8 моментов, на которые стоит обращать внимание, чтобы видеть людей насквозь

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Есть много способов прочитать даже не мысли человека, а его помыслы, его глубинные надежды и страхи. Умение видеть людей насквозь может развить в себе каждый: достаточно знать о нескольких моментах в поведении собеседника, на которые следует обращать внимание. Практикуйте «чтение людей» чаще, заведите себе такую привычку, и через некоторое время вас будет невозможно обмануть.

Люди всегда выдают свои мысли и чувства. AdMe.ru раскроет вам некоторые секреты, которые помогут это увидеть. Конечно, на самом деле тонкостей и секретов здесь гораздо больше — и сотни статей не хватит, чтобы в полной мере охватить эту тему. Но даже этой краткой информации будет достаточно, чтобы научиться подмечать в окружающих много интересного.

Для начала обязательно определите норму

Все люди разные, и у каждого есть свои привычки и особенности. Кто-то

перебирает предметы на столе, кто-то смешно морщит нос, качает ногами,

касается подбородка. Эти особенности поведения могут говорить о нервозности, недоверии и многом другом. А могут быть привычкой этого человека, не имеющей никакого отношения к происходящему. Поэтому важно определить, какие модели поведения являются нормой для конкретного человека. А после обращайте внимание на любые отклонения от нормы, на незначительные изменения в поведении и мимике собеседника. В них и кроется самая суть.

Наблюдайте со стороны и сравнивайте

Для полноты картины полезно понаблюдать за собеседником со стороны: как он

ведет себя до общения с вами, как общается с другими людьми, что говорит язык

его тела. Во время беседы с вами он будет вести себя несколько иначе, будет

пытаться произвести впечатление. Сопоставив увиденное, вы получите гораздо

больше информации о человеке. После встречи тоже не спешите уходить — посмотрите, изменилось ли его настроение и поведение.

Всегда делайте поправку на контекст

Все люди в обществе неосознанно играют роли и немного подстраиваются друг под друга, отзеркаливают жесты симпатичных им людей или тех, на кого хотят произвести впечатление. Делайте поправку на контекст, в котором находится тот, кого вы пытаетесь прочитать, ведь в разных кругах могут быть разные правила. Например, в некоторых странах взгляд отводят потому, что так принято выражать почтение, а вовсе не из-за чувства неловкости.

Посмотрите, как человек подает себя

Подбирая себе одежду, человек сознательно или невольно демонстрирует свой настоящий характер, свои подсознательные желания и страхи. И даже если он пытается казаться кем-либо, если его образ создан умышленно, это многое говорит о его намерениях. Если в гардеробе человека преобладают серые и неброские вещи, то, вероятно, он хочет спрятаться от всех, стать невидимкой. Тот, кто всегда копирует популярные стили и образы, боится быть не таким, как все, боится осуждения. Инициативы и новых идей от такого человека вы, скорее всего, не дождетесь.

Элегантность и сдержанность, простоту, классические варианты выбирают натуры тактичные и умеющие слушать.

Небрежность в образе, удобство в ущерб красоте говорят об упрямстве, нежелании менять свои взгляды и стеснительности. По одежде можно судить об обеспеченности человека, о его аккуратности, о бережном отношении к вещам или о пофигизме и лени, о том, обеспокоен ли он создаваемым впечатлением или же нечувствителен к мнению окружающих.

Что с лицом?

Морщинки отражают характер человека. Если человек годами хмурится и кривит рот, это будет заметно. Мимика может поведать многое. Когда человек жаждет быть понятым и убедительным, он приподнимает брови, морща лоб. Люди, у которых выражены продольные морщины на лбу, всю жизнь пытаются наладить контакт с окружающими и хотят быть услышанными.

Когда вы симпатичны собеседнику, его лицевые мышцы расслабляются, голова склоняется чуть набок, к губам приливает кровь, делая их чуть пухлее и ярче. Если же встреча с вами ему неприятна, его лицо будет слегка напряжено.

Если на лице человека вы видите улыбку, но при этом в уголках его глаз не образуются морщинки, то он улыбается вам неискренне — это поддельная улыбка. Такая улыбка может говорить и о том, что собеседник чувствует себя неуютно.

Прищуренные во время беседы глаза (как будто человек пытается разглядеть что-то мелкое) говорят о том, что он старается понять, вникнуть, сконцентрироваться и, вероятно, чувствует себя не в своей тарелке. Если человек с прищуром смотрит вам прямо в глаза, то это сигнализирует о его недоверии и недоброжелательности.

Расширенные зрачки говорят о сильных ощущениях, о симпатии, волнении, интересе. Когда человек быстро перебирает мысли в голове, судорожно ищет решение, его глаза бегают по сторонам.

Если человек избегает прямого зрительного контакта либо, напротив, слишком пристально смотрит вам в глаза, есть большая вероятность того, что он говорит неправду.

Чаще всего, когда человек вспоминает что-либо, его зрачки направлены либо вверх, либо налево и вверх. А вот сочиняя и выдумывая на ходу, человек смотрит направо и вверх.

Поведение в коллективе

В коллективах люди группируются по схожести взглядов или характеров. Понаблюдайте за своим собеседником, узнайте, с кем он предпочитает проводить время. О многом будет говорить и то, как он ведет себя с людьми, беспокоится ли об удобстве окружающих либо бесцеремонно мешает им и даже не замечает этого. Болтливый и многословный человек обычно самолюбив и обидчив.

Тихая речь и избегание публичных высказываний присущи людям, склонным к самокритике, усидчивым и неуверенным в себе.

Если собеседник постоянно перебивает, слышит только себя — он пессимистично настроен, недоверчив и эгоистичен.

Если человек мало разговаривает, это не всегда говорит о его скованности. Возможно, это признак успешности: такие люди меньше говорят и больше делают.

Как человек излагает свои мысли?

1. Привык полагаться на обстоятельства. Такими фразами человек выдает свое внутреннее убеждение, что от него по большому счету ничего не зависит. 2. Берет на себя ответственность за свою жизнь. Он внутренне убежден, что каждый человек сам кузнец своего счастья. 3. Не нарушает установленных правил и границ. Выбирая фразы, констатирующие факты, он показывает, что ему вполне комфортно внутри устоявшихся рамок.

Понаблюдайте за тем, как человек излагает свои мысли, какие он подбирает

слова. Люди часто говорят именно то, что подсознательно ощущают. Нужно просто

внимательно слушать и слышать не только то, что он пытается донести, но и то, как именно он это делает. Голос меняется и дрожит, если человек пытается скрыть свои эмоции, побороть стеснение, когда он пытается казаться лучше или обманывает вас.

Доверяйте своей интуиции

Наше сознание не всегда способно уловить весь спектр мельчайших движений мимики, изменений в поведении и жестах. Но наше внутреннее восприятие не дремлет. Иногда мы даже не можем понять, что именно нас смущает в собеседнике, но интуитивно чувствуем, что ему не следует доверять: имея достаточный опыт наблюдения за людьми, мы подсознательно и очень быстро сопоставляем мельчайшие детали поведения и воссоздаем целостную картину. Так работает интуиция. Ее можно и нужно развивать, а также следует чаще прислушиваться к ней. Конечно, иногда мы можем ошибаться в своих интуитивных оценках, но постепенно, с практикой и опытом, мы будем совершать все меньше и меньше подобных ошибок.

Может ли человек при желании скрыть свои истинные намерения, чувства и страхи? Или, зная тонкости поведения, мимики и жестов, можно раскусить абсолютно любого человека, даже самого большого хитреца и искусного актера? Как вы считаете?