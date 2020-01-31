8 признаков, которые с потрохами выдают несчастливые пары на фото в соцсетях

39 2 31 15k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Ученые выяснили, что некоторые типы аватарок на страничках людей в соцсетях говорят об их неуверенности в себе. Оказывается, кое-что можно узнать и по фотографиям влюбленных парочек в интернете: некоторые признаки с головой выдают несчастливые отношения, даже если партнеры на снимке так и светятся от радости.

AdMe.ru изучил мнения опытных психологов и разобрался, какие фото в социальных сетях указывают на серьезные проблемы внутри пары. А в конце статьи — реальные истории людей в качестве бонуса.

Постановочные студийные фото

Если пара/семья заказала фотографа на важное мероприятие и затем разместила фото в соцсетях, никаких признаков проблем в этом нет. Другое дело, когда семейные профессиональные фотосессии становятся еженедельным обязательным ритуалом, а соцсети пестрят десятками таких картинок. На каждом фото — натянутые улыбки и неестественные позы. Зачем платить за одинаковые снимки? Все просто: желание показать окружающим свое мнимое благополучие одерживает победу над здравым смыслом. Партнеры в таких парах понимают: у них есть проблемы, но все вокруг должны считать иначе.

Хвастовство подарками и щедростью партнера

Главная цель таких фото — вызвать зависть. При этом фотографий партнера в аккаунте таких «безумно влюбленных» или очень немного, или же они вовсе отсутствуют. Как правило, большинство таких снимков появляется в инстаграм-аккаунтах девушек, и мужчина в этом случае воспринимается скорее как источник подарков, нежели как возлюбленный. Подобные пары держатся только на материальных благах, в основном без эмоциональной основы.

Ежедневные «сладкие» фото

Для 200 романтичных фото в день есть два объяснения: партнеры или без памяти влюблены, или пытаются повысить свой статус в глазах подписчиков. К сожалению, второй вариант более распространенный. Бесконечные счастливые селфи или снимки партнера за любым занятием (вроде сна или тренировки) как бы говорят окружающим: «Я победитель по жизни, у меня есть пара, а у вас?» А затем влюбленный блогер начинает следить за лайками и комментариями, вместо того чтобы уделить внимание второй половинке. Кроме того, иногда такое поведение говорит о неуверенности одного из партнеров в своем выборе: он пытается получить отклик от подписчиков, которые могли бы убедить несчастного в том, что его избранник — то, что нужно.

Отсутствие любых фотографий с партнером

Это абсолютно нормально, когда человек в принципе редко делится снимками с подписчиками или же активно ведет аккаунты, но никогда не выставлял свои отношения на всеобщее обозрение. А вот множество фото с предыдущим партнером и ни одного с нынешним может говорить о том, что человек или стыдится своего нового избранника, или не ценит свои отношения так же, как другие аспекты своей жизни.

Только идеальные фото с отредактированными лицами

Психологи уверены: человек, способный поделиться с окружающими естественным, не причесанным фото, на котором он выглядит смешно, обладает адекватной самооценкой и не нуждается в одобрении посторонних людей. То же касается отношений: желание постить только те фото, где оба партнера выглядят идеально, и постоянно прогонять эти снимки через фильтры говорит о неуверенности в паре и о непринятии или своей внешности, или внешности партнера. Похожие проблемы заметны на совместных фото, где партнер стоит только спиной или боком к камере.

Множество вызывающих селфи

Некоторые девушки и парни даже при наличии постоянного партнера не упускают возможности опубликовать еще одно селфи и показать себя с самого выгодного ракурса. Это означает, что автор фотографий на самом деле продолжает привлекать активное внимание противоположного пола и подсознательно (или нет) находится в поиске более подходящего партнера, несмотря на уже существующие отношения, — конечно, если это не медийный аккаунт и его владелец/владелица не зарабатывает на количестве подписчиков.

Партнеры на фото почти не прикасаются друг к другу

На фото все так, как в жизни: чем меньше расстояние на фото между партнерами, тем более теплые чувства они испытывают друг к другу. Соприкасание верхней частью тела и бедрами с избранником говорит о глубокой эмоциональной привязанности. И наоборот: если объятия кажутся неловкими, а один человек на фото заметно отстраняется от другого, то в паре есть недоверие и конфликты. Как оказалось, большое значение имеет и положение рук: если партнеры на снимке крепко держатся за руки, их отношениям можно только позавидовать. А вот руки, спрятанные в карманы, могут говорить о неприятных секретах от второй половинки.

Все посты и фото — только о ребенке

Конечно, гордиться достижениями своих детей и делиться ими с друзьями вполне нормально. Но когда в профиле мамы нет ничего, кроме фотографий ребенка (которые она постит несколько раз в день), скорее всего, она сосредоточила все внимание на отпрыске и почти не уделяет внимания другим аспектам жизни. В том числе мужу.

Бонус: мнение людей в сети

Моя подруга публикует только фото своей «идеальной» жизни: дети, подарки от «удивительно щедрого мужа, который все время балует ее». На самом деле они уже 2 года находятся в разводе, у обоих огромные долги за все эти шикарные машины и драгоценности, которыми она хвастается в соцсетях. © AlexTakeTwo / Reddit

Пара, которую я знаю еще со средней школы, недавно поженилась. Все их профили в социальных сетях до безумия идеальны (профессиональное фото предложения руки и сердца на вершине скалы, роскошные свадебные фотографии, снимки из путешествия по Европе и т. д.). А мой друг, который близко с ними общается, рассказал, что они постоянно обманывают друг друга и что он ударил ее как минимум один раз. © willworkforpups / Reddit

Мой друг и его девушка (затем невеста) регулярно выкладывали свои фото и писали о том, что они хотят вместе покорить мир и построить свою империю. Они были очень амбициозными и властными. И развелись после 3 месяцев брака. © AaahhFakeMonsters / Reddit

В фейсбуке они очаровательные молодожены, он постоянно дарит ей милые подарки и делает сюрпризы. В реальной жизни он жестко контролирует все расходы жены (хотя сам очень небрежно относится к деньгам) и обращается с ней как с прислугой. © betsybraddock / Reddit

Я знаю пару совсем других ребят: они почти никогда не упоминают друг друга в социальных сетях, но у них невероятно крепкие отношения, они очень ласковы и нежны друг с другом в реальной жизни. © nevertruly / Reddit

Какие фото парочек в соцсетях раздражают вас больше всего? Какими фотографиями делятся по-настоящему счастливые пары среди ваших знакомых?