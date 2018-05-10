8 простых привычек, которые, по мнению ученых, могут продлить жизнь

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Все знают, что лучше пробежаться по лестнице, чем поехать на лифте. Но если мы скажем вам, что, ежедневно пробегая несколько пролетов, вы проживете дольше на 7 лет? А если наконец возьметесь за английский, то и на все 15.

Наша жизнь и ее продолжительность всего лишь на 25 % зависит от генов, а остальные 75 % — на наших с вами плечах. AdMe.ru собрал научные исследования, в которых рассказывают и доказывают, как меняется качество нашей жизни от ежедневных привычек.

1. Заведите собаку: + 10 лет

Если у вас есть питомец, то у вас наверняка нормальное кровяное давление, невысокий уровень холестерина и почти точно нет депрессии. Об этом рассказали всему миру исследователи Университета Миннесоты.

2. Больше общайтесь: + 6 лет

Мичиганский университет выяснил, что на уровень жизни влияет наш круг общения. Из почти 300 тыс. опрошенных счастливыми себя чувствовали в основном те, кто много общается с семьей и не отказывает себе в посиделках с друзьями. За 6 лет, что длилось исследование, эти люди ни разу не страдали от хронических болезней.

3. Больше смейтесь: + 15 лет

Смех действительно продлевает жизнь. Результаты 15-летнего исследования ученых из Норвегии, в котором приняли участие более 50 тыс. добровольцев, доказали, что люди, которые искренне смеются каждый день, практически не болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком, инфекциями и хроническими заболеваниями легких. Целая группа американских ученых в своем исследовании и вовсе связала позитивное мышление каждого человека и уровень жизни всей планеты. Оказалось, что тот, кто оптимистично смотрит в будущее, живет намного лучше и, главное, намного дольше, чем тот, кто на жизнь смотрит пессимистично.

4. Примите свой возраст: + 7,5 года

Казалось бы, еще одна прописная истина. Но ученые из Йельского университета подкрепили ее цифрами. Согласно их исследованию, тот, кто не переживает насчет своего возраста, живет на 7,5 года больше, чем тот, кто думает, всего ли он добился к своим годам.

5. Выбирайте лестницу вместо лифта: + 10 лет

Исследования Медицинского университета в Женеве показали, что стоит пробегать пару десятков ступеней в день — и вы проживете на 15 % дольше, так как существенно снизится риск сердечных заболеваний, артрит суставов (на 47 %), вероятность развития слабоумия и болезни Альцгеймера (на 50 %), диабета (на 58 %) и тревожности (на 48 %).

6. Будьте альтруистом: + 7 лет

Быть волонтером полезно не только для общества и вашей кармы, но и для здоровья. Согласно исследованиям мичиганских ученых, 100 часов волонтерской работы в год продлевают вашу жизнь на 7 лет. Работает эта статистика только тогда, когда волонтерская деятельность приносит вам настоящую радость и удовлетворение. Поэтому, если душа к такой работе не лежит, не насилуйте себя или же поищите волонтерскую деятельность, подходящую вам.

7. Учите иностранный язык. А когда выучите, начинайте учить новый: + 13 лет

Если вы владеете несколькими языками, ваш мозг постоянно напряжен. Исследования гавайских врачей доказали, что у людей, знающих два языка, риск развития старческой деменции гораздо ниже. Согласно исследованиям, люди, которые знают два языка в совершенстве, в 85 лет так же быстро и остро мыслят, легко решают примеры и запоминают информацию, как и в молодости. А вот те, кто второй язык так и не выучил, к зрелым годам думают гораздо медленнее. Ведь если вы держите в своей голове два и более языка, ваш мозг работает гораздо активнее. Давно хотели начать изучать испанский или французский? Самое время начать.

8. Ходите на концерты: + 8 лет

Что может быть лучше, чем во весь голос с толпой единомышленников петь любимые песни? Ученые доказали, что всего 20 минут на концерте — и вы уже чувствуете себя на 21 % лучше, так как выплеснули все свои негативные эмоции и зарядились энергией от толпы. Регулярные концерты помогают вам избавляться от рабочего стресса и снимать напряжение, позитивно смотреть на жизнь. А это продлевает жизнь.

Есть ли у вас привычки из перечисленных выше? Поделитесь в комментариях своими способами не стареть как можно дольше.