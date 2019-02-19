8 родительских промахов, из-за которых взрослая жизнь детей может пойти под откос

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Каждый ответственный родитель старается сделать все, чтобы его ребенок вырос счастливым и успешным, но получается не всегда. Дети осмысливают события, свидетелями и участниками которых они являются. Все это создает их картину мира, накладывает отпечаток на их последующую жизнь.

AdMe.ru за то, чтобы в мире было как можно больше счастливых детей и взрослых, поэтому сегодня мы хотим рассказать, какие негативные моменты непременно отразятся на всей жизни ребенка.

1. Отсутствие знаков любви к ребенку

Для маленького человека мама и папа — это очень важные и значимые люди, которые являются для малыша всем миром. Что же происходит, когда ребенок не чувствует любви своих родителей? Страдает самооценка, из-за чего он не любит себя. Как следствие, некоторые во взрослом возрасте пытаются переделать себя с помощью пластических операций.

Другие пытаются построить жизнь, действуя строго наоборот, и отдают всю свою любовь и заботу детям, но в итоге эти попытки выливаются в гиперопеку, отчего их дети тоже будут несчастными.

2. Слишком много заботы

Как же соблюсти грань между дружескими отношениями родителей и детей и желанием позаботиться обо всем в жизни ребенка? Нередко взрослые забывают, что дети выросли, и продолжают делать за них то, с чем те и сами прекрасно справятся. Потом из таких людей вырастают великовозрастные дети, у которых возникают проблемы в отношениях. Им кажется, что весь мир должен вертеться вокруг них. Отношения с другими людьми не складываются, так как они не научились принимать решения, зациклены на себе. Они могут совершенно не считаться с другими, в том числе со своими партнерами и семьей, а это неизбежно ведет к конфликтам.

3. Принятие решений за ребенка

Постоянно принимая решения за ребенка даже, казалось бы, в таких мелочах, как выбор игрушек, родители лишают их самостоятельности. Каждый взрослый должен помнить, что ребенку надо давать право на собственный выбор — разумеется, в соответствии с возрастом. Неспособность делать выбор приводит к тому, что такой человек будет ждать, что за него будут принимать все решения. Но рано или поздно это придется делать самому, а значит, человек столкнется с непреодолимой проблемой. Ему будет трудно найти свое место в жизни, ведь он даже не знает, что ему для этого нужно.

4. Постоянные ссоры в семье

Если у взрослых в семье не складываются отношения, дети могут считать себя виновниками. Они не понимают, что на самом деле происходит, и поэтому чувствуют себя виноватыми. Такие люди во взрослой жизни будут пытаться всячески уходить от конфликтов либо, напротив, отрываться на других. У девочки в будущем может появиться неосознанное желание показать, что она сильнее мужчины, она будет пытаться его подавить, чтобы таким образом отомстить отцу за маму. Нередко молодые люди из подобных семей повторяют линию поведения своего отца по отношению к супруге. И понимая, как все это неприятно и несправедливо, из чувства вины могут пристраститься к алкоголю.

5. Требование от ребенка того, что он не может

Маленький человек безоговорочно верит взрослым, а особенно своим родителям, поэтому пытается выполнить все, что от него потребуют. Если же не получается, то начинает считать себя каким-то не таким, неудачником, недостойным того, чтобы его любили. С таким человеком во взрослой жизни невозможно спокойно жить, ведь так называемый «синдром отличника» заставляет его постоянно гнаться за успехами. Если он не получает лучший результат, то считает себя несчастным неудачником. С таким человеком достаточно сложно ужиться, так как это не дает быть счастливым не только ему самому, но и его семье.

6. Попытки сделать «удобного» ребенка

Управление желаниями детей часто даже не считается чем-то зазорным. Родители могут отправить ребенка смотреть телевизор, играть на планшете, когда хотят заняться какими-то своими делами, чтобы он не мешал. Одно дело, когда это единичные случаи, и совсем другое, когда такое происходит регулярно. Ведь задача родителей — выпустить ребенка в жизнь, где важно уметь принимать решения, опираясь на собственные потребности и ценности. У таких детей вряд ли возникнет желание стать состоявшимся человеком. Они зачастую оказываются совершенно неспособными к самостоятельной жизни. К тому же отсутствие понимания самого себя и своих желаний обрекает уже взрослого человека на проблемы со здоровьем и склонность к различным зависимостям.

7. Отсутствие отцовского внимания

Нехватка любви и внимания отца в детстве накладывает отпечаток на дальнейшую жизнь и девочек и мальчиков. Речь идет о семьях, где ребенок регулярно видит своего отца, но никак не ощущает его участия в своей жизни. От папы зависит, насколько смелым и защищенным будет ощущать себя ребенок, найдет ли он себя и как будет развиваться. Что же происходит, когда внимания нет? Мальчик может вести себя со своими детьми так же, как его отец вел себя с ним. А у девочек часто бывают проблемы с выстраиванием отношений с противоположным полом. Все из-за того, что женщины чаще всего заводят отношения с мужчинами, похожими на папу. Им хочется построить счастливую семью, но пережитый в детстве опыт заставляет их испытывать страх и недоверие по отношению к мужчинам.

8. Обесценивание чувств ребенка

Случается, что дети расстраиваются из-за того, что взрослым кажется глупостями. Но вместо утешения они слышат оценки («плохо», «хорошо», «ты же мальчик / девочка») или приказы («не плачь», «не злись», «ничего страшного»). Так обесцениваются чувства. То, насколько человек понимает свои эмоции и может их контролировать, напрямую связано с тем, насколько полноценна его личность. Это также важно для умения принимать обдуманные решения. Во взрослой жизни такие люди не могут проявлять свои чувства и эмоции, они неосознанно гасят в себе гнев до тех пор, пока не происходит эмоциональный взрыв.

А вы согласны, что детство накладывает серьезный отпечаток на взрослую жизнь? Может, у вас есть какие-то показательные примеры?