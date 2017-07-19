8 советов нейробиолога о том, как стать счастливым раз и навсегда

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Существуют тысячи советов и психологических методик, чтобы почувствовать себя счастливым и радоваться каждому новому дню. Но что может порекомендовать наш собственный мозг? AdMe.ru собрал разработки нейробиологов, которые точно знают, почему и когда мозг дарит нам ощущение полной удовлетворенности.

Научиться говорить «спасибо»

Что происходит: Когда мы благодарим человека или даже судьбу за что-то, то фокусируемся на положительных сторонах жизни. Воспоминания о приятном запускают выработку серотонина в передней поясной коре головного мозга. Такой метод часто используют для лечения депрессии.

Решать проблемы по мере поступления

Что происходит: Мозг 24 часа ищет решение каждой проблемы, которая нас беспокоит. На это уходит много энергии, поэтому мы ощущаем тревогу и раздражение, если мозг уже устал, а результата нет. Но за каждое принятое решение он поощряет себя порцией нейромедиаторов, которые успокаивают лимбическую систему и помогают нам снова видеть мир в лучшем свете. Поэтому проблемы действительно лучше решать одну за другой.

Высказать все плохое, что накопилось

Что происходит: Когда мы просто видим что-то неприятное и когда проговариваем то, что нам не нравится, задействованы разные отделы мозга. В последнем случае неприятные эмоции оказывают меньшее воздействие на человека. Поэтому полезно высказывать все, что накопилось: мозг запустит выработку серотонина и даже найдет какие-то положительные стороны в любой неприятности.

Прикосновения и объятия

Что происходит: Для человека важно социальное взаимодействие. Социальная поддержка, в частности прикосновения и объятия, помогает людям быстрее поправляться после болезней. Если из жизни убрать тактильное общение, мозг воспримет это так же, как физическую боль, — за это отвечают одни и те же зоны. И в результате запустятся процессы, которые влияют на настроение и способствуют развитию депрессии.

Учиться, учиться и еще раз учиться

Что происходит: Новая информация для мозга означает постоянное изменение окружающей среды. Из-за этого он старается адаптироваться, развивается и вознаграждает себя дофамином, гормоном радости, за получение и обработку новой информации. Если хотите быть счастливым, не бойтесь пробовать что-то новое, менять обстановку и учиться тому, чего еще не знаете.

Заниматься спортом

Что происходит: Физическая нагрузка — это стресс для тела. Как только стрессовая нагрузка заканчивается, происходит выброс эндорфинов. Они вырабатываются гипофизом мозга как награда и похожи на опиаты (например, морфий), которые уменьшают боль и поднимают настроение. Не нужно бегать марафоны, но даже обычная прогулка способна творить чудеса. Не зря многие писатели и композиторы считают ее обязательным условием креативного процесса.

Крепко спать

Что происходит: Пока мы спим в темноте, выделяется гормон мелатонин — он замедляет все процессы в организме, помогает ему восстановиться и повышает содержание серотонина в гипоталамусе. Если мозг фиксирует изменение освещенности, запускается выделение гормона стресса, чтобы быстрее разбудить тело. Поэтому важно спать по 6–8 часов в сутки исключительно в темном помещении.

Находиться в ожидании чего-то приятного

Что происходит: Процесс ожидания удовольствия, например еды или секса, похож на рефлекс предварительного слюноотделения, открытого Павловым. Наш мозг испытывает особое удовольствие, когда предвкушает приятное событие. Поэтому мы так любим считать часы и минуты до какого-то особенного момента: дня рождения или свадьбы, встречи с другом или просто конца рабочего дня.