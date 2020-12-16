8 признаков кризиса 30 лет, когда старая жизнь трещит по швам, а новая еще не началась

Перейти 30-летний рубеж без «багажа» из стресса, тревог и страхов удается лишь немногим. По сути, в этот период человек сталкивается с тем, что его ожидания от жизни в стиле «кем я стану, когда вырасту» не соответствуют объективной реальности. И нужно либо признать это и жить дальше, либо предпринять какие-то решительные шаги, чтобы все изменить.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, какие симптомы характеризуют кризис 30 лет. В бонусе вас ждут советы о том, как преодолеть этот нелегкий период с минимальными потерями.

Чувствуете неудовлетворенность собственной жизнью

В 30 лет человек обычно подводит промежуточные итоги своей жизни. Получилось ли построить карьеру, встретить любимого человека, добиться поставленных целей? Несмотря на кажущуюся успешность, многие все же чувствуют, что «где-то свернули не туда» и что в их жизни не хватает чего-то важного и обязательного. Манящее будущее, которое раньше было далеко, превратилось в обыденное, пресное настоящее. У человека появляется ощущение, словно он попал в ловушку, выбрав не ту профессию, партнера или место жительства. Иногда кризис 30 лет — это когда у тебя и квартира, и машина, и работа мечты, ты замужем и родила, а все равно какой-то трындец. © alinanana91 / Twitter

Живете на автопилоте

Нередко тем, кто оказался в кризисе, кажется, будто они живут в бесконечном дне сурка: дом — работа, работа — дом. Исчезли глобальные цели и мечты. На смену им пришло множество мелких задач и рутинных обязанностей, которые не приносят никакого удовольствия. Человек чувствует угнетающий психологический дискомфорт и в то же время не находит в себе силы сойти с привычной колеи.

Пребываете в состоянии апатии

Общественное давление по поводу того, что все нужно делать вовремя, столь велико, что многие с приближением 30-летия впадают в апатию. Нелепый стереотип, что жизнь кончена и впереди нет ничего хорошего, буквально парализует волю человека к жизни. Его преследует чувство, будто он опаздывает по всем пунктам. Ошибочно кажется, что менять что-либо уже поздно, да и особого смысла в этом нет. Кризис 30 лет проявляется, как правило, в том, что женщине кажется, будто она уже такая взрослая (почти старая!), ей уже скоро 40, а она еще ничего толком не добилась. А дальше начинаются варианты: если нет мужа и детей, то, соответственно, «еще не вышла замуж и не родила»; если есть муж и дети, то она считает себя никем в карьере или любимом деле. Как правило, потом это проходит. © Elena S. / Яндекс. Кью

Праздновали свадьбу подруги в узком кругу. Когда ее свекровь узнала, что мне уже 30, а у меня ни семьи, ни детей, она во всеуслышание заявила, что я пустоцвет, у которого и смысла-то в жизни никакого нет. Ходила за мной по пятам и советовала найти хоть какого-нибудь мужичонку и родить ребенка, что называется, для себя. Настроение было испорчено. Потом я еще 2 недели не могла отделаться от мысли, что копчу небо зря.

Постоянно сравниваете себя с другими людьми

Кризис 30 лет усугубляется постоянным сравниванием себя с другими людьми такого же возраста. Человек раз за разом заходит на странички бывших одноклассников и одногруппников и пытается выяснить, есть ли у него все то, чего добились сверстники. Зачастую такое поведение порождает лишь горечь и разочарование. Об этом предупреждают и психологи: согласно исследованиям, постоянное наблюдение за другими людьми через соцсети усиливает чувство зависти и подавленности.

Совершаете не свойственные вам эксцентричные поступки

Пытаясь заглушить внутреннее беспокойство, люди, испытывающие кризис 30 лет, совершают странные, импульсивные поступки. Например, в один момент решают бросить работу, выйти из серьезных отношений, кардинально изменить внешность. Однако едва ли это можно назвать выходом: психологические проблемы решаются путем серьезной работы над собой, а не за счет смены внешних декораций. В серьезной форме с таким кризисом сложно. Женатые мужчины часто сомневаются, правильный ли выбор сделали, уходят из семьи или находят любовниц, которые нужны им для самоутверждения. Они разрывают прочные связи в бизнесе и с друзьями, хлопают дверью, продают все, что нажили, часто уезжают в другую страну в качестве дауншифтеров. © Наталья К. / Яндекс. Кью

Я в 20 лет: «В 30 лет у меня будут муж и ребенок, а то и двое, будем ездить на дачу и все такое».

Я в свои настоящие 30 лет: расстаюсь с мужиком и завожу кота. © baroccobroccoli / Twitter

Придаете большее значение мнению случайных людей, а не близких друзей или членов семьи

Перешагнув 30-летний рубеж, многие начинают скрупулезно анализировать свое прошлое. Непроработанные детские травмы, запутанные отношения с партнером, не случившееся отделение от родителей заставляют человека дистанцироваться от привычных связей. Ответ на главный вопрос «Кто я и чего хочу?» человек, как правило, ищет или в самом себе (что, несомненно, труднее), или в поведении посторонних людей, максимально не похожих на его прошлое окружение.

Испытываете проблемы со сном

Нарушения сна, будь то бессонница или, наоборот, повышенная сонливость, тоже являются симптомом кризиса 30 лет. В этом нет ничего сверхъестественного. Уныние, беспокойство по поводу будущего и тоска о прошлом, хроническая усталость вызывают у человека стресс, который нередко выливается в проблемы со сном.

Чрезмерно озабочены своей внешностью

Многие девушки начинают борьбу со старением, едва им исполнится 20. Болезненная обеспокоенность своей внешностью, панический страх морщин и лишних килограммов говорят о том, что человека настиг кризис 30 лет. Нет ничего предосудительного в том, чтобы ухаживать за собой и поддерживать себя в хорошей форме. Главное, чтобы эта забота не приобретала черты нездоровой одержимости. Подруга начала колоть филлеры в 25 лет. В 27 впервые легла в клинику, чтобы изменить форму век. Говорит, что не может смириться с тем, что стареет. А началось все с того, что кто-то в транспорте назвал ее женщиной, а не девушкой. С тех пор она постоянно ходит на процедуры, делает уколы, в общем, молодится как может, словно забыв, что она и так молода.

Бонус: как помочь себе в кризис 30 лет?

Первым делом следует успокоиться и признать, что переживать такой кризис абсолютно нормально. Образно говоря, человек в это время держит экзамен на взрослость, вот и приходится сдавать все «хвосты» юности, избавляться от призрачных иллюзий и брать ответственность за свои решения. Психологи утверждают, что протекание кризиса 30 лет во многом напоминает процесс проживания горя, описанный психиатром Элизабет Кюблер-Росс, когда друг за другом следуют стадии: отрицание, гнев, торг, отчаяние, принятие. Непростой период может длиться от 2 до 7 лет.

Чтобы помочь себе преодолеть кризис, следует: Успокоиться и дать себе время для самоанализа.

Почаще задавать себе вопрос: «Чего я хочу именно сейчас?»

Вернуть в жизнь творчество, занятия спортом, изучение чего-то нового — одним словом, все то, что ранее вы откладывали в долгий ящик.

Рассматривать свою жизнь как путь перемен и открытий, а не обязательный к исполнению набор инструкций. Недостижение цели не означает неудачу. Возможно, вам просто нужно испробовать другой путь.

Обратиться к психологу. Главное — помнить, что когда-нибудь кризис закончится. Выходя из него, человек избавляется от груза ложных установок, чужих ожиданий, неопределенности в отношениях и в профессии. Трудное время дает шанс сделать выбор и изменить образ жизни, который в какой-то момент стал не по душе. Мне и моим друзьям примерно 30, так что же? Многие из них начали именно сейчас учиться чему-то новому. Как будто мы достигли того возраста, когда человек уже успел построить карьеру в одной сфере, а потом понял, что не так стар для того, чтобы попробовать что-то еще. Это здорово, что кризис среднего возраста можно использовать как трамплин. Часть из нас поступала в университет не сказать что осознанно, потом настал период, когда важно было найти работу и заработать первые деньги. А теперь вроде и сбережения какие-никакие у многих есть, можно пойти на курсы, развиваться, приобретать новые знания и навыки.