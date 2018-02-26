8 признаков того, что вы здоровы, даже если вы так не думаете

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True Health Initiative — всемирная медицинская организация, альтернативно решающая вопросы здоровья. Медики, состоящие в True Health Initiative, стремятся снизить напряжение вокруг вопросов человеческого самочувствия. Сегодня, по мнению этих врачей, здоровью уделяется патологически много внимания — и это провоцирует повальную ипохондрию. В этой статье мы собрали 8 верных признаков крепкого здоровья, о которых рассказала врач-диетолог Синтия Гейер (Cynthia Geyer), член THI.

Мы в AdMe.ru смеем надеяться, что сегодня сумеем слегка снять напряжение вокруг животрепещущей темы самочувствия. Спойлер: все просто — если вы нормально себя чувствуете, значит все нормально. Вопреки ипохондрии, выбросам, ГМО и сульфатам в шампуне.

1. Вы едите только при ощущении голода и не переедаете

Если у вас нет перманентной тяги к еде, вы не слишком часто едите от скуки (или вообще не едите от скуки) и не страдаете психологической зависимостью от еды, смело ставьте галочку на этом пункте.

2. У вас полноценный рацион

Вы разнообразно и вкусно питаетесь. Не ограничиваете свой рацион одной куриной грудкой с гречкой и, наоборот, не налегаете на сладости в ущерб всему остальному. Собственно, три первых пункта этого списка значат одно: вы питаетесь нормально. Не переедаете и не недоедаете, едите разнообразно и спокойно относитесь к еде.

3. Вы едите столько, сколько необходимо вашему организму

У каждого конкретного организма свои потребности в еде. Не существует универсальной формулы, по которой можно высчитать, сколько вам необходимо калорий: это слишком индивидуально. Вы можете есть очень мало или, наоборот, больше общепринятого, главное — слушать и слышать потребности своего тела. Если вы умеете это делать, то вас можно поздравить.

4. Вы можете пройти пешком два лестничных пролета и при этом не задохнуться

Это — индикатор нормальной физической подготовки. Для того чтобы считаться здоровым, не нужно быть феерически выносливым, да и спортом особо серьезно заниматься не обязательно. Если вы не умираете, идя по лестнице, значит все нормально. «Если вы подниметесь на два лестничных пролета без передышки и будете хорошо себя чувствовать наверху, значит вы в нормальной физической форме. Это значит, что ваше тело способно справляться с ежедневной бытовой активностью».

5. Вы испытываете весь спектр эмоций — от тоски до восторга

Психическое здоровье — это не про оптимизм и бодрость духа 24/7. Ученые, авторы сегодняшнего исследования, говорят: «Злиться временами — нормально, грустить — нормально, нормально — раздражаться и тосковать. Умение испытывать все эти эмоции — верный признак психологического здоровья. И осознание того, что ни одна из этих эмоций не постоянна».

6. Вы можете не очень поздно встать без будильника

Это значит, что без будильника вы проснетесь в приемлемое время и будете нормально себя чувствовать. Это не про те дни, в которые вам нужно встать в 6:00. Это про дни с расслабленным графиком, когда нет необходимости просыпаться в конкретное время: плюс-минус 2–3 часа допустимы. Так вот, если в таких случаях вы способны выспаться, ощутить, что вы выспались, встать с постели и нормально себя чувствовать — засчитывайте себе этот пункт.

7. Вы не проваливаетесь в сон мгновенно

Бывают тяжелые дни, после которых падение в сон происходит за долю секунды — лишь голова коснулась подушки. Это нормально, но только если случается не постоянно, а в дни чрезмерной усталости. В целом же здоровый процесс засыпания занимает, по мнению ученых, 10–20 минут и проходит медленно и спокойно.

8. У вас достаточно сил, чтобы заниматься тем, что вы любите

То есть вы не «выживаете» в режиме «сон — еда — работа — сон». Вы находите силы на приятные мелочи для души, или на творчество, или на хобби. У вас есть энергия, чтобы играть с ребенком, встретиться с друзьями, если вы этого захотите, или почитать книгу в обнимку с котом.