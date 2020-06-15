8 психологических причин, по которым некоторые люди кажутся нам более привлекательными

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Мы склонны думать, что красота в глазах смотрящего. Но, как показывает исследование, это не совсем так. На самом деле правда где-то посередине. Действительно, существуют общие стандарты привлекательности, однако наши личные предпочтения также играют довольно большую роль.

Мы в AdMe.ru решили углубиться в эту тему и выяснить, какие особенности людей мы считаем более привлекательными, даже не осознавая этого.

1. Зрачки

Зрачки меняют свой размер в ответ на эмоции, расширяясь, когда мы счастливы. Некоторые исследования показали, что мы подсознательно считаем людей с большими зрачками более привлекательными, поскольку это указывает на их интерес к нам. В прошлом итальянские женщины целенаправленно расширяли зрачки, используя ядовитый экстракт белладонны, чтобы казаться более привлекательными для женихов.

2. Пропорции талии

Соотношение талии к бедрам всегда считалось одной из самых важных черт во внешности женщины. И, согласно некоторым исследованиям, чем меньше соотношение окружностей талии и бедер, тем привлекательнее женщина выглядит для мужчины.

3. Симметрия лица

Исследователи подтвердили, что мы оцениваем симметричные лица как более привлекательные, потому что нашим глазам проще их воспринимать. Другой причиной этого является то, что мы биологически связываем симметричные лица с хорошими генами.

4. Типичность

По мнению исследователей, мы предпочитаем более типичную внешность, нежели специфическую. Это может иметь разные объяснения: либо мы связываем это с биологическими преимуществами, либо наш мозг просто считает типичные лица более доступными для восприятия.

5. Режим питания

Небольшое исследование показало, что предпочтения в еде могут сделать мужчину более привлекательным для женщины. Запах мужчин, которые недавно ели фрукты и овощи, оказался более предпочтительным по сравнению с запахом тех, кто в основном ел такие продукты, как хлеб и макароны.

6. Голос

Согласно исследованию, женщины связывают более низкие голоса мужчин со зрелостью, что делает их более привлекательными.

7. Запах

Аромат женщины на самом деле может повлиять на степень ее привлекательности для противоположного пола. Но это верно для определенного запаха: того, который связан с женскими репродуктивными гормонами. Согласно исследованию, женщина на стадии овуляции гораздо более привлекательна для мужчин. Уровень гормонов в это время выше и указывает на фертильность его обладательницы.

8. Вкус

Когда мы целуемся, то обмениваемся многими бактериями, и это, по данным исследований, также имеет практическое значение. Это помогает нам выяснить, насколько мы хороши для этого конкретного человека. Таким образом, вкус человека может сделать его более или менее привлекательным для нас.