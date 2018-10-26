8 признаков, по которым вы можете определить, состоите ли в зрелых отношениях

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После очередного неприятного расставания с любимым человеком наверняка многие из нас задаются вопросом, почему так произошло. Можно винить его, себя или обстоятельства. Или постараться проанализировать и понять, насколько каждый из вас действительно был готов к серьезным отношениям и работе над собой.

Мы в AdMe.ru собрали 8 признаков зрелых отношений, к которым многие стремятся. Готовы проверить себя?

1. Личное развитие

Когда в ваших отношениях царят мир и гармония, то вы будете развиваться. У вас появятся новые друзья, получится сменить работу на лучшую или подняться по карьерной лестнице на старой. Ваша половинка будет помогать, а не препятствовать, завидовать успехам и жаловаться, что все внимание уделяется лишь работе, а про него / нее вы забыли. Состоя в незрелых отношениях, однажды вы заметите, что круг друзей сузился, на работе нет никакого роста, а все ваши мечты и амбициозные планы на будущее «пылятся на полках». Вся ваша жизнь вращается лишь вокруг партнера и его интересов, а вы сами практически растворились в нем.

2. Отношение к партнеру

Одно из золотых правил отношений гласит, что надо принимать человека таким, какой он есть. Можно, конечно, мечтать, что партнер изменится под вашим влиянием (и, возможно, так оно и будет), но нельзя его заставлять делать это. Во-первых, подобные попытки, скорее всего, приведут к скандалам и ссорам. Во-вторых, вы же полюбили именно этого человека, с его привычками и недостатками. А значит, отдавали себе отчет, что вас ожидает.

3. Эмоциональный фон

Вам должно быть комфортно и спокойно рядом с вашим партнером. Если же сегодня вы парите в небесах от счастья, а завтра уже бьете посуду, хлопаете дверями и думаете о расставании, причем так происходит постоянно, то есть над чем задуматься. Эмоциональные всплески и нестабильность — признаки незрелых отношений.

4. Доказательства любви

Партнеры, состоящие в зрелых отношениях, знают, что любят друг друга, и им просто хорошо вместе. Если же вам или вашей половинке постоянно требуются доказательства любви, это значит, что у одного из вас есть сомнения в искренности или силе чувств другого. И однажды эта маленькая трещинка может превратиться в настоящую пропасть.

5. Самоощущение

Зрелые отношения — это союз двух самодостаточных личностей, когда вы или ваш партнер не пытаетесь компенсировать какие-то собственные недостатки или неуверенность за счет другого. Если же отношения завязались лишь из-за желания хотя бы одной из сторон самоутвердиться, то счастливыми они вряд ли будут.

6. Проблемы

Проблемы возникают в любых парах. Это могут быть сложности, связанные как с отношениями между вами, так и касающиеся лишь одного из партнеров. Однако в крепких парах проблемы становятся теми препятствиями, после которых ваша любовь только крепнет. И конечно, партнеры никогда не обвиняют друг друга в случившемся, а нацелены именно на преодоление трудностей. Если же неурядицы провоцируют вас только на конфликт, то стоит задуматься, насколько у вас серьезные отношения.

7. Уверенность

Ревность — одна из причин многих расставаний. Однако если вы уверены в партнере, а он в вас, то никаких подозрений и проверок чужих телефонов не будет. И даже легкий мимолетный флирт в разумных пределах не приведет к скандалу. Не говоря уже о чужом волосе на костюме: мало ли кто ездит в метро и страдает от выпадения волос.

8. Любовь

И главный показатель зрелых отношений — это то, что вы оба готовы прежде всего делиться своей любовью. Если вы уверены в себе, не пытаетесь самоутвердиться за счет партнера и знаете себе цену, то вы с радостью поделитесь своими чувствами. Бывает и так, что вы в первую очередь сами нуждаетесь в любви и ждете ее от вашей половинки. Тогда придется осознать, что вам предстоит совместная, кропотливая и порой очень трудная работа над вашими отношениями. Или, может, вы просто пока не готовы к ним.