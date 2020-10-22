8 шагов к осознанному выбору, о котором не придется сожалеть

Есть такая шутка: «Девушки знают все, пока ты не спросишь их, что они хотят съесть». И ведь правда, выбрать так сложно, а выбрав, начинаешь думать: точно ли все правильно сделала? Дело не в том, что мы не уверены в себе, просто просчитываем все варианты. Но не хочется тратить слишком много времени на размышления о выборе, который впоследствии окажется ошибочным.

Мы в AdMe.ru решили раз и навсегда научиться быстро делать выбор и никогда не сомневаться.

Шаг № 1: Определитесь со сроками принятия решения

Есть профессии, представителям которых необходимо принимать решение моментально: врачи, пожарные, полицейские. Благо мы в быту не ограничены какими-то строгими рамками, но это не значит, что можно расслабиться и ничего не решать — наоборот, мы сами будем устанавливать себе рамки. Если моментально выпалить ответ, то решение может оказаться преждевременным и необоснованным, а в будущем можно нем пожалеть. Долгое обдумывание — путь к нерешительности и замешательству, да и вообще можно упустить возможность. Например: Таня мечтала выйти замуж. Она представляла себе, как ей сделают предложение, продумала все детали: красота, романтика, берег моря, закат. И когда парень сделал ей предложение, пусть и совсем не так, как она хотела, Таня тут же выпалила «Да!», не дав себе и секунды подумать. А ведь если бы она подумала, то поняла бы, что, во-первых, жених знал, как она представляла себе идеальное предложение, и ожидание не совпало с реальностью. Во-вторых, она так сильно хотела замуж, что сам факт свадьбы стал для нее важнее того, кто станет ее мужем. В-третьих, она так часто намекала на свои хотелки парню, что у того просто не осталось выбора. Как надо? Сделать шаг назад и просто поразмышлять, чтобы ваши эмоции поутихли. Время позволяет осознать, какие есть альтернативы — поначалу их нелегко увидеть. Для небольших решений вам может потребоваться всего 30 минут или час, для более крупных вы можете запланировать несколько часов в течение 2–3 недель.

Шаг № 2: Перестаньте думать о выборе как о проблеме

Даже позитивные перемены начнут восприниматься как тяжкий труд, если приложить к этому чрезмерные умственные усилия и выкрутить свою тревожность на полную. Например: Ксюша размышляет над тем, стоит ли ей переезжать в другой город. Вслед за воодушевлением и плюсами в голове начинают мелькать потенциальные риски, опасности и страх неудачи. В итоге она повышает уровень стресса до такой степени, что ей будет сложно принять решение. Что делать? Займитесь делом, которое отвлечет вас от решения. Позвольте своему мозгу проработать мысли в фоновом режиме, и вы, вероятно, получите четкие ответы.

Шаг № 3: Выбирайте наименее негативный вариант

Иногда любой из возможных вариантов выглядит так, что не хочется принимать решение вообще. И мы начинаем оттягивать, переносить сроки, уточнять информацию, делать что угодно, только бы не приступать к действию. Но порой дальнейшие промедления обходятся дороже, чем любое принятое решение. Например: Ирина точно знает, что ей нужно показаться врачу, потому что уже месяц после принятия пищи у нее болит живот. Но она оттягивает поход в надежде, что все пройдет само собой. А еще потому, что боится узнать диагноз и рисует в голове ужасные варианты, один страшнее другого. В итоге идти все же приходится, а заболевание, которое можно было вылечить на начальном этапе, обостряется или переходит в хроническую форму. Что делать? Если вариантов не так уж много и все они вас не очень-то привлекают, решением будет выбор наименее негативного из них.

Шаг № 4: Проверьте, соответствует ли решение вашим ценностям

Наличие четких ценностей, которыми вы руководствуетесь в жизни, может облегчить принятие трудных решений. Раскладывая все на составляющие, проще определиться: смена надоевшей работы — это не просто увеличение зарплаты, но и иной коллектив, а также количество времени, которые вы потратите на дорогу к офису. Например: Юле предлагают работу с оплатой вдвое выше, чем сейчас. Но до офиса добираться на 2 часа дольше, плюс ездить придется по всей стране, и дома она будет редко. Между тем Юля обещала себе, что не пропустит важные моменты в жизни своей дочки: как она пойдет в школу, будет играть в спектакле, да и вообще хотелось бы по вечерам укладывать ее спать. И это никак не согласуется с новым графиком, как бы ни была хороша оплата. Что делать? Определите, какие сферы жизни заденет принятое решение, и оставайтесь верны своим базовым ценностям.

