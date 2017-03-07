8 признаков того, что вы попались в ловушку эмоционального манипулятора

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Многие знают по себе, каково это — чувствовать, что вами манипулируют. Эмоциональное воздействие может быть очень эффективным, и некоторые люди активно его используют. AdMe.ru собрал для вас 8 признаков, которые помогут распознать ловушку эмоционального манипулятора.

Эмоциональные манипуляторы — необычайно талантливые лжецы. Они настаивают на том, что не делали чего-то, хотя вы это видели, или утверждают, что сказали что-то, хотя вы точно знаете, что не говорили. Беда в том, что врут они настолько хорошо, что в конечном итоге вы ставите под сомнение собственную вменяемость. Настаивать, что все проблемы являются всего лишь плодом вашего воображения, — их излюбленный способ избегать неприятностей.

Эмоциональные манипуляторы говорят вам то, что вы хотите услышать, но их действия — это совсем другая история. Они заявляют о том, что всегда вас поддержат, но, когда приходит время сделать это, притворяются, что все ваши просьбы неразумны.

Эмоциональные манипуляторы используют ваше чувство вины в своих интересах. Рассказывая им о своих проблемах, вы будете чувствовать себя виноватыми в том, что беспокоите их. Не рассказывая — будете испытывать вину из-за того, что храните секреты. Эмоциональные манипуляторы заставляют вас чувствовать, что все, что вы делаете, — неправильно и что все проблемы только ваша вина.

Эмоциональные манипуляторы никогда ни в чем не виноваты. Независимо от того, какую ошибку они совершили, виноват всегда кто-то другой (скорее всего, вы). Если вы злитесь или расстроены — виноваты ваши завышенные ожидания, если манипулятор расстроен — это вы виноваты, что расстроили его. Эмоциональные манипуляторы не берут на себя ответственность ни за что.

Будь то личные или деловые отношения, эмоциональные манипуляторы всегда забегают вперед. Они начинают делиться важным слишком быстро и ждут того же от вас. Они изображают уязвимость и чувствительность, но это ловушка. Она предназначена для того, чтобы вы почувствовали себя особенным, близким человеком и начали ощущать жалость к манипулятору и ответственность за его эмоциональное состояние.

Первоначальное желание помочь быстро превращается во вздохи, стоны и утверждения, что все, что они делают, — это чрезмерная нагрузка. Цель — заставить вас чувствовать, что вы в долгу перед манипулятором.

С какими бы проблемами вы ни пришли к манипулятору, он обязательно скажет, что у него все еще хуже. Они не устают напоминать, что их проблемы гораздо серьезнее, так что у вас нет причин жаловаться.

Если вы беспокоитесь о своем весе, вы обязательно получите пару комментариев о том, что едите или какую одежду носите. Если вы волнуетесь о предстоящей презентации, они постараются запугать вас еще сильнее. Они легко считывают ваши эмоции, но используют это умение только для манипуляции вами, не пытаясь помочь вам почувствовать себя лучше.

Эмоциональные манипуляторы могут свести вас с ума своим иррациональным поведением. Не пытайтесь победить их в их игре. Соблюдайте эмоциональную дистанцию, не поддавайтесь и не позволяйте себе попадаться в их ловушки.