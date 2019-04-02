8 признаков того, что вы не интроверт, а страдаете социальной тревожностью

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Множество людей каждый день испытывает тревогу перед очередным публичным выступлением или знакомством с новым коллективом. Бояться нового — это нормально, однако у некоторых чувство тревоги перерастает в патологический страх. Для большинства из нас понятия «интровертность» и «социальная тревожность» тождественны. Однако важно понимать: интроверт рожден с набором характерных черт, а вот признаки социальной тревожности относятся к приобретенным.

AdMe.ru всерьез заинтересовался темой и отыскал 8 кардинальных различий между этими понятиями. Уверены, что это поможет вам разобраться в себе и понять, нужна ли вам помощь специалиста.

Люди определяют вашу зону комфорта

Желание общаться только с маленькой давно знакомой группой друзей может показаться признаком интроверсии, однако это в том числе одна из предпосылок социальной тревоги. Социально тревожным людям важно знать, что все вокруг их принимают. Интровертам же важнее общение один на один: любая компания будет для таких людей утомительна.

Вы избегаете новых знакомств

Познакомиться с новыми людьми для интровертов не составляет особого труда, даже если они не собираются продолжать с ними общение. Но если вы, забегая вперед, думаете, каким может оказаться незнакомец, возникшие чувства вас пугают и вы заранее отменяете встречу, то это явный признак социальной тревожности.

Одиночество вас тяготит

Для интровертов одиночество — радость, а вот при социальной тревожности время наедине с собой превращается в муку, потому как ее причиной является страх. Интроверту минуты общения с самим собой помогают восстановить силы. Главный вопрос: мешает ли вам время, проведенное в одиночестве, строить свою жизнь? Если ищете уединения лишь для того, чтоб сбежать от мира, то, скорее всего, это тревожный признак. Но если время наедине с собой помогает жить дальше и вы ищете этой обособленности, чтобы восстановить силы, то ничего страшного в этом нет.

Вы предпочитаете только определенные места

Важную роль в любой встрече играет место этой самой встречи. Если вы выбираете знакомые заведения с малым количеством посетителей, это может казаться признаком интроверсии. Однако если вы переживаете о том, кто будет находиться в помещении, и если именно посетители могут сделать ваше пребывание в кафе некомфортным, то пора признать в себе симптомы социального беспокойства. Со временем число комфортных зон начнет уменьшаться, а это будет влиять на общение в целом. Психотерапевты советуют внимательно следить именно за этим симптомом социальной тревожности.

Вы боитесь осуждения

Интровертов не сильно беспокоит то, что думают о них другие. А вот тех, кто испытывает социальную тревогу, именно этот страх (страх чужого мнения) приводит к избеганию любой коммуникации. Давайте честно: человек — социальное существо, поэтому для всех нас важно, что о нас думают другие. Интроверт вы или экстраверт, никакой роли не играет. К сожалению, при социальной тревожности влияние мнения окружающих увеличивается в разы. При этом важно мнение абсолютно всех. К тому же человек считает, что большинство людей думает о нем плохо, хотя это вовсе не соответствует реальности. Эксперты уверены: желание понравиться другим — близкий родственник социальной тревожности .

Вам приходится часто менять планы

Интроверты с удовольствием посещают мероприятия с большим скоплением людей, при этом вполне комфортно себя ощущают. Люди с социальной тревогой вроде хотят куда-то сходить, но испытывают ощущение, словно на это совсем нет сил. То есть страх предопределяет усталость. Даже без явной на то причины чувство моральной и физической усталости является защитной реакцией мозга на раздражающий фактор, в нашем случае — новое общество или публичное место. В связи с фантомным страхом вам приходится часто менять планы? Бывает такое, что вы отказываетесь от похода в кино или кафе, просто потому что не хочется общаться? Это нормально для интроверта. Но если вы намеренно пропускаете встречи с друзьями, хотя в глубине души вам хочется пойти, то стоит задуматься о работе над уровнем своего беспокойства.

Порой вы чувствуете неполноценность

Постоянно переживаете, что нечего сказать, а тем более если люди не поймут? Интроверты вполне уверены в своих навыках общения и по надобности воспользуются всеми приемами. Хотя иногда это бывает сложновато, день с книжкой или наедине с другом помогает прийти в себя. Психологи уверены, что чувство неполноценности появляется из-за постоянных мыслей о мнении окружающих. Когда ты живешь, пытаясь подстроиться под десятки, а порой и сотни людей, рано или поздно возникает желание вовсе избегать любых контактов с этими людьми.

Вы замечаете за собой признаки ярого перфекциониста

У многих именно перфекционизм — основная причина социальной тревожности. Вы уверены, что только идеальное исполнение всех поставленных задач поможет избежать критики. Думаете, что вас не будут осуждать, только если вы станете гуру коммуникации. Именно социальная тревожность заставляет проговаривать про себя заказ в ресторане или репетировать разговор перед звонком в колл-центр, хотя людям на другом конце провода абсолютно все равно, запутаетесь вы в словах или нет. А вот при интроверсии, наоборот, человеку неважно, как он справляется с поставленными задачами.

Бонус: подумайте об упущенных возможностях

Если по каким-либо причинам интроверт пропустил важную встречу, он всегда сможет исправить ситуацию, даже если ему придется публично отчитаться перед всей корпорацией. Чего не скажешь про людей с социальной тревожностью, которые намеренно избегают любых ситуаций, где придется выступать с речью, даже если грядет повышение. Зачастую если интроверт находится в компании, то его настроение зависит от собственного комфорта в коллективе, в отличие от людей с социальной тревожностью, которые не могут расслабиться и немного побыть собой. Значительную часть времени тревожный человек будет думать о том, зачем пошел на встречу. Специалисты советуют: чтобы почувствовать себя хоть немного комфортнее в присутствии посторонних, начните практиковать медитацию.

А вы замечали за собой признаки социальной тревожности?