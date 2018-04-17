8 признаков счастливых отношений, которых не понять вашим бабушкам и дедушкам

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Наш мир меняется, и признаки, по которым можно определить, насколько гармоничны отношения между людьми, меняются тоже. Если раньше можно было сказать, что умение следовать традициям — это залог счастливой семьи, то теперь важно, есть ли у вас свои собственные традиции, насколько вы готовы к переменам и многое другое.

Мы в AdMe.ru собрали 8 признаков, по которым можно определить, все ли хорошо у вас с вашей второй половинкой по меркам современного мира.

1. Вы не беспокоитесь о том, как партнер ведет себя в ваше отсутствие

Доверие — одна из основных вещей, на которых строятся гармоничные отношения. В современном мире, где люди не так много времени проводят дома, возможность доверять другу другу выходит на передний план. Если у вашего партнера какие-то дела, или кто-либо из вас задерживается на работе, или, о боже, поехал на корпоратив, на котором будет кто-то незамужний, — не нужно бить тревогу. Стоит помнить, что любые трагические предположения — это лишь ваш внутренний сценарий, как пишет Пег Стрип в своей статье. Нужно всегда отделять внутреннее беспокойство от реальных проблем и заниматься тем, что вам нравится, вместо того чтобы грызть ногти в ожидании любимого.

2. Вы не переживаете о том, как он или она ведет себя в социальных сетях

Сейчас, когда профили ну хоть на какой-то платформе есть у всех, поведение в социальных сетях стало одним из основных проявлений личности человека и частью его жизни. Очень важно уважать и эту сторону характера второй половинки и понимать, что фотография в красивом платье, выложенная в инстаграм — это просто фото, а не попытка измены. Активность в социальных сетях или, напротив, пренебрежение ими — лишь проявление особенностей темперамента человека, утверждают психологи. В сложной ситуации стоит в первую очередь попытаться понять человека, поговорить с ним, а не радикально требовать удалить аккаунты отовсюду.

3. Вы знаете все пароли, но не видите необходимости следить друг за другом

Когда вы живете вместе, соблюдать конспирацию (всегда выходить из профиля в фейсбуке, держать телефон при себе и так далее) кажется безумием. Но есть пары, которые пытаются убедиться в верности любимого, проверяя его телефон и соцсети. Когда у вас по-настоящему доверительные отношения, вам не нужно раз за разом удостоверяться в том, что все в порядке. Своим поведением Шерлока Холмса вы можете очень серьезно задеть свою вторую половинку. Эксперты в области отношений Линда и Чарли Блум говорят, что будет лучше, если вы выскажете любимому человеку свои опасения, чтобы совместно решить эту проблему.

4. Вы не отслеживаете каждую покупку, совершенную вашей второй половинкой

Нам бывает свойственно пытаться контролировать все и вся. Следить за покупками близкого человека, пусть даже под прикрытием идеи вашего общего блага («а вдруг карту украдут, я сразу пойму и заблокирую») — одна из таких попыток. Вам действительно важно знать точное количество пирожков, съеденных за день вашей второй половинкой, или вам просто хочется контролировать каждый ее шаг? Если вам кажется, что траты слишком велики, то вам стоит найти компромисс или попробовать другую тактику ведения расходов.

5. Вы не отвечаете на сообщения, когда находитесь наедине

В современном мире, когда у нас всегда под рукой смартфон, очень сложно удержаться от того, чтобы «быстренько ответить по работе», даже в самые волнующие моменты. Убирать телефон и оставаться наедине с человеком — один из важнейших элементов как современного этикета, так и гармоничных отношений между близкими людьми. Никому не хочется обнаружить себя во время романтического ужина напротив человека, который большую часть времени отвечает на «срочные» сообщения. Это проявление невнимания и неуважения к своей второй половинке, утверждает адвокат и психолог Венди Л. Патрик. Чтобы сообщения не отвлекали, можно просто убрать телефон подальше и забыть о нем на какое-то время. А если у вас это не получается, то вам стоит в корне пересмотреть свое отношение к гаджетам.

6. Вы не боитесь привносить в вашу жизнь что-то новое

Если всего пару веков назад прогресс шел медленно и могло случиться так, что за всю жизнь вам не пришлось бы столкнуться с чем-то кардинально новым, то сейчас обновления шагают за нами по пятам. Оставаться за бортом и отрицать все новшества — не лучшая стратегия в современном мире. Если вы постоянно пробуете что-нибудь необычное и незнакомое, вам никогда не будет скучно (к примеру, разнообразие в интимной жизни действительно очень важно, и не нужно этого стесняться) и ваше сознание никогда не зачерствеет. И даже вероятность болезни Альцгеймера при этом снижается, как утверждают психологи.

7. В декрет уходит тот, кому это удобнее

Стереотипы о том, что с ребенком обязана сидеть женщина, остались в прошлом, и не стоит отчаянно за них цепляться. Часто случается так, что гораздо удобнее уйти в декрет будет мужчине (он может перевестись на удаленную работу или ему в принципе психологически легче немного посидеть дома). Если ваша семья отошла от вековых традиций — это совершенно нормально. Распределите время наиболее удобным для вас образом и не оглядывайтесь на других.

8. Вы придумываете свои традиции

Наш век — это время обновлений и переосмысления наследия прошлого. И даже если вы привыкли праздновать Новый год в кругу родственников, то это не повод, скрипя зубами, постоянно придерживаться данного сценария. Создайте новую традицию. А параллельно придумайте еще несколько ваших личных традиций: психологи считают, что это очень важно для поддержания отношений. Ужинать в необычных местах, ездить в январе на море — это может быть все, что угодно. Не бойтесь экспериментировать, ведь это ваша, а не чья-то чужая жизнь.

Какие еще признаки вы добавили бы в этот список? Делитесь своим мнением в комментариях.