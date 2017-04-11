8 признаков того, что вам давно пора в отпуск

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Большинство из нас начинает мечтать об отдыхе уже в первый рабочий день после отпуска. Это объяснимо, ведь работа часто связана со стрессом, которому мы подсознательно стараемся сопротивляться. Но существуют физические признаки того, что вам действительно пора отдохнуть. Мы в AdMe.ru решили рассказать о 8 самых распространенных.

1. Головная боль

Ваше тело может просить об отдыхе от стресса, если вы ощущаете дискомфорт в области головы. Излишняя загруженность часто оборачивается умеренной или интенсивной болью головы, шеи или глаз. Кроме того, высокий уровень стресса может привести к обострению мигрени.

2. Проблемы с пищеварением

Когда наш мозг работает на максимуме долгое время, страдает пищеварительная система. Она впадает в своеобразный шок. Самое распространенное следствие такого процесса — синдром раздраженного кишечника, связанный с расстройством стула и болями в животе разной локализации.

3. Частые простуды

Стресс повышает частоту сердечных сокращений, из-за чего ускоряется кровообращение. Этот фактор вкупе с повышенным артериальным давлением может отрицательно сказываться на иммунитете, в результате чего мы начинаем чаще болеть.

4. Непостоянный вес

Чаще всего сильный стресс приводит к быстрому набору веса. Причина этого — повышение уровня гормона кортизола, который заставляет человека питаться чем и как попало. Из-за увеличения в рационе несложных углеводов лишний вес вскоре дает о себе знать.

5. Боли в желудке

Мы уже упоминали о том, что пищеварительная система страдает из-за повышенного стресса. Поэтому боли в желудке и тошнота также могут свидетельствовать том, что вам просто пора отдохнуть.

6. Усталость

Вы сутулитесь, еле волочете ноги и постоянно боретесь с собой, чтобы не закрыть глаза и не провалиться в сладкий сон? Тогда имейте в виду, что постоянная усталость также может быть следствием излишней загруженности.

7. Боль в грудной клетке

Боль в грудной клетке при стрессе часто не имеет никакого отношения к сердцу и носит чисто неврологический характер. Если часто чувствуете колющую боль в грудине, для начала попробуйте расслабиться. Но не стоит забывать, что стресс может привести и к сердечной недостаточности. Поэтому если есть подозрения на нарушение работы сердечной мышцы, обратитесь к врачу.

8. Снижение сексуальной активности

Из-за стресса мозг начинает вырабатывать намного меньше химических веществ, отвечающих за сексуальное влечение. Поэтому человек может потерять всякое желание заниматься любовью. Если эта проблема коснулась вас или вашего партнера, знайте, что хороший отдых способен вернуть все на свои места.