8 ситуаций, в которых манипулятор проявляется во всей красе

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Проявления любви и манипулирования настолько схожи, что бывает трудно разобраться, с чем мы имеем дело в данный момент. Если еще учесть знаменитые «розовые очки», которые очень мешают смотреть на отношения трезво, то шансов понять, что к чему, практически не остается. Редакция AdMe.ru не призывает с подозрением искать в любом жесте заботы признаки манипулирования. Мы просто составили список случаев, в которых манипуляторы проявляют себя чаще всего.

1. Отслеживает ваше местоположение

Сославшись на заботу о вашей безопасности, партнер предложил подключить услугу отслеживания местонахождения абонента, которую предоставляет мобильный оператор. А чекиниться при посещении любого публичного места у вас уже давно вошло в привычку. Задайте себе вопрос: действительно ли в городе царит настолько криминальная обстановка, что человеку нельзя сходить в булочную без контроля со стороны любящего человека? Если нет, то налицо признаки недоверия. Партнер хочет быть в курсе каждого вашего шага, потому что не доверяет вам и пытается контролировать ваши передвижения.

2. Оправдывает грубость любовью

Любовь должна делать человека лучше. А если он становится невыносимым, агрессивным и опасным, то это не любовь, а грубые попытки сделать партнера подконтрольным, которые оправдываются безумной страстью. Особенно часто этим грешат ревнивцы. Они могут сорваться, если у вас изменились планы, на вашей работе появился новый симпатичный сотрудник, вам улыбнулся милый прохожий... Угадать, во что выльется ревность и в какой момент она даст о себе знать, невозможно.

3. Не может без вас жить. В буквальном смысле

Когда все интересы сосредоточены на партнере и он становится единственным смыслом жизни, то это не только раздражает и пугает, но и указывает жирной стрелкой на манипулятора и шантажиста. Иногда такое поведение дополняется выталкиванием старых друзей из круга общения. Уважение — основа нормальных отношений. Уважение к личному пространству в том числе.

4. Переделывает вас на свой вкус

Самое приятное в подарках — когда партнер учитывает ваши увлечения, чтобы подобрать предмет, который придется вам по вкусу, и тратит на них не только деньги, но и свое время. Но подарок не всегда является просто милым знаком внимания. Если вас заваливают кучей ненужных вам вещей, то на это могут быть 2 причины. Первая: вас хотят обязать оказать ответный знак внимания. Вторая: партнер меняет вас по своему вкусу, подбирая правильные, на его взгляд, предметы интерьера или одежды.

5. Пытается ограничить вашу жизнь семьей

Это покажется безумием, но такая естественная вещь, как желание воспитывать детей вместе с любимым человеком, может стать площадкой для манипулирования. Дело в том, что планы на будущую жизнь у обоих партнеров могут не совпадать. Не стоит привязывать к себе друг друга детьми, если одному важнее карьера, а другому — семья, ведь если один от своего желания завести детей не отступается, то и второй вряд ли откажется от карьеры. Может, в этом кроется причина такого большого количества матерей-одиночек? Возможно, все они жертвы несовпадения планов в паре?

6. Часто использует льстивые сравнения

Лесть — самое действенное оружие в борьбе за благосклонность. Но когда ей на помощь приходит тяжелая артиллерия в виде льстивых сравнений, сомнений быть не может: ваш партнер преследует какие-то одному ему известные цели. Если научиться замечать границу, за которой комплимент превращается в заискивание и лицемерие, то можно избежать многих неприятных последствий общения с манипуляторами.

7. Воспитывает

Хотя в отношениях состоят взрослые, давно сформировавшиеся личности, некоторые ведут себя так, будто воспитывают 5-летнего ребенка, в роли которого выступает партнер. В воспитании они используют систему наказаний и поощрений. Также в ход идут насмешки, злые шуточки и искреннее удивление в ответ на обиду. Цель такого поведения — заставить вас усомниться в своих силах и способностях и осознать свою зависимость от «мудрого» советчика-манипулятора.

8. Заставляет вас ощущать свою вину после ссоры, которую начал сам

Отношений без ссор не бывает. Говорят, что больше всего дорожит отношениями тот, кто первым просит прощения. Но извиняться можно по-разному. Манипуляторы любят преподносить свое извинение так, чтобы вы испытывали чувство вины. У вас не хватит духу обсудить произошедшее, потому что вы не захотите выглядеть склочным любителем делать из всего драму. И в результате все будет повторяться снова и снова.