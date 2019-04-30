8 случаев массовой истерии, которые больше похожи на фантазию сценаристов (Но все оказалось правдой)

18 5

35

11.1k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Ученые утверждают, что толпа — это единый организм со своими эмоциями, чувствами и желаниями. И стоит только человеку попасть в гущу событий, как он моментально поддается настроению окружающих. Но даже самое безобидное на первый взгляд действие может выйти из-под контроля: смеяться и танцевать без перерыва, пить сладкую воду из реки и мяукать как кошка — все это уже однажды приводило к настоящим эпидемиям.

AdMe.ru погрузился в историю и узнал о самых интересных случаях, когда безумие буквально распространялось по воздуху.

Танцевальная чума

Вспышка танцевальной чумы произошла в 1518 году: одна женщина вышла на улицу Страсбурга и танцевала несколько дней без перерыва. За неделю к ней присоединилось 34 человека, а к концу месяца эта цифра увеличилась до 400. Согласно одному из свидетельств, в день от сердечных приступов, инсультов и физического истощения умирало до 15 человек, но никто и не думал останавливаться. Местные власти были обеспокоены этим обстоятельством и попытались излечить больных их же методом: в городе открыли два танцевальных зала и построили сцену. Но принятые меры не улучшили ситуацию, и тогда было решено пойти от обратного: под запрет попали любые увеселения, однако и это не принесло ожидаемых результатов. Спустя несколько недель вспышка эпидемии затихла и большинству людей удалось взять под контроль свой разум и тело.

Мяукающие монахини

В книге, опубликованной в 1844 году, описан интересный случай: однажды во французском монастыре одна монахиня начала мяукать, а вскоре к ней присоединились и остальные. Эпидемия оказалась настолько заразной, что распространилась на другие страны: в Германии, в Голландии и даже в Италии в монастырях люди стали мурлыкать, мяукать и иногда даже кусаться. Перейти на «человеческий язык» помогли солдаты, которые после жалоб местных жителей на постоянный шум, пригрозили побить мяукающих кнутами.

Эпидемия смеха

Этот случай произошел в Танганьике 30 января 1962 года. В школе-интернате три ученицы начали смеяться и не могли остановиться, а их смех оказался настолько заразительным, что к девочкам присоединились и другие ученики: одни смеялись несколько часов, в то время как другие не могли себя контролировать до 16 дней. Школу пришлось закрыть, но остановить смех это не помогло — он уже рапространился на соседние деревни, в которых также «заразились» дети.

Ядовитая леди

Глория Рамирес из Риверсайда (Калифорния) получила прозвище Ядовитая Леди после того, как весь медицинский персонал потерял сознание при попытке спасти ее. Глория была доставлена в больницу на поздней стадии рака шейки матки, и врачи, которые присутствовали при осмотре, вдруг стали чувствовать себя плохо: пятеро сотрудников пришлось госпитализировать, а один оставался под наблюдением в отделении интенсивной терапии в течение двух недель. Самое странное в этом явлении, что у всех, кто «пострадал» от Глории, анализы крови не показали никаких отклонений или присутствия токсичных веществ. Очевидцы осмотра Ядовитой Леди также утверждали, что ее тело имело маслянистый блеск и источало запах чеснока. Изначально все думали, что он исходит из ее рта, но когда медсестра взяла анализы, то стало понятно, что так пахнет кровь пациентки, в которой еще плавали какие-то крупинки. Медсестра указала на это своему коллеге, после чего упала в обморок. Врачи подумали, что девушка слишком впечатлительна, но вскоре друг за другом потеряли сознание и все остальные. Инцидент считается случаем массовой истерии, хотя есть предположение, что Рамирес сама вводила себе запрещенные препараты от боли, что могло сделать ее кровь токсичной. Этот случай до сих пор остается предметом дискуссий в научном сообществе.

Шок от покемонов

В 1-м сезоне сериала «Покемоны» есть запрещенная серия, которую никогда не показывали за пределами Японии. Дело в том, что 38-й эпизод вызвал тошноту, ухудшение зрения, головные боли, потерю сознания и эпилептические припадки у 12 тыс. японских детей. У некоторых детей эти симптомы появлялись, даже когда они случайно видели кадры из мультфильма во время новостных сообщений. Одни говорят, что причиной такой реакции стали слишком яркие вспышки, а другие полагают, что это случай массовой истерии.

Сладкая вода

В 2006 году произошло удивительное событие: 18 августа в 8 часов вечера среди жителей Мумбая стал распространяться слух, что вода в ручье Махим изменила свой вкус с соленого на сладкий. И многие, связав этот знак с божественным посланием, решили сами убедиться в этом. Уже в полночь тысячи людей разливали воду в бутылки и пили ее, несмотря на отчаянные просьбы местных властей не делать этого: они заявляли, что вода может быть отравлена токсинами. Массовая истерия продолжалась до 19 августа, а в 14:00 вода снова стала соленой и люди поспешили покинуть ручей.

Беременность щенком

Синдром беременности щенком распространен в Индии, и время от времени происходят новые вспышки «заболевания»: люди верят, что вскоре после укуса собаки у них в животе появляются щенки. Жертвы этого синдрома лают, утверждают, что видят внутри себя щенков, когда смотрятся в отражение, и слышат рычание у себя в животе. На этом массовом расстройстве стали зарабатывать деньги местные колдуны, которые обещают провести целительные обряды. Врачи в Индии пытаются информировать общественность об опасности веры в такое состояние и не доверять нетрадиционной медицине, но чаще истерия оказывается сильнее здравого смысла.

Жуткие клоуны

В 2016 году американцы и канадцы стали сообщать полиции, что видят людей, переодетых в злых клоунов, в самых странных местах — около школ, больниц, в лесу. В большинстве случаев не было доказательств преступной деятельности, но все же аресты людей в клоунских костюмах последовали. Однако это не помогло остановить распространение явления на другие страны. Персонажа в духе Стивена Кинга стали замечать в Европе, Израиле, Австралии, Новой Зеландии, Сингапуре и в Южной Америке. Истерия дошла до того, что в магазинах стали убирать костюмы и маски клоунов, а сотрудники тематических парков получили инструкции снимать грим и переодеваться перед уходом с работы.

Почему это важно знать

Ежедневно мы поддаемся постороннему влиянию и часто не замечаем этого. Вместе с тем взять под контроль окружающих легче человеку с авторитетом, и если он сможет заставить поверить в абсурдную теорию кого-то одного, то толпу будет убедить еще легче. А это уже может привести к трагедиям мирового масштаба. Вывод: нужно пользоваться информацией из разных источников, анализировать ее достоверность и не доверять единичным случаям. В любой непонятной ситуации включайте критическое мышление.

А вы когда-нибудь поддавались чужому влиянию?