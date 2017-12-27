8 советов от тех, кому повезло найти свою любовь в сети

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А вдруг правда то, что у человека может быть только один идеальный партнер? Представьте на минутку, что он родился на другом конце земного шара. Еще пару десятков лет тому назад вы рисковали так никогда и не узнать о его существовании. Возможность завести новые знакомства в сети очень упростила жизнь одиноких людей. Но ею необходимо пользоваться с умом. AdMe.ru собрал самые популярные советы пользователей приложений и сайтов для знакомств.

1. Выбирайте с холодной головой

Не настраивайтесь на то, что сразу же встретите любовь и тут же почувствуете желание создать семью и завести детей. Любовь с первого сообщения с неба не падает. Нужна реальная встреча, и не одна. Необходимо узнать человека ближе. Но в приложениях и на сайтах знакомств сидит огромное количество людей. Как выбрать из множества пользователей того, с кем встретиться? Выберите тех пользователей, чьи профили содержат подробную информацию о человеке; их внешность должна быть вам приятна; их увлечения должны вас интересовать. Это необходимо для того, чтобы первое свидание не стало последним из-за того, что вам не о чем поговорить, или из-за того, что человек неприятен вам физически.

2. Сделайте правильное фото

Социолог Tinder Джессика Карбино в одном из своих интервью рассказала, какие фотографии сильнее всего привлекают потенциальных партнеров: Сделайте четкие фото в яркой цветовой гамме, на которых нет никого, кроме вас. Исключение можно сделать для любимого питомца.

Не стоит отказываться от использования косметики, если вы девушка. Главное, не переборщить. Улыбнитесь, ведь открытость и доброту ценят все.

Не делайте слишком откровенные снимки, если вы ищете что-то серьезнее, чем увлечение на одну ночь.

3. Заполните профиль интересной информацией

Второй по важности шаг — заполнение анкеты. Подойдите к этому делу ответственно. Чем больше информации вы оставите о себе и своих увлечениях, тем больше шансов, что вам напишет человек, которому интересны те же вещи. У вас сразу появятся общие темы для разговора. Небольшая хитрость от социолога Tinder: оставьте в тексте вопросы, которые станут зацепкой для начала первой беседы. Не начинайте знакомство со лжи, пишите о себе только правду.

4. Проявите инициативу

Напишите сразу, не ожидая первого сообщения от избранника. У вас есть цель — познакомиться с интересным человеком. Зачем терять время? Может, он ужасно стеснителен или это его первый опыт онлайн-знакомства. А если он не ответит, то можно со спокойной душой искать дальше. Не тратьте время на ожидание. И, кстати, об ожиданиях. Не сравнивайте своих бывших партнеров с онлайн-избранником. Не отказывайте во встрече только потому что это «не ваш тип». Давайте смотреть правде в глаза: с тем, кто был «вашим типом», ничего не вышло, именно поэтому вы здесь. Возможно, стоит провести переоценку своих симпатий. Если общение никак не переходит в мессенджер, это может означать, что у вашего собеседника слишком много контактов именно там, где вы познакомились, и перенести все просто невозможно.

Кто-то переносит в мессенджер только перед непосредственной встречей, и заминка на этом этапе означает, что сейчас у него назначено достаточно встреч.

Некоторые ждут предложения перейти в мессенджер или обменяться телефонами от другого, так как это важный шаг.

5. Назначайте встречу в реальной жизни как можно скорее

Во-первых, пока вы оттягиваете момент встречи, вашего избранника может пригласить кто-то другой.

Во-вторых, если вы обсудите все онлайн, то на первом свидании можете оказаться в положении, когда разговаривать не о чем, все общие темы уже обсудили, а новых еще не нашли.

В-третьих, вы можете успеть придумать себе образ, который не будет иметь ничего общего с реальным человеком. Если общение никак не переходит в офлайн, хотя вы за, то лучше сразу выяснить причины. Может, человек занят, может, болеет, может, это его первый опыт и он не знает, с чего начать. А может, не получается выкроить времени на свидание с вами, потому что встречается с кем-то еще?

6. Просчитайте риски

Не бегите сломя голову в аэропорт, потому что избранник намекнул, что не против того, чтобы вы приехали. Вы можете оказаться в очень неприятной ситуации в чужой стране, без денег, с разбитым сердцем. Если вам прислали билеты в подарок и вы решились ехать, то планируйте поездку, как планировали бы очередной отпуск, чтобы не зависеть от прихотей незнакомца.

Просмотрите социальные сети избранника до встречи. Вы имеете право знать, с кем собираетесь встретиться. И имеете право отказать, если столкнетесь с враньем.

7. Не стесняйтесь задавать вопросы

Выясните все, что вас интересует, чтобы потом не было сюрпризов вроде пяти сыновей от трех прошлых браков или отказа принять тот факт, что вашим собственным детям позарез нужен второй родитель, поисками которого вы, собственно, и занимались все это время.

Составьте приблизительный список самых важных вопросов и постарайтесь задать их на первом свидании. Пожалуй, единственный вопрос, который задавать не стоит, — это со сколькими пользователями сайта или приложения для знакомств встречался ваш собеседник. Вы не можете знать, как он отреагирует на этот вопрос, и ваше свидание может пройти не так успешно, как могло бы.

8. Будьте проще

Не судите слишком строго, пока вы друг другу никто. И еще помните о том, что неидеальных свиданий не избежать. Относитесь к этому проще. Не отчаивайтесь после первой неудачи. Помните о том, что все люди разные и что на сайтах и в приложениях для знакомств их огромное количество, но все они преследуют ту же цель, что и вы, — ищут любовь.

Если вам есть что добавить из собственного опыта онлайн-знакомств, поделитесь в комментариях.