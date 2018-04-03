8 советов, которыми стоит воспользоваться, если вы не умеете общаться с людьми

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Влажные ладошки, холодок в животе, заикание, спутанная речь, желание спрятаться в уголке — если вам знакомо хотя бы одно из этих ощущений, то, скорее всего, у вас есть проблемы в общении c незнакомыми людьми. Но существует несколько эффективных способов преодоления страха коммуникации, о них пойдет речь в данной статье.

AdMe.ru делится с вами 8 советами, с помощью которых вы сможете со временем преодолеть неуверенность в себе и легко идти на контакт.

1. Занимайтесь спортом

Физическая нагрузка помогает сжечь адреналин, стимулирует выработку серотонина, а значит, улучшает настроение и помогает успокоиться. Кроме того, регулярные тренировки помогут стать здоровее, выносливее и подтянут фигуру, если это необходимо, что, несомненно, сделает вас увереннее в себе.

2. Контролируйте дыхание

Важно медленно дышать: вдох на 8 счетов и выдох на 8 счетов. Это выровняет работу сердца и поможет контролировать речь, вы больше не будете задыхаться от волнения. Концентрация на счете до 8, а потом еще до 8 махом вытесняет из головы все тревожные мысли. И то, что еще 16 секунд назад казалось катастрофическим, становится сущим пустяком. Такая скорая помощь, когда нужно срочно восстановиться.

3. Готовьтесь заранее и не готовьтесь заранее

Продумывать определенную модель поведения не стоит: вы никогда не сможете предугадать, что скажет ваш собеседник. Тем более не стоит вести мысленные диалоги в духе «он мне скажет вот это, а я ему отвечу вот так». Все будет с точностью до наоборот, и вы будете в ступоре из-за того, что ваша заготовочка не подходит. А для спонтанного ответа вы слишком боитесь случайно нагрубить или оказаться неправым. А вот держать про запас пару вопросов о любимой книге или хобби, пожалуй, стоит. Еще лучше будет заняться расширением кругозора, изучать новости, чтобы иметь возможность поддержать разговор на любую тему. В любом случае не тушуйтесь и не бойтесь ориентироваться по ситуации. В конце концов, вы же не в джунглях выросли и имеете представление о правилах поведения в обществе.

4. Не надейтесь на алкоголь

Кофе и газировка могут усугубить тревожность и нервозность, а алкоголь — унести в неведомые дали. К тому же общаться нам приходится постоянно, нельзя же каждый раз «храбриться» горячительными напитками. Так и спиться недолго.

5. Делайте то, что вам кажется страшным

Заставьте себя хотя бы иногда общаться с незнакомыми людьми. Например, поговорите с консультантом в магазине, а не шатайтесь часами в поисках необходимого, остановите прохожего и спросите дорогу, запишитесь к врачу по телефону. И не отталкивайте того, кто сам заговорит с вами на улице.

6. Перестаньте думать о том, что подумают о вас другие

Ведь именно эта мысль является источником всех проблем с речью, шутками и разговорами с незнакомыми людьми, не так ли? Вы не подходите к консультанту в магазине из-за страхов вроде: «Я что, сам не могу разобраться?», «Вдруг мне предложат дорогую вещь, я откажусь, и он подумает, что я бедный?» Чего только не сочиняет воспаленный мозг, а нужно всего лишь понять, что другие о вас вообще не думают. Поэтому просто делайте то, что вам нужно: разговаривайте, шутите, спрашивайте. Через полминуты после короткого контакта с незнакомцем о вас забудут. Только если вы не магистр обаяния, конечно.

7. Уберите кашу изо рта

Контролируйте свою речь, избавьтесь от слов-паразитов, лишних междометий. Расслабьтесь, когда отвечаете на вопрос. В конце концов, вашего словарного запаса, скорее всего, уж точно хватит для того, чтобы просто выразить свою мысль. Вряд ли вас частенько заносит в общество физиков-ядерщиков, которых вы понимаете через слово. Можно мысленно прокрутить ответ на заданный вам вопрос. Это займет 3–5 секунд, но поможет вашему языку лучше следовать за потоком мыслей.

8. Запишитесь на курсы актерского мастерства

Специалист поможет распознавать и выражать свои эмоции, расскажет о перевоплощении и преодолении страха перед публичным выступлением, поставит речь. Этот совет может быть особенно актуален для детей и подростков.

А как вы сами справляетесь с волнением при общении? Расскажите нам свои рецепты.