8 советов, которые помогут сделать жизнь более качественной

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Мы постоянно совершаем одни и те же ошибки, расшибая себе лоб о невыученные уроки, которые жизнь без устали преподносит снова и снова. AdMe.ru собрал те «грабли», на которые мы наступаем чаще всего. Как все это знакомо. не правда ли?

1. Научитесь брать ответственность на себя

Мы в ответе за происходящее в своей жизни. Завязывайте с привычкой перекладывать вину на кого-то другого. Принимайте ответственность за свою жизнь в полной мере — оно того стоит!

2. Попытайтесь принять...

Люди меняются. Факт. Но только если хотят этого сами. Мы не можем никого изменить. Но зато можем принять другого таким, каков он есть.

3. ...и отпустить вовремя

Что было — то было. Мы не в силах повернуть время вспять. Да и нужно ли это? Банальная фраза о том, что все к лучшему, работает, как ни странно.

4. Будьте сильными

Есть люди, которые в нас нуждаются. И мы должны быть сильными, чтобы удовлетворить их потребность. Не ради них, а ради самих себя. Потому что быть кому-то нужным — это невероятное чувство. Каждый должен испытать его в своей жизни.

5. Думайте о последствиях, а не о сиюминутных желаниях

Любой наш поступок каким-то, пусть даже самым незначительным образом, меняет нашу жизнь и влияет на жизнь окружающих. Представьте, что жизнь — это игра в шахматы, и постарайтесь предугадать последствия вашего поступка. У вас не всегда будет получаться, но сформируется хорошая привычка задумываться о последствиях.

6. Старайтесь действовать смело

Самое сногсшибательное чувство в жизни — это не любовь. Это — ощущение правильности своих поступков, важности своей работы, правильности своей жизни. А ведь все, что для этого нужно — это поступать, как подсказывает сердце.

7. Ищите взаимность. Все остальное — мимо

Окружите себя людьми, которые вас любят. Звучит просто? Но если это так просто, то почему мы общаемся с теми, кто не доставляет нам никакой радости, кто не вызывает в нас добрых чувств, кто не делает нашу жизнь счастливее? Мы можем выбирать друзей. Выберите тех, кто выбрал вас.

8. Не откладывайте жизнь на потом

Эта новость не сюрприз, но мы почему-то живем так, как будто будем жить вечно. Мы откладываем важные вещи на следующий понедельник, который никогда не наступает. Мы отказываемся от замечательных шансов изменить жизнь. Мы постоянно чего-то ждем. А время уходит прямо сейчас.