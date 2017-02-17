8 привычек тела, которые невозможно контролировать

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Человеческое тело и его возможности не изучены до конца. Каждый день ученые продвигаются в этом направлении и получают новые данные о неизвестных реакциях нашего организма. В этот раз AdMe.ru совместно с учеными расскажет, какие привычки тела мы не можем контролировать. А хотелось бы.

1. Забывать, зачем пришел

Психологи из Университета Нотр-Дам открыли «эффект дверного проема». Оказалось, что когда человек проходит через него, он быстрее забывает информацию.

«Наше мышление воспринимает дверной проем как некий рубеж, разделяющий событийный ряд на „до“ и „после“. То, что происходило до момента прохода через двери, удаляется из кратковременной памяти и помещается „на архивные полки“ сознания», — говорит профессор Гэбриэл Радвански, руководивший исследованием. Таким образом, мозг воспринимает проход через двери как сигнал к сбросу «устаревших данных». Старая информация удаляется, чтобы освободить место для новой. Также к забыванию приводят внезапный стук в дверь, завершение сложной задачи или какое-то сильно отвлекающее действие.

2. Краснеть

Физиологическая реакция, которая возникает при стрессе (повышенное внимание со стороны окружающих, волнение перед выступлением, внезапный комплимент и т. д.). Организм хочет защититься и приходит в состояние «боевой готовности»: выбрасывается адреналин, напрягаются мышцы, учащается сердцебиение, появляется жар. Покраснение происходит в тот момент, когда капилляры расширяются, чтобы вывести лишнее тепло наружу. Так организм снижает температуру тела.

3. Падать во сне

Падение во сне, или гипнагогический рывок, возникает, когда мозг засыпает раньше, чем отключится тело. Противоположное гипнагогическому рывку состояние — паралич. В данном случае мозг просыпается до того, как «запускается» тело, и мы какое-то время лежим, проснувшись, не в силах пошевелить ни одной частью тела, четко осознавая происходящее вокруг.

4. Вдыхать через одну ноздрю

Человек дышит чаще всего только через одну ноздрю — это происходит вследствие смены носовых циклов каждые 4 часа. Исследования показали, что вдыхание через левую ноздрю активизирует правое полушарие, а через правую — левое. Поэтому меняя способ дыхания, можно активизировать творческую или логическую сторону своей личности.

5. Видеть полупрозрачные штучки перед глазами

Это красные кровяные тельца, белковые комочки и прочие кусочки тканей внутри глаз, а видим мы их потому, что они отбрасывают тень на сетчатку глаза. Мы видим их периодически, но чаще всего спонтанно.

6. Разговаривать во сне

По данным Американской академии медицины сна, около 5 % взрослых разговаривают во сне. Доктор медицины В. Кристофер Винтер говорит, что обычно это бывает в первый час или два сна, когда тело сильно расслабляется, впадает в глубокие стадии сна, но в организме еще достаточно мышечного тонуса, чтобы издавать звуки.

7. Видеть сны

Существует 10 основных теорий, объясняющих появление снов. Фрейд считал, что это подавленные желания и скрытые стремления людей. Психиатр Алан Хобсон убежден, что сны бессмысленны и это всего лишь результат случайных электрических импульсов. Это явление до конца не изучено, и каждый сам выбирает, как к ним относиться. Факт остается фактом: контролировать мы их не можем, и даже если будем спать на одной подушке с другим человеком, одинаковых снов нам «не покажут».

8. Реагировать на эффект плацебо

Плацебо использовали уже XVIII–XIX веках. Например, врач Матвей Мудров давал простой, золотой и серебряный порошки, которые облегчали боль пациентов. После смерти доктора выяснилось, что главным компонентом этих порошков был перемолотый мел. Плацебо не излечивает болезнь, но приводит к некоторому субъективному улучшению состояния. Интересно, что плацебо-эффект оказывается более сильным при инъекционном введении.