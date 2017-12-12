8 симптомов скрытой депрессии, которая может быть у каждого

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Депрессия — серьезное заболевание. Ее можно спутать с банальной усталостью, часто она скрывается под чрезмерным трудоголизмом или, наоборот, напускной жизнерадостностью. Грусть, безынициативность, потеря физических и моральных сил — все это признаки данного недуга, но не единственные. Однозначно поставить диагноз способен только врач, но заподозрить у себя или своего близкого это эмоциональное расстройство можно самостоятельно. AdMe.ru решил рассмотреть неочевидные симптомы депрессии, которые могут помочь избежать ее негативных последствий.

1. Философствование

На скрытую депрессию может указывать участившееся стремление человека разговаривать на философские темы, используя абстрактные формулировки. «Со мной такое всегда происходит» вместо «Последние две недели я не высыпаюсь»; «Это все не имеет смысла» вместо «Я думаю, надо использовать другой способ». Депрессивные люди, как правило, любят поговорить о смысле жизни и делают это постоянно. При этом никакой конкретики в их словах нет. Тогда как психологи считают, чем конкретнее человек выражает свои мысли, тем больше у него шансов получить от жизни удовлетворение.

2. Поиск отговорок

Люди с депрессивным расстройством часто используют отговорки, чтобы скрыть свои истинные желания и тоску. Например, могут придумать трогательную историю, почему не пришли на день рождения друга или почему не остались на обед с коллегами. Благовидные оправдания служат маскировкой для того, чтобы никого не травмировать и не беспокоить своим подавленным эмоциональным состоянием.

3. Отсутствие адекватной реакции

В состоянии депрессии человек иначе воспринимает окружающую действительность. Он может начать со всеми соглашаться, перестать выражать свое мнение и желания, не реагировать на нанесенные обиды и даже не испытывать боль в тех ситуациях, когда боль неизбежна — например в случае потери близких.

4. Психосоматические болезни

В угнетенном состоянии человек может жаловаться на дискомфорт в области сердца, напряжение в руках и ногах, на затрудненное дыхание, головную, зубную боль и другие недуги. При этом обследование, скорее всего, покажет, что со здоровьем все в порядке. Возникновение разных болевых ощущений может быть следствием нестабильного и тревожного состояния. В свою очередь боль часто ведет к появлению тревожности и напряжения, образовывая замкнутый круг и заставляя человека мучиться от внезапных психосоматических болей.

5. Мыслительная жвачка

В состоянии депрессии человек постоянно крутит в голове одни и те же мысли. Он думает, что таким образом ищет ответы на свои вопросы, однако решить его проблемы навязчивые мысли не могут. Напротив, они лишь создают иллюзию поиска выхода. Заподозрить, что ваш близкий страдает от навязчивых мыслей, просто: как правило, в такие моменты человек задумчив, рассеян и изо дня в день говорит на одну и ту же тему без попытки перевести мысли в действия. В качестве примера можно вспомнить главного героя фильма «Области тьмы». Без конца прокручивая в голове мысли о написании книги и возможном успехе, персонаж Брэдли Купера еще больше погружает себя в апатию и стресс, при этом теряя близких и друзей.

6. Неопрятный внешний вид

Подавленное состояние, как правило, отражается на внешности. Если человек перестал следить за собой, пренебрегает правилами гигиены и не поддерживает порядок в доме, есть повод задуматься, все ли у него хорошо. Это касается тех, у кого раньше проблем с порядком и чистоплотностью не наблюдалось.

7. Изменение темпа работы

Если у человека меняется темп работы, это может быть также тревожным сигналом его подавленного состояния. Человек может перестать справляться со стандартными ежедневными задачами, начать забывать информацию, больше уставать, чувствовать бессмысленность совершаемых действий. Бывает также и обратная реакция, когда ранее не очень активные люди вдруг становятся трудоголиками с напряженным графиком и начинают коллекционировать свои достижения. Таким образом они пытаются сбежать от своих чувств и придать жизни смысл.

8. Нарочитая радость

Маскировка депрессии под позитивный внешний вид — явление нередкое. Люди, постоянно находящиеся в эмоциональной яме, могут выглядеть самыми счастливыми и беззаботными в обществе. Они избегают серьезных разговоров и отшучиваются от сложных тем. «Раскрыть» такого человека можно только при личном контакте в доверительном разговоре.

Как помочь себе и близким

Проверить у себя наличие депрессии можно с помощью шкалы депрессии Бека или шкалы Занга.

Если симптомы депрессии наблюдаются у близкого человека, то стоит попробовать поговорить с ним о его самочувствии и предложить помощь. В случае если человек не идет на контакт, стоит оставить его на некоторое время одного и понаблюдать за его состоянием.

Не обесценивайте проблемы близких, не иронизируйте и не высмеивайте ситуацию. Призывы «взбодрись», «перестань», «расслабься» в данном случае не работают.

Помогайте в мелочах, бытовых вопросах, на которые депрессия не оставляет сил.

Не заставляйте человека в подавленном состоянии вести активную жизнь, он пока на это неспособен.

Делайте перерывы в общении с депрессивным человеком, чтобы не перенять его состояние.

Развенчайте мифы о том, что лечить депрессию у специалиста не обязательно. Предложите профессиональную помощь.

Будьте внимательнее к тем, кто рядом. Иногда за улыбкой и трансляцией идеальной жизни в Instagram могут скрываться большие проблемы.