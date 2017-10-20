8 тревожных признаков того, что вам изменяют

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Конечно, мы не говорим о том, что, если вы заметили один из этих пунктов в своих отношениях, нужно сразу подозревать худшее, но присмотреться все же стоит, если все эти тревожные звоночки имеют место быть. Мы в AdMe.ru надеемся, что все подозрения будут беспочвенны, но лишними такие знания точно не будут.

1. Ваш партнер внезапно изменил что-то в своей внешности

Если ваш партнер наотрез отказывался менять прическу или стиль одежды, а тут ни с того ни с сего он записался на фитнес, купил кучу новых вещей и, вообще, теперь без марафета не выходит на улицу, это повод задуматься: а для кого все эти прихорашивания?

2. Резкая смена манеры общения и поведения

Можно немного насторожиться, если ваш партнер раньше был домоседом, а теперь стал вести светский образ жизни и в его лексиконе появились новые слова, которые вы раньше никогда не замечали. А вдруг он или она просто переняли манеру того собеседника, с которым стали проводить больше времени, чем с вами?

3. У партнера неожиданно появилось много друзей, с которыми он проводит свободное время

Если раньше ваш партнер особой общительностью не отличался или всех его друзей вы знаете наперечет, а тут неожиданно появилось много друзей, с которыми он (она) стал проводить много времени, то это повод поговорить с ним по душам. Предложите сходить куда-нибудь вместе с его (ее) новой компанией, и его (ее) реакция вам расскажет многое.

4. Партнер стал наводить идеальный порядок в автомобиле

Очень подозрительным может быть тот факт, что раньше автомобиль вашей второй половинки походил на свалку, а сейчас сияет чистотой. Может, это он для кого-то так старается или заметает следы? Будем надеяться, что это просто внезапно наступивший приступ чистоты.

5. Ваш партнер стал очень раздражительным и недовольным вашим поведением

Если на такое поведение нет объективной причины с вашей стороны (вы относитесь к нему так же, как и раньше), то стоит поговорить по душам. Может, агрессия вызвана чувством вины? А мелкие и не очень придирки в вашу сторону призваны хоть как-то оправдать неблаговидный поступок.

6. Партнер стал избегать визуального контакта с вами

Скорее всего, если ваша половинка перестала смотреть вам в глаза и всячески уклоняется от контакта, это может говорить о том, что человек испытывает чувство вины и боится разоблачения. Лучше поговорить откровенно и узнать, что является источником такого странного поведения.

7. Партнер не хочет проявлять свои чувства в общественных местах

Конечно, тут речь не идет о том, если вы немного перебираете со своими знаками внимания. Но если простые обнимашки и прогулки «рука в руку» стали вызывать у человека резкое отторжение, то это тревожный сигнал. Так ведут себя те люди, которые боятся, что их увидят, или резко охладели к вам. Особенно все это странно выглядит, если дома партнер не стесняется обниматься и целоваться.

8. Внезапные подарки и прочие проявления заботы о вас

Приятно, когда нам дарят цветы, подарки и, вообще, всячески проявляют о нас заботу и внимание. Странным это может выглядеть в том случае, если до этого вы не видели все вышеперечисленные проявления. Вдруг таким образом человек хочет загладить чувство вины?