Шаг № 5: Делайте шаг навстречу возможностям

Когда мы делаем выбор в пользу чего-то одного, мы всегда при этом отказываемся от чего-то другого, и это нас пугает. Психолог Даниел Канеман 10 лет изучал, как люди принимают решения, и обнаружил, что мы склонны бояться возможных потерь из-за выбора, и это перевешивает потенциальные бонусы, которые мы могли бы получить, приняв решение. Это означает, что люди часто выбирают самый безопасный вариант, а не тот, который может оказать на них положительное влияние. Например: Катя давно мечтала о собственной квартире. Но она всю жизнь старалась избегать кредитов и жить по средствам. Сейчас она продолжает жить на съемной квартире и несмотря на то, что хочет свое жилье и имеет стабильную работу, боится брать ипотеку. Мало ли что, вдруг она не сможет ее выплатить? И думая о том, как она пойдет в банк, подпишет документы, а потом откроет дверь в собственное жилье, Катя чувствует одновременно страх и радость. А еще небольшую грусть оттого, что уедет из привычного места. И все это сплетается в единый клубок, в котором невозможно разобраться. Вот так тревога заставляет людей перестраховываться и отказываться от возможностей. Что делать? Можно отказаться от реального шанса улучшить свою жизнь просто потому, что вы сочтете его слишком рискованным. Сделайте ежедневной привычкой вешать ярлыки на свои чувства. Отметьте, чувствуете ли вы грусть, злость, смущение, беспокойство или разочарование. Затем подумайте, как эти эмоции могут повлиять на решение. И, разобравшись с этим, задайте себе вопрос: а если я останусь на месте, стану ли я счастливее?

Шаг № 6: Прислушайтесь к себе

Даже если вы решили подбросить монетку, чтобы основать свое решение на результате, вы все равно втайне надеетесь на то, что она упадет на определенную сторону. Оставьте эти игры — необходимо сделать осознанный выбор, поэтому важно услышать не только доводы разума, но и сердца. Например: Подруга убеждает Людмилу, что есть беспроигрышный вариант хорошего заработка, надо только купить и реализовать продукцию фирмы, и через год ты озолотишься. Людмила чувствует, что здесь что-то нечисто, но подруга так яростно убеждает, что та соглашается пойти на собрание. На собрании интуиция уже не просто подсказывает, она буквально выталкивает Людмилу из зала — ей там неуютно, плохо, даже голова от происходящего кругом. Девушка уходит, подруга обижается. Зато Людмиле удается сохранить свои деньги и избежать авантюры. Что делать? В некоторых случаях можно «проверить» решение до того, как вы примете его. До того, как переехать, побывайте в городе-мечте; прежде чем браться за работу, поговорите с будущими коллегами. В те моменты, когда мы получаем новый опыт, тело имеет тенденцию сигнализировать, кажется ли нам незнакомая ситуация правильной или просто неприятной.

Шаг № 7: Превратите свое решение, основанное на интуиции, в решение, основанное на знаниях

Любое важное решение требует определенного количества информации, и, возможно, ее стоит поискать, чтобы перестать сомневаться. Например: Саша думает, куда поехать поступать — в Гонконг или Чехию. И там и там есть хорошие вузы и завораживающая природа. Но девушка не представляет жизни без своей кошки Муси, а потому планирует собрать нужные документы, чтобы взять ее с собой. Узнав о правилах перевозки животных, Саша ужаснулась, представив, как Муся 4 месяца сидит на карантине в Китае. Выяснив эти нюансы, девушка тут же приняла решение в пользу Чехии. Что делать? Знание — сила. Собрав нужные сведения в установленный для принятия решения срок, вы будете готовы сделать осознанный выбор.

Шаг № 8: Действуйте в соответствии с принятым решением

Мысли и решения без действий неэффективны. Поэтому действуйте и наращивайте темп, а не ждите и тем более не сомневайтесь. Минута принятия решения — точка невозврата. Например: Подруга позвала Свету отдыхать на море. А Света решила откладывать деньги на новую машину, и ей даже удалось немного накопить. Но она поддалась уговорам и улетела на 10 дней в Египет. Отпуск закончился, загар сошел, а пустота в душе и кошельке осталась. Что делать? Психолог Михаил Лабковский верно подметил: «Придерживайтесь своих решений и уважайте их. Иначе так и будете всю жизнь болтаться во власти внутреннего конфликта между „наверное“ и „не знаю“».