8 признаков человека, который нравится всем без исключения

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Почему некоторые люди нам кажутся привлекательнее других? Речь идет именно о физической красоте, а не свойствах характера, с которыми все более-менее ясно. От чего вообще зависит наше восприятие физической привлекательности? AdMe.ru приводит несколько веских аргументов нашего сознания, которыми мы руководствуемся при оценке человека. Итак, красота это...

Здоровье

Нам кажутся более привлекательными люди здоровые, крепкие. Гладкая кожа,

пышные волосы, блестящий взгляд — все это отражение хорошей наследственности. Подсознательно мозг назначает красивыми тех, от кого можно потенциально иметь здоровое потомство.

Молодость

Почему молодость во все времена и у всех народов так привлекательна? С точки зрения эволюции, это логично. Молодой партнер наверняка более здоровый, потомство от него будет выносливее. И сам он проживет дольше. Мужчины многих рас предпочитают женщин со сформировавшейся взрослой фигурой и детскими чертами лица. Такие черты вызывают желание опекать и заботиться.

Выгода

Профессором Дэвидом Перреттом был проведен эксперимент. Фотографии мужчин и женщин изменили — утрировали и ослабили половые характеристики. И попросили испытуемых выбрать наиболее привлекательных. Мужчины в подавляющем большинстве выбирали фото сексуально утрированных женщин. А женщины выбирали мужчин со средними чертами, такие казались им более искренними и добрыми. Те черты, которые нужны человеку, кажутся особенно красивыми в потенциальном партнере.

Геометрия

Пропорции, симметрия, золотое сечение. Природа творит идеальные формы, и любое отклонение означает, что что-то пошло не так. Кривые листики или несимметричные цветы говорят о неспособности противостоять агрессивной среде, о болезни. И человек не исключение. В результате естественного отбора побеждают правильные пропорции. Мы неосознанно вычисляем идеальные соотношения и называем это красотой.

Золотая середина

Профессор Калифорнийского университета Петр Винкельман и его коллеги пришли к выводу, что человеку кажется красивым то, что легче воспринимается. Если неизвестное содержит ряд знакомых черт, оно оценивается как более красивое. Усредненные черты лица кажутся наиболее привлекательными. Для эволюции очевидна польза — такое лицо содержит лучшее от обоих родителей и имеет больше преимуществ для выживания.

Ожидание

Если мы ждем от кого-то красоты, то мозг автоматически назначит его красивым. Мозг экономит энергию и ему проще идти по проторенной дорожке. Например, если мы когда-то решили, что все балерины красивы, или нас убедили, что эта картина — шедевр, а эта актриса — мечта каждого мужчины, нам будет сложно воспринимать их иначе. Наше восприятие оправдывает наши глубинные ожидания.

Мода

Люди — существа социальные, поэтому неизменно ведутся на моду. Мода на лица и фигуры меняется так же, как и мода на платья. Идеалы красоты на протяжении веков менялись кардинально. И большинством то, что модно, априори признается красивым.

Знакомое и родное

Более привлекательными нам кажутся люди, похожие на родителей. Психологи видят в этом некоторый эффект импринтинга, когда ребенок с детства учится воспринимать красоту тех, кого видит рядом. Также люди испытывают симпатию к объекту только потому, что знакомы с ним. И если черты лица кажутся нам знакомыми, они воспринимаются нами как более красивые.