8 простых причин, почему мужчины избегают идеальных женщин

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Человек может быть одинок по миллиону причин. Но все же существует одна странная вещь: так много хороших, умных, практически идеальных девушек, которые никак не могут перейти из «режима ожидания» на «другую сторону» любви. AdMe.ru нашел причины, почему некоторые женщины, которые, по мнению общества, уж точно с этим проблем иметь не должны, как это ни парадоксально, одиноки.

Взгляните на большинство современных девушек: они независимы и не нуждаются в опеке. Как выбирает спутников такая девушка, хорошо описано в The Question: «Моя подруга — красивая, приятная в общении девушка, окончила престижный университет, работает, 25 лет. Модно одевается, ходит в бары и на концерты, друзей много, молодым людям нравится, только вот одинокая. Почему? Просто она очень рассудительный человек и очень четко понимает, кого хочет видеть рядом с собой, кого — нет. Поэтому она не склонна ввязываться в отношения „чтобы были“ или „чтобы попробовать“. Так что подавляющее большинство парней отсекаются если не с первого взгляда, то на первом же свидании».

Этот пункт прямо вытекает из предыдущего. Зачастую если человек в первую же секунду в долгосрочной перспективе представился такой девушке так себе мужем, то адьос! Бессмысленные знакомства — это пустая трата времени. Поэтому кто-то в одном и том же возрасте уже вышел замуж, развелся, вышел замуж, родил, развелся и уже вновь собирается замуж, а кто-то только подводит итоги предвыборной кампании еще лишь первого кандидата.

Надуманные комплексы — весьма распространенная проблема. Как известно, леопардовые лосины скорее наденет девушка нестандартных форм, нежели девушка, которой они действительно подойдут. А все потому, что у первой с самооценкой лучше, чем у второй. И последней следовало бы этому поучиться.

«Лично я хочу женщину, которая может заботиться обо мне и о нашем доме, а не только о своем отражении в зеркале и карьере», — написал один представитель интернета. Стоит признать, его поддержали многие мужчины.

Если на первом свидании девушка показывает дизайн уже выбранного свадебного платья либо мысленно перескакивает не только первую встречу, но и несколько совместно прожитых лет, откровенно рассказывая, какой ей там яичник вчера вырезали, то свидание гарантированно будет последним. Такая девушка может быть всем хороша, кроме своего страха одиночества и зацикленности на том, чтобы быстрее выйти замуж. Это заметно невооруженным взглядом и очень отталкивает мужчин.

Если речь идет об очень красивых женщинах, то их красота чаще притягивает нахальных и самоуверенных мужчин, а умных и скромных отпугивает. Есть интересная история на эту тему: «Лет через 6 после окончания вуза я познакомилась с уже женатым мужчиной. Мы стали лучшими друзьями, но я постоянно чувствовала с его стороны особое отношение. Однажды он признался, что он учился в том же вузе и очень меня любил. На вопрос, почему же он тогда не подошел, он ответил: „Ты была такая неприступная, самая красивая девушка в институте, за тобой такие парни увивались, и ты им отказывала, куда уж мне было с ними тягаться. Ты бы даже и не посмотрела на меня“».

Отсылка к первому пункту. Отбрасывая все возможности, женщины могут нечаянно пропустить того, «своего» человека, на которого так надеются. «Когда я его встречу, я сразу пойму, что это он!» — говорят они себе. Но они ошибаются, ведь отношения — это метод проб и ошибок, которого многие девушки боятся.