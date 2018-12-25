Психологи назвали 8 принципов, которые помогут добиться заветной цели даже отъявленному лентяю

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Лучший способ добиться желаемого, по мнению многих бизнес-коучей и психологов, — поставить SMART-цель. Подобная цель обладает 5 качествами: она конкретная, измеримая, достижимая, реалистичная и определенная во времени. Кажется, в преддверии нового года эта концепция как никогда актуальна.

AdMe.ru знает, как тяжело достигать реальных результатов, и поэтому подготовил для вас эту маленькую инструкцию, которая поможет каждому человеку приблизиться к достижению заветной мечты.

1. Сформулируйте четкую конечную цель

Чем точнее вы сформулируете цель, тем быстрее настанет тот момент, когда она будет достигнута. Если желаний много, лучше записать их на листочке и взглянуть, какое из них работает на остальные. Общие фразы вроде «похудеть» или «накопить денег» не годятся: цель должна быть конкретной. Не забывайте и о такой простой вещи, как достижимость. Скажем, долларовым миллионером за год никому из нас явно не стать. И последнее: сделайте так, чтобы цель несла позитивный заряд. Хотите сбросить лишний вес? Тогда ваш вариант — «весить 50 кг», а не «избавиться от 20 кг».

2. Разделите главную цель на несколько

Мечта всегда масштабна, поэтому ее лучше разделить на несколько маленьких. Одно дело, когда вы хотите за год написать роман, и совсем другое, если вы решили писать по одной главе в месяц. Во-первых, небольших результатов проще добиться и они оказывают мощный мотивационный эффект. А во-вторых, дедлайны будут короче, что создаст иллюзию быстрого достижения цели.

3. Определите сроки достижения

Если вы составите подробный план, это поможет преодолеть стартовую черту и начать двигаться в правильном направлении. Постановка срока необходима не только для финальной задачи, но и для каждого промежуточного этапа. В противном случае время будет казаться бесконечным. Главная фишка в том, что дедлайн естественным образом стимулирует у абсолютно любого человека высокий рост продуктивности.

4. Визуализируйте желания

Цель обретает форму, когда вы визуализируете ее. Это может быть запись в ежедневнике, отметки в календаре или даже плакат желаний. Выбирая между электронным календарем и настенным, предпочтение лучше отдать второму. Визуализация должна постоянно быть перед глазами — тогда она будет оказывать стимулирующий эффект.

5. Не загоняйте себя в жесткие рамки

Есть два типа людей, которые стремятся к цели: прокрастинаторы и перфекционисты. Первые не добиваются ничего из-за постоянного откладывания дел, а вторые слишком сильно стараются, сгорают и ближе к финалу уже ничего не хотят. Вам стоит оказаться где-то посередине. Жесткие рамки вызывают сильный стресс и заставляют беспокоиться, вместо того чтобы наслаждаться процессом. В итоге цель будет основана на волевом принуждении и перманентном самоконтроле, а это имеет мало общего с понятием мотивации и радости от получения результатов.

6. Помните, что мелочи жизни — это просто мелочи

Неудач не избежать, поэтому важно сделать их эффективными. Главное правило — исключить любое объяснение провалов фразой «просто не повезло». Это психологическая защита, причем одна из самых примитивных. Она блокирует анализ ситуации и не позволяет вынести из нее уроки. Также в целеустремленном человеке часто просыпаются языческие предрассудки. Если вы ловите себя на мысли, что видите неблагоприятные знаки, значит, подсознательно вам не очень-то и хочется добиваться поставленных задач. Такие фантазии нужно просто гнать.

7. Сделайте цели и сроки гибкими

Обстоятельства и даже желания могут измениться. Поэтому и цель должна быть такой, чтобы в любой момент можно было внести в нее коррективы. Это касается не только временных рамок, но и качественных характеристик. Скажем, желающий стать скульптором вполне может увлечься изготовлением шарнирных кукол, и цель нужно будет изменить без всяких сожалений.

8. Заведите полезные привычки

После достижения желаемых результатов многие возвращаются к началу, а вот привычки не имеют дедлайна и остаются с нами на всю жизнь. Согласно исследованиям Чарлза Дахигга, 40 % действий за сутки у любого человека являются рефлекторными. Таким образом, формируя привычки, мы на самом деле формируем свою жизнь.

Расскажите, а у вас на новый, 2019 год уже есть грандиозная мечта?