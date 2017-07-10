8 простых шагов, которые помогут найти дело жизни

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Конфуций сказал: «Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни». А лайф-коуч Барбара Шер написала целую книгу о том, как определить свое призвание. AdMe.ru делится с вами основными упражнениями из книги «Мечтать не вредно» и надеется, что они помогут вам обрести дело своей мечты.

Барбара пишет, что в детстве каждый из нас был гением. И от Эйнштейна и Моцарта каждого из нас отличает только то, что у них были благоприятные условия для развития таланта, а у нас — нет. Но никогда не поздно все исправить. Для того чтобы понять, каким должно быть дело вашей жизни, нужно прежде всего лучше познакомиться с самим собой. Вот несколько упражнений, которые помогут это сделать.

Вспомните себя ребенком: чем вы занимались, во что играли и о чем мечтали? Что особенно привлекало и очаровывало вас? О каких ваших фантазиях вы до сих пор никому не рассказывали? Какое из чувств — зрение, обоняние или осязание — давало вам самые яркие впечатления? И главный вопрос: на какой ваш талант указывают эти детские увлечения?

Представьте, что любые ваши таланты и способности с детства поощряли бы, создавали все условия для их развития и позволяли бы вам делать все, что хочется, не упрекая, а утешая и поддерживая. Кем бы вы стали? Чем бы занимались? Чего добились бы? Подумайте над этим, не сдерживая себя, пусть ваши идеи будут самыми фантастическими и смелыми. Все правила, условности и ограничения отменяются!

Какой цвет вам нравится? Необязательно, что он ваш любимый. Поищите приятный вам цвет в журнальных иллюстрациях или на картинках в интернете. А теперь представьте, что вы и есть этот цвет. Опишите его на листе бумаги. Например, «Я синий...». Какой он? Спокойный или страстный? Смелый или осторожный? Конечно, цвет — это вы. Просто это упражнение позволило вам быть откровеннее, чем обычно, ведь довольно сложно сказать о себе: «Я замечательный!». А теперь посмотрите, сколько сильных качеств вы перечислили. И все они — ваши. А значит, вы можете их использовать.

Напишите список из 20 дел, которые вы искренне любите. Это могут быть любые занятия, пусть даже и те, что кажутся вам банальными. Есть мороженое? Отлично! Ходить по магазинам? Замечательно! Затем составьте таблицу: слева напишите сами занятия, а справа — ответы на вопросы: Когда я последний раз этим занимался?

Это происходит спонтанно или запланированно?

Связано ли это с работой?

Это бесплатно или за деньги?

В одиночку или с кем-то?

Нет ли риска для здоровья?

Это занятие медленное или быстрое?

Оно связано с телом, душой или разумом? А теперь поищите закономерности. Вы наверняка узнаете что-то новое о себе и о той жизни, которой вы хотите жить.

Опишите на бумаге ваш обычный день из жизни вашей мечты. Проживите его в деталях. Чем вы занимаетесь? С кем вы? Что происходит, где и когда? Представьте, что вы не ограничены ни в средствах, ни в силах, ни в умениях. Что вы абсолютно свободны. А затем ответьте на вопросы: Какие именно вещи из описания нельзя ничем заменить?

Что не обязательно, но очень хотелось бы иметь?

Что было бы хорошо иметь, но вы можете обойтись и без этого?

Что изменится, если вы отредактируете ваш идеальный день, в котором останется только самое необходимое?

Какие из составляющих идеального дня у вас уже есть?

Чего не хватает? И главное: Что разделяет вашу реальность и ваш идеальный день? Что необходимо сделать, чтобы получить недостающие элементы? Какие трудности и препятствия не дают вам получить их прямо сейчас?

Возьмите лист бумаги и перечислите причины, по которым вы не можете осуществить ваши мечты. Конкретный список реальных проблем — хороший строительный материал для дороги, которая ведет к вашей цели. Как только вы опишете их, из горы непреодолимых препятствий они превратятся в ряд задач, которые необходимо решить.

Прежде чем начать путь к цели, Барбара рекомендует проверить, истинна ли ваша мечта. Представьте, что вы уже добились того, чего хотели. Прочувствуйте это до мелочей. Родители, может быть, и гордились бы, а вы — счастливы? Вы стоите на вершине Эвереста, но чувствуете не радость, а лишь ледяной пронизывающий холод? Или сидите за президентским столом, с тоской думая, какую кучу документов нужно подписать? Если вы вдруг поняли, что ошибались, и вовсе не хотите добиваться этой цели, просто... смените ее.

Нельзя построить мостик к облаку. Чтобы мечта не стала миражом, мы должны превратить ее в цель. Есть два правила: 1. Цель конкретна. Это не чувства, а факты. Например, «стать врачом» — это мечта. А «получить диплом врача» — цель. 2. У цели должен быть срок.

Да, волшебной палочки не существует, но стоит только заменить утверждение «У меня никогда не получится» на вопрос «Как я могу это сделать?», вы сами станете волшебником. Вот увидите!