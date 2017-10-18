8 привычек, которые не дают вылезти из бедности

История знает много случаев, когда обычный парень вдруг взял и разбогател. А другие вроде как работают всю жизнь, а богаче не становятся, и все из-за психологии бедности, которая упорно сидит в их головах.

Мы в AdMe.ru нашли 8 верных причин, которые мешают многим из нас вырваться из бедности и стать богатыми и успешными.

1. Страсть к экономии

Бедняки тратят силы и время, чтобы максимально сэкономить. Они готовы встать пораньше и обойти все магазины в округе, чтобы сравнить цены и найти максимально дешевый товар. Вместо того чтобы потратить это время на самообразование и поиск более высокооплачиваемой работы.

Подумайте, сколько времени займет вырастить ведерко огурцов, учитывая дорогу до дачи, полив и подвязку, в сравнении с простой и быстрой их покупкой в супермаркете.

2. Боязнь перемен

Боязнь перемен — одна из самых ярких особенностей людей с психологией бедняка. Ведь решиться на перемены — это рискнуть или отказаться от стабильности.

Вряд ли такие люди соберутся открыть свой бизнес, ведь есть вероятность, что он прогорит. Или не переедут в другой город, так как там совсем нет знакомых людей. Или никогда не попытаются освоить новую профессию, чтобы заменить свою, невостребованную, ведь это приведет к множеству трудностей и, скорее всего, не получится.

3. Лучше малооплачиваемая, но стабильная работа

Люди с психологией бедняка готовы всю жизнь проработать на низкооплачиваемой и скучной работе, постоянно жалуясь на начальника и несносных коллег. Каждый понедельник они с грустью будут считать дни до пятницы, а когда она наступит, то уйдут домой в состоянии выжатого лимона. Но они никогда не уволятся с этой работы, ведь она же стабильная, а что будет на другой — никому не известно.

4. Зависть

Часто за обреченным на психологию бедняка человеком можно заметить такое неприятное чувство, как зависть. Он завидует коллеге, который зарабатывает больше, или соседу, который живет в лучшем доме.

5. Нежелание быть активным

Психология бедности настраивает на жизнь в пассивном темпе и на пассивное отношение ко всему окружающему. Люди с такой психологией не хотят жить активной жизнью, боятся, что у них не получится. Уж лучше тихонько плыть по течению, чем проснуться и активно работать.

6. Перекладывание ответственности

Люди, которым присуща такая психология, твердо убеждены в том, что все им что-то должны. Они перекладывают ответственность на других и живут по логике, что смысла двигаться вперед особо нет, поскольку от них ничего не зависит, все равно, скорее всего, не получится.

Подверженные психологии бедности люди любят говорить: «Государство должно обеспечить меня...», «Работодатель должен платить мне достойную зарплату, ведь я хорошо работаю...», «Государство должно контролировать цены...» и т. д.

7. Хочу все и сразу!

Люди с психологией бедняка желают получить все и сразу, не прикладывая к этому никаких усилий. Мечтают сразу получить высокооплачиваемую и нетрудную работу и уж точно не хотят начинать с позиции стажера и стартовой зарплаты.

8. Низкая самооценка

Бедные люди всегда недооценивают себя и свои возможности, жалуются на незавидную судьбу, не стремятся к лучшей жизни. Да и откуда может взяться высокая самооценка, если все время тратится на скучную работу, новых впечатлений и развития нет, зато есть вечные жалобы на жизнь.

Как избавиться от психологии бедности?

  • Не стоит держаться за нелюбимую работу.
  • Перестать жаловаться.
  • Быть активным, тогда все получится.
  • Не завидовать и не жадничать.
  • Запомнить, что вам никто ничего не должен.
  • Перестать сравнивать себя с другими.
  • Работать над собой и меняться изнутри.

Загляните в себя, есть ли у вас хоть одно из вышеперечисленных качеств? Если да, то постарайтесь избавиться от него как можно скорее. Развиваясь, познавая новые сферы и не боясь перемен, вы постепенно избавитесь от психологии бедняка.

Иллюстратор Leonid Khan специально для AdMe.ru

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