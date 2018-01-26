8 советов по выживанию в экстремальных ситуациях от бывшего секретного агента ЦРУ

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Мы уже рассказывали вам про приемы, которыми поделился отставной офицер спецназа США Клинт Эмерсон. Он написал книгу-пособие, собрав в ней накопленные за 20 лет инструкции, знания и навыки по выживанию, которыми должен владеть любой спецагент в реальной жизни.

AdMe.ru рассказывает еще про 8 вещей, которые приоткрывают завесу тайны над поведением агентов в реальной жизни.

1. Убежище в снегу

Если вы идете по глубокому снегу, а рядом есть вечнозеленые деревья, можно построить себе укрытие, которое поможет переждать метель и сохранить тепло. Найдите самое густое вечнозеленое дерево с низко висящими ветвями и начинайте копать вдоль ствола к земле. Чем глубже будет яма, тем лучше.

дерево с низко висящими ветвями и начинайте копать вдоль ствола к земле. Чем глубже будет яма, тем лучше. Максимально уплотните снег на стенах ямы, также используйте палки. А зеленые ветки от дерева положите на землю, чтобы создать изоляцию и обеспечить себе место для сна.

2. Самые безопасные места в самолете

Используя любой вид транспорта, агент будет выбирать самые безопасные места возле выходов. В самолете это места, которые находятся ближе к хвосту. Согласно данному исследованию, вероятность выживания в авиакатастрофе, если лететь первым или бизнес-классом, составляет 49 %. Пассажиры в средней части самолета имеют коэффициент выживаемости 56 %, а пассажиры в задней части самолета оставались невредимыми в 69 % случаев.

3. Как выбраться из багажника

Один из самых популярных способов транспортировки похищаемого в кино — это перевозка в багажнике. Однако в реальной жизни выбраться из него можно несколькими путями. У многих современных автомобилей есть аварийный рычаг, который находится с внутренней стороны багажника и открывает его. Также, если машина старой модели, можно открыть защелку на замке багажника. Или выбраться через откидное заднее сиденье (такое есть у 80 % автомобилей). В некоторых случаях можно использовать подъемник для замены колес, который есть у большинства автомобилистов, или выбить фару изнутри и попросить о помощи.

4. Как правильно выбивать дверь во время пожара

В чрезвычайной ситуации может понадобиться выбить дверь, чтобы спасти себе или кому-то жизнь. Однако не стоит для этого использовать удар плечом или удар с разбегу, как это показывают в фильмах: так можно сломать кости. Чтобы выбить дверь, нужно нанести удар пяткой в районе замка. При этом используйте вес всего тела и держите вторую ногу прижатой к полу. Точный и сильный удар поможет сбить замок даже у самой прочной двери и открыть ее, даже если она в принципе открывается в другую сторону.

5. Оружие для самозащиты из газеты

Обычная газета или журнал могут стать серьезным оружием для защиты себя или других в опасной ситуации. Для этого как можно плотнее скатайте газету в трубочку и сверните эту трубочку пополам. Затем просто закрепите верхнюю и нижнюю части при помощи скотча, изоленты или ниток.

6. Как выжить со связанными руками и ногами при любом течении

Существует техника, которая поможет не утонуть как на большой глубине, так и в бушующем море, даже если у вас связаны руки и ноги. Контроль дыхания — самое главное. Важно не паниковать, чтобы дышать размеренно. Вдохи должны быть глубокими, а выдохи — быстрыми. Если глубина небольшая, ныряйте, а затем прыжками перемещайтесь к берегу. Если вы плывете на животе, прогнитесь в спине так, чтобы поднять голову над водой. В бушующем море полный переворот тела позволит сделать глубокий вдох и продолжить движение к берегу.

7. Обезоруживание человека с пистолетом

Один из основных приемов, которыми должен владеть спецназовец, — это обезоруживание противника. Если на вас направили оружие и приказали идти вперед, поднимите руки, замедлите ход и приблизьтесь вплотную к дулу пистолета. Затем резко развернитесь, как бы огибая руку противника. При этом рука с оружием окажется в районе вашей подмышки. Сожмите ее одной рукой, а второй нанесите удар.

8. Что делать во время взрыва

Во время взрыва важно забежать за любое укрытие, даже самое простое. Но лучше, если ваше укрытие будет сделано из естественных материалов. Хороший вариант — забор из камня или дерево. Если рядом нет укрытия, падайте на пол лицом вниз. Скрестите ноги, откройте рот и поместите ладони около ушей. Эти действия не дадут взрывной и звуковой волнам повредить ваши органы чувств.