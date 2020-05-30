8 распространенных фраз, которые могут испортить впечатление о человеке в считаные секунды

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Психологи считают, что впечатление о человеке складывается в первые секунды общения. И далее оно мало меняется. Но ведь бывает и так, что люди общаются, вместе работают, дружат или даже встречаются, а со временем хочется как можно реже видеться с этим человеком. Скорее всего, собеседник использует в разговорах фразы, от которых хочется прекратить с ним общение раз и навсегда.

Мы в AdMe.ru решили рассмотреть варианты ситуаций, в которых обычно проявляется токсичное общение.

1. «Не хочу вас обидеть, но...»

Давление и желание самоутвердиться могут выглядеть по-разному, и это точно не лучший способ произвести впечатление. Если чувствуете, что на вас едет такой «каток», — защищайте свои границы: не оправдывайтесь, а аргументируйте, но не нападайте.

2. «Да ладно, а вот у меня...»

Акцентировать внимание на различиях — плохой способ поддержать беседу и зарекомендовать себя интересным собеседником. Например, в компании, где много незнакомых людей. При общении со старыми знакомыми лучше тоже уделять внимание тому, что вас объединяет. Допустим, если подруга рассказывает о том, что для нее важно («...А потом мы катались на лошадях и ходили пешком в горы»), но вам это кажется сущей ерундой, не стоит переключать внимание на себя («Да ладно, а вот у меня...»). Эта фраза обесценивает опыт и эмоции собеседника. Есть другие вежливые фразы, чтобы сказать, что у вас другие увлечения.

3. «Доброго времени суток»

Такой формат приветствия лучше забыть, как страшный сон. Разговор, особенно деловой, лучше просто начать со «здравствуйте». Если человек не знает, в какое время суток он общается с собеседником, то разговор может принять не самый приятный оттенок. Почувствовав, что на том конце провода ведут себя неадекватно, переводите все общение в правовое поле.

4. «Я бы такое не купила»

Категоричное мнение — отличный способ избавиться от подруг, да и вообще от кого угодно. Когда родители что-то строго запрещают маленькому ребенку — это одно, но категоричность в общении равных собеседников — знак превосходства и неуважения. Обычно такая разговорная манера отталкивает.

5. «Войдите в мое положение»

Давить на жалость — один из видов манипуляции. Действительно ли нужно продолжать отношения с людьми, которые именно так начинают свои просьбы? Другому человеку совершенно не хочется примерять на себя чуждое ему «положение». Можно же просто открыто сказать: «Мне нужна твоя помощь».

6. «Я знаю, как будет лучше»

Одна из самых опасных манипуляций — та, которая замаскирована под любовь и заботу. Человек производит приятное впечатление, ведь он искренне желает добра. Но на самом деле вываливает на голову другого человека кучу своих комплексов и страхов.

7. «А я же говорил!», «А я так и знала!»

Менторский тон по отношению к собеседнику никогда не сделает общение приятным, доверительным и легким. Отношение к диалогу с позиции всезнайки не лучшая стратегия для построения доверительных отношений.

8. «Чем богаты, тем и рады»

Ложная скромность и нарочитое прибеднение не лучшие способы встречи гостей, желательно не злоупотреблять так называемой этикетной скромностью. Может сложиться впечатление, что хозяева на последние деньги накрыли стол, и гости будут чувствовать себя некомфортно.