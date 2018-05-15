8 привычек неуверенных в себе людей, которые мешают найти любовь

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«Я некрасивый», «У меня ничего не получится», «Все пропало» — эти и подобные им фразы частенько можно услышать от людей, которые не любят себя. Психологи называют такое поведение токсичным, ведь оно способно отравить жизнь не только тому, кто вечно неуверен в себе, но и всем окружающим. Вот почему отношения с таким человеком — это самое настоящее испытание на прочность. Ведь партнеру приходится утешать, вдохновлять и вселять уверенность, вместо того чтобы наслаждаться жизнью.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, почему так сложно любить людей, которые сами себя не любят, и теперь точно знаем, отчего с ними так трудно жить рядом.

1. Поглощают все ваши эмоции и требуют новых

Люди, которые себя не любят, нуждаются в постоянном подтверждении любви к ним от других людей. В каждом слове, взгляде и поступке им видится подвох, тайный смысл. И это не дурной характер: неуверенному в себе человеку действительно непросто разобраться, признаются ли ему искренне или просто чтобы задобрить. Очень трудно общаться с тем, кто во всем видит только плохое. Возможно, поначалу пылкий влюбленный и возьмет на себя роль сказочного принца, который будет утешать вечную плаксу, но очень скоро он выдохнется. Потому что ей хочется быть хорошей и слушать про себя сладкие речи, которые она начинает требовать в огромных количествах. Чуть увлекся своим делом — и она уже рыдает.

2. Говорят только о себе и своих чувствах

Неуверенные в себе люди часто сочетают два противоположных качества — они не любят себя, но при этом предельно эгоистичны. В идеале отношения двух людей — это диалог, который ведется на равных. Но только не в этом случае. Закомплексованность заставляет человека думать и говорить только о себе. Такой тип людей способен морально опустошить даже самого терпеливого партнера.

3. Отрицательные эмоции для них ярче

Неуверенный в себе человек подозревает, что на самом деле он мало что из себя представляет. Но все время заниматься самоуничижением слишком неприятно, поэтому он часто занят обесцениванием и принижением всего, что его окружает. Врачи в поликлинике дураки, продавцы в магазине хамят, жена друга страшная, а сам друг — алкаш. А он среди всего этого безобразия очень даже ничего. Поэтому от партнера требуется поддержка и сочувствие к тому, что приходится жить среди всего этого сброда. Ну и похвала и восхищение тем, что он такой молодец.

4. Склонны к изменам

По-настоящему уверенным в себе людям не нужны излишние подтверждения собственной неотразимости. Они и так это знают, потому что уверенность живет внутри — ей не нужна подпитка извне. Совсем по-другому обстоит дело с теми, кто не привык к любви и заботе о себе. Их самооценка зависит от окружающих. Сомнения в собственной красоте вынуждают их искать любовь на стороне. Каждого, кто проявит к ним симпатию, они записывают в круг приближенных, и с головой прыгают в водоворот «страсти». А постоянного партнера всегда найдется в чем обвинить — обычно в том, что он не дает достаточное количество любви.

5. Постоянно доказывают что-то всему миру и себе

Исследователи утверждают, что люди, которые слишком критичны к себе, имеют невротический тип личности. Они беспокойны и тревожны безо всяких на то причин. А еще всегда недовольны собой и окружающими, и это толкает их на постоянные поиски идеала — новой работы, которая будет лучше предыдущей, или же на покупку никчемных вещей и ненужные знакомства. Кажется, они вынуждены постоянно доказывать себе и всему миру, что на самом деле они неплохие ребята. Вряд ли жизнь с таким человеком будет спокойной и размеренной.

6. Ревнуют и проверяют

Слепая ревность — удел неуверенных людей. Тому, кто сам не любит себя, невозможно поверить в то, что партнер испытывает к нему настоящие чувства. Порой отношения превращаются в бесконечный поиск подвоха. Это совершенно мучительная ситуация, ведь из-за сомнений в любви ревнивец начинает настоящую слежку, и велик риск, что вы заполучите себе настоящего домашнего тирана. И никакие заверения в верности не помогут: такому человеку их всегда будет мало.

7. Не живут сегодняшним днем

Неуверенных в себе людей иногда называют инфантилами, иногда лентяями, но ясно одно: они не хотят брать ответственность за свою жизнь, предоставляя партнеру эту «почетную обязанность». Страх перед будущим не дает им планировать свою жизнь дальше чем на месяц-другой. А сожаления о прошлом тянут назад и не дают жить настоящей жизнью. В любом случае такие люди неприспособлены к жизни, которую «зачем-то» надо жить.

8. Становятся зависимыми

Внутри постоянно недовольного партнера живет пустота. Там нет ни интересов, поглощающих внимание и время, ни ответственности, ни забот о завтрашнем дне. Поэтому он обязательно попытается заполнить пустоту внутри себя с помощью возлюбленного, вытягивая из него новые и новые признания в любви, восхищение, подарки, обещания быть вечно вместе и заверения в верности. В конце концов это обессиливает, ведь невозможно быть для человека всем — другом, партнером и «жилеткой».