась.

3. Следите за бровями

Как часто вы думаете о своих бровях? Многие не знают, однако подсознательно люди мгновенно замечают эту часть мимики собеседника. И брови могут выдать вас с головой. Если поднимать их слишком высоко, это будет выглядеть наигранно и невежливо, если слишком низко, вы будете казаться раздраженным. А если не двигать ими вообще, это будет восприниматься так, будто бы вам невероятно скучно. Упражнения у зеркала на эмоции действительно работают. Встаньте напротив своего отражения и попробуйте, например, почитать стихи. Это поможет вам взглянуть на себя со стороны и быть более объективным.

4. Не стоит стесняться прихорашиваться

Многие стесняются прихорашиваться не только в присутствии другого человека, но и в отношении своего образа вообще, полагая, что это не мужественно. Однако мы можем точно сказать, что истинное мужество проявляется вовсе не в том, чтобы следить или не следить за своей внешностью. Девушки, как правило, очень внимательны. Они замечают любую попытку прихорошиться и воспринимают это как желание понравиться им. Если вы перед выходом из дома воспользовались духами, это уже станет бонусом — и не только из-за приятного аромата. Также не стоит бояться поправлять при ней прическу или галстук: людям подсознательно кажется, что любое желание казаться милее неосознанно. А что может тронуть чувства сильнее, чем искренность? Только с этим тоже постарайтесь не переборщить, иначе рискуете выглядеть как неврастеник.

5. Держите спину прямой, а плечи — расслабленными

Редко встречаются женщины, которые не ищут в своем спутнике поддержку и защиту. Прямая спина — это важный и очень показательный признак того, что человек готов справляться с жизненными трудностями. Сутулость, сгорбленность подсознательно воспринимаются как признак капитуляции — вспомните животный мир. Кроме того, отсутствие осанки может трактоваться другими так, будто бы человек испытывает скуку, беспокойство или даже страх. Расправьте и отведите назад плечи, и вы себе самому покажетесь куда более уверенным. Поначалу это может быть нелегко, однако именно для высоких свершений нам и нужна воля. Кроме того, маленькая хитрость. Если иногда пожимать расправленными плечами, это создает образ нежного и чувственного мужчины.

6. Смотрите на нее задумчиво и очень серьезно, как будто есть нечто такое, что вы не в силах высказать

Любая загадочность подогревает любопытство, а здесь она убивает сразу двух зайцев. Любопытство девушки перетекает в заинтересованность вами, что, конечно же, не может не играть вам на руку. Также глубокий взгляд — это проявление внимания в скрытой, не агрессивной форме, что приятно практически каждому, даже скептично настроенному человеку. Вспомните образ мистера Дарси из романа «Гордость и предубеждение» Джейн Остин — вот чего может стоить лишь один брошенный вскользь взгляд. Конечно, с этим приемом важно не переборщить и не начать играть в немую, но очень выразительно смотрящую рыбу. Легкая закрытость и самодостаточность чувств — вот что вам нужно.

7. Прикасайтесь к ней по любому возможному (адекватному) поводу

Как правило, девушки всегда очень чутко относятся к прикосновениям. Это значит, что незаметно приобнять не получится. Чем менее агрессивно ваше поведение, тем больше доверия испытывает к вам та, что вам приглянулась. Однако сломать тактильный барьер — одна из глобальных задач. Используйте для этого адекватные поводы: подать руку в транспорте, приобнять, если она рассказывает очень волнующую историю. Вариант прокатиться в набитом автобусе на самом-то деле не так уж и плох. Стоит помнить и о том, что любое ваше прикосновение должно быть сильным и уверенным. Если ваша рука дрожит как осиновый лист, а сами вы растекаетесь как желе, вряд ли девушка, которая вам нравится, оценит такой подход.

8. Прикасайтесь к губам

Не стоит бояться добавить в поведение немного чувственных микродвижений, если этого требует ситуация. Если вы уже ощущаете какое-то обоюдное напряжение (искру), то умение вовремя прикоснуться к губам может сработать как катализатор. Однако и с этим нельзя переборщить. Если вы будете делать это слишком часто и демонстративно, это будет выглядеть похотливо, что, наоборот, оттолкнет ее. Любое прикосновение должно быть естественным и восприниматься так, будто вы делаете это, сами того не осознавая.

Если вы девушка, согласны ли с тем, что такие способы действуют безоговорочно? Если юноша, стали бы вы применять их в повседневной жизни